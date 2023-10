Rechtsruck nach den Landtagswahlen : Wie man die AfD groß macht

In Bayern und Hessen wurde gewählt – mit deutlichem Trend nach rechts. Das Ergebnis sollte Anlass sein, in der Asyldebatte verbal abzurüsten.

Der Rechtsruck ist unübersehbar. Auch wenn die bisherigen Regierungskoalitionen in Hessen und Bayern bestätigt wurden, haben sich die politischen Gewichte verschoben. Die Ampel-Parteien wurden abgestraft, die Linkspartei fliegt in Hessen nach 15 Jahren aus dem Parlament. Deutlich zugelegt haben in Hessen und Bayern nur die Unionsparteien, die AfD und die Freien Wähler. Die AfD ist in Hessen jetzt zweitstärkste und in Bayern, nach den Freien Wählern, die drittstärkste Kraft im Parlament. Ihre Erfolge lassen sich nicht mehr als ein Ostphänomen abtun, das mit regionalen Besonderheiten zu erklären wäre. Dieser Realität muss man sich jetzt stellen.

Corona, Inflation, die Energiepolitik – die Gründe für den Erfolg der AfD sind vielfältig. Während die Regierung darüber im Streit liegt, wartet die rechte Partei mit vermeintlich einfachen Lösungen auf. Besonders genutzt hat ihr die aufgeheizte Asyldebatte, das ist nun einmal eine Domäne der Rechtspopulisten. Weil Union und FDP, viele Medien und zuletzt sogar die SPD und Bundespräsident Steinmeier den Eindruck erweckten, die Aufnahme von Flüchtlingen sei derzeit das größte Problem in Deutschland und die Bundesrepublik stehe kurz vor dem Kollaps, leisteten sie unfreiwillige Wahlkampfhilfe für die AfD. Der Alarmismus in der Asyldebatte und der Überbietungswettbewerb der etablierten Parteien, die in den vergangenen Wochen ständig neue Verschärfungen aus dem Hut zauberten, hat den Rechtspopulisten Auftrieb gegeben.

Die AfD konnte sich entspannt zurücklehnen und zusehen, wie andere ihr Geschäft mit der Panikmache betrieben. Die aktuell diskutierten Ideen – mehr Grenzschutz und mehr Abschiebungen, Sachleistungen und Ausweitung der Liste angeblich „sicherer Herkunftsstaaten“ – stehen alle in ihrem Wahlprogramm. Nur in der letzten Woche machte sie kurz auf sich aufmerksam, indem sie sich mit Klagen über angebliche Übergriffe auf zwei ihrer Spitzenleute in eine Opferrolle warf.

Es liegt ja nicht an ihren politischen Leistungen, dass die AfD nun auch im Westen so gut abgeschnitten hat: Ihr Personal ist blass, in Hessen litt die Landtagsfraktion lange an internen Querelen und zerlegte sich fast. Doch den Wäh­ler:­in­nen war das egal. Dass die Freien Wähler in Bayern ein Rekordergebnis erzielten, ist ebenfalls eine Zäsur. Den Skandal um das rechtsextreme Flugblatt ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger wusste dieser in seinem Sinne für sich zu wenden, indem er sich als verfolgte Unschuld gerierte. Die politische Konkurrenz sowie viele, insbesondere konservative Medien ließen ihm das durchgehen.

Antisemitismus als Bonus

Es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass Antisemitismus-Vorwürfe einem Politiker in Deutschland nicht geschadet, sondern sogar genutzt haben. Es wird noch aufzuarbeiten sein, inwieweit das auf ein Versagen der politischen und medialen Eliten im Land zurückzuführen ist. Für die FDP aber hat es sich nicht ausgezahlt, sich in Migrationsfragen als „AfD light“ anzudienen. Nur gerade so hat sie es in Hessen wieder in den Landtag geschafft. Aber auch Markus Söder ist mit seinem Populismus nicht so weit gekommen, wie er gehofft hatte, denn Aiwanger und die AfD konnte er damit nicht übertrumpfen.

Das sollte alle zum Umdenken bewegen und dazu, insbesondere in der Asyldebatte verbal abzurüsten. Doch wird das passieren? Vermutlich nicht. Denn zumindest für Friedrich Merz und die Union ist die Rechnung aufgegangen: Der politische Gegner links der Mitte ist dezimiert, an der Union führt kein Weg mehr vorbei. Den gesellschaftlichen Schaden nehmen Merz und seine Leute in Kauf.