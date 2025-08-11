piwik no script img

Noch ein allerletztes MalVerlasst diese Institution!

von Frau Lea

Ein letztes Mal warnt unsere Kolumnistin: Anthroposophie durchdringt unseren Alltag – oft unsichtbar. Zeit, auszusteigen.

Ein Korb mit bunten Tüchern in einer Waldorfschule
Foto: Depositphotos/imago

D ie Waldorfwelt ist in Deutschland inzwischen so etabliert, dass es alle Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs auch aus anthroposophischer Hand gibt: Krankenhäuser, Versicherungen, Schulen, Kindergärten, Landwirtschaftsbetriebe, Drogerie­artikel, Hobbys, Gottesdienste, Verlage, Kleidung, Therapien, Kurheime, Ferien­lager, akkreditierte Studiengänge, Architekturbüros, Banken, Social-­Media-Kanäle, Altenpflege. Einfach alles und nicht selten staatlich mitfinanziert.

Ähnlich wie bei den Tarnorganisa­tio­nen von Scientology ist es für Außenstehende oft gar nicht ersichtlich, dass es sich um eine anthroposophische Firma handelt, um die Initiative einer anthroposophischen Stiftung oder um eine Kampagne, die maßgeblich von anthroposophischen Ärz­t*in­nen gestaltet wurde.

Wenn Scientology allgemein bindende Schulen in Deutschland aufmachen wollen würde – unvorstellbar. Aber auf Waldorfschulen als „Exportschlager“ sind wir scheinbar stolz. Die erste wurde 1919 im Umbruch vom Kaiserreich zur Republik gegründet. Die An­thro­po­so­ph*in­nen haben ihre Schulform mit Geld und politischem Einfluss bis Juli 1941 erhalten können und nach dem Krieg schnell ausgebaut. Heute sind Waldorfschulen selbstverständlicher Teil der deutschen Bildungslandschaft. Die staatliche Förderung ist gesetzt, staatliche Kontrolle jedoch kaum existent.

Rassistisch, antisemitisch und ableistisch

Es ist faszinierend, wie gut das harmlose Image funktioniert und wie nahtlos es sich gesellschaftlich einfügt. Ich empfinde Rudolf Steiner inzwischen als heimlichen Guru Deutschlands, dessen Ideen nicht selten im Widerspruch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Für mich ist seine Jahrsiebtelehre adultistisch, seine „Menschenkunde“ rassistisch, antisemitisch und ableistisch, die Dreigliederung antidemokratisch, die anthroposophische „Medizin“ wissenschaftsfeindlich, und in der Demeter-Landwirtschaft dienen die Tiere gerne dem Menschen.

Als ich klein war, gab es vieles nur im kleinen Laden mit dem ­komischen Geruch oder im Versandkatalog. Heute gibt es Produkte ­anthroposophischer Firmen in allen Supermärkten und Drogerien: von Babysocken bis Tiefkühlpommes, von Hautcreme bis Spülmaschinentabs. Anthroposophische Mittelchen werden in jeder Apotheke verkauft, der Rettungswagen fährt anthroposophische Kliniken an. Dadurch wurden nicht nur Umsatz und Einfluss erhöht, sondern auch anthroposophische Ideen normalisiert und validiert.

Man kann sich heute ganz unbemerkt an die anthroposophische Weltsicht gewöhnen, selbst wenn man gar nicht weiß, was Anthroposophie ist: Waldorfkindergarten, weil er so nos­tal­gisch anmutet; Anthro-Kinderärzt*in in der Hoffnung auf „sanftere“ Medizin; Waldorfschule, weil es keine Noten gibt; Urlaub im Anthro-Ressort auf Lanzarote, weil die Freundin so begeistert war …

Ich habe mich nie als Anthroposophin empfunden, aber ich war tief in dieser Weltsicht verwurzelt. Ich habe mich moralisch überlegen gefühlt und dachte, ich wäre halt eine „von den Guten“. Wie weit ich mich dadurch aber von den Grundlagen einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft entfernt hatte, fiel mir erst im Nachhinein auf. Mir war nicht klar, wie viel Unfug in diesem Umfeld für mich solide Realität geworden war. Ich plädiere daher für: Exit Waldorf!

Frau Lea
  • M

    Sehr geehrte Frau Lea,

    Sie können doch gern als Privatperson einen Feldzug gegen die Anthrosophie führen. Für eine Journalistin gestalten Sie Ihre Beiträge zur Anthroposophie aus meiner Sicht fast schon alarmierend verhetzend und absolut negierend jeglicher guter Erfahrungen und guter Strukturen.



    Kann man die Institutionen in diesem Bereich kritisieren? Ja, unbedingt. Unterliegen diese auch noch patriarchalen Strukturen? Ja, unbedingt. Gibt es andere Institutionen, die davon frei sind? Ich kenne keine. Verteufel ich deswegen gleich alles in Bausch und Bogen? Nein.



    Der Anthroposophie alles abzusprechen, was sie für Mensch, Medizin und Umwelt geleistet hat, an ganzheitlichem Denken und Wirken, geht aus meiner Sicht schon mit einer hohen Verleugnung der Leistungen einher. Und beruht auf einer Anti-Ideologie, die den Mustern einer Ideologie unterworfen ist, nur rein negativ geprägt.



    Das ist mir doch echt zu krass, der Aufruf zum Dissen von allem, was mit Anthroposophie zu tun hat. Insbesondere der Vergleich mit Scientology ist heftig. Dann müsste das für "Lea" auch für Relegion, Kapitalismus, Kommunismus, Anarchismus, ach alle -ismen, gelten. Sagt da keiner mal Stopp bei der Taz?

  • L

    Man kann das System und die Medizin kritisieren. Aber nicht alles ist schlecht und von der Seite gab es sehr gute Impulse, die inzwischen von anderen übernommen wurden. Wie immer: die Mischung macht‘s.

    Und man darf nicht vergessen aus welcher Zeit die Ideen stammen…. Damals war der Großteil der Menschheit rassistisch,patriachisch, Bildung und Medizin waren auch noch ein ganz anderer Stand. Jeder Mensch ist eben auch ein Produkt seiner Zeit und Gesellschaft, und die Zeit war leider so. Damit muss man umgehen, die Ideen entstauben, den Ballast der damaligen Umgebung entfernen und ins Jetzt bringen.

    Ich war 2 Monate in einem antrophosophischen Krankenhaus auf der Neantologie. Wir haben mit Antrophosphen nichts am Hut, es gab für uns einfach wenig Optionen und dieses war die beste.







    Dieses Krankenhaus war eines der ersten beiden in Deutschland, das rooming-in / Eltern- Kind- Zimmer überhaupt angeboten hat und massiv unterstützt.



    Mein Mann konnte einfach übernachten, 24/7 vorbei kommen ( Ende 2020!!! Im lockdown, natürlich mit Test) es war nie ein Problem. Andere KH haben 1 h feste Besuchszeit angeboten. Wir sind liebevoll umsorgt worden.



    Ich würde immer wieder da hingehen.

  • GG

    Vielleicht sollte man sich auf die Dinge konzentrieren die tatsächlich negativ sind wie zB gegen das Impfen von Kindern zu sein. Vieles an Ideologie was uns veraltet erscheint wird tatsächlich nicht mehr so gelebt. Wir versuchen ja auch nicht die evangelische Kirche oder den muslimischen Kulturverein aus dem Dorf zu vertreiben nur weil wir in alten Büchern schlimme Sachen entdeckt haben.

    • J
      @Gunnar Grannis:

      Und selbst beim Impfen sind nicht alle gleich, meine Familie mit vier Kindern und viel Freunde und Bekannte aus dem Bereich Waldorfschule und Kindergarten sind geimpft.

  •

    Für die nicht-insider oder nicht-ex-insiderin bleibt leider unklar, durch welche anthroposophische Spülmaschinentabs das Weltbild normalisiert und validiert wird. Und schon ist man infiziert und hat es nicht gemerkt. Aber eine Internetsuche wäre halt auch übertrieben.

    • BB
      @fly:

      Ebenso unklar, welche subversive Rolle die Demeter-Land-



      Bauern ( „wo Tiere dem Menschen dienen“) im Anthroposophie-„Institutionsgeflecht“ spielen. Sind Bioland-Produkte unverdächtiger?

  • HH

    Die Anthros leben u.a. davon, dass vieles konventionelle so rückständig ist: Da können sie viel Bockmist bauen und viel im vorherigen Jahrhundert herumsteinern und sehen immer noch gut aus.

    Mir ist das bewusst geworden als ich einer Anthro-Freundin begeistert von einer nicht-anthro Schule erzählt habe die sehr vieles richtig macht: Eine wirklich ganz tolle staatliche Schule.

    Da stellte sich heraus: Statt sich mit mir über diese Schule zu freuen wollte die Anthro-Freundin das eigentlich gar nicht hören.

    Und das ist ein typisches Sektenmuster.

    • BB
      @Hanno Homie:

      Umgekehrt funktioniert das auch nicht immer.

  • J

    Die Beschreibungen im Artikel sind gut. Mir stoßen 2 Sachen unangenehm auf:

    Erstens die Unsitte - in meinen Augen - die ganzen fremdwörtlerischen und abstrakten Klassifizierungen (ableistisch ist da noch relativ harmlos, adultistisch dann doch ganz schön scharf) zu verwenden, auch wenn mir klar ist, dass das in linken Kreisen und auch hier unter den Kommentarerstellern normal oder sogar Ausweis der Zugehörigkeit ist. Meiner Meinung nach ist dieses übermäßige Verwenden weder klug noch geistreich und eher ein unschönes Sprachkarussel.

    Zweitens schätze ich es so ein, dass diese Anthroposophie bloß vermarktet wird, dass sozusagen die allerwenigsten die auf dies oder jenes Produkt zugreifen den idealistischen Gehalt mit einkaufen. Sie müssen es nicht. Ich habe auch noch keine echten Anthroposophen kennengelernt der mich mit der Lehre überzeugen wollte. Insofern sind Lehre und Produkt hier doch sehr weit entkoppelt wie mir scheint. Das ist auch normal in unserer Zeit.

    Es ist aber kein Ausweis einer Erwähltheit oder Größe, wenn man zu viel von diesen Sachen hält und sich damit schmückt. Und eine gewisse (!) Nähe zur Geldmaschine Scientology ist schon vorhanden. Insofern stimme ich zu.

  • L

    Hi, mich würde interessieren was denn genau so schlimm ist an all diesen waldorfschulen und der ganzen „Branche“, irgendwelche Fakten oder genaue Argumente wären schön bevor man diesen Artikel darüber schreibt aber die Leserin sich danach nur noch mehr fragt.. gibt es bespiele für die rassistischen Anschuldigungen?

    • J
      @Loftuslara:

      Dies ist der letzte Artikel einer Kolummne in der jeweils ein Aspekt betrachtet wurde.

  • BB

    „Ich habe mich moralisch überlegen gefühlt, ich wäre halt eine von den Guten“ - das geht auch ohne Anthroposophie.



    „Habe mich von den Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft



    entfernt“ - sind die Angebote der Anthroposophie damit nicht



    ein Fall für den Verfassungsschutz?



    Schade Frau Lea, dass Ihr Aufzeigen u. Aufklärung der Hintergründe



    u. konspirativen Verbindungen des anthroposophischen Netzwerkes



    zu Ende geht, angesichts der demokratischen Bedrohung wäre



    Ihre fortgesetzte warnende Stimme unverzichtbar vielleicht mit



    der Skizzierung eines Programms für den von Ihnen geforderten



    „Ausstieg“, vergleichbar mit staatlichen Aussteiger-Programmen



    von Rechtsextremisten ( die Anhänger der Anthroposophie gehören



    im weitesten Sinne dazu). Nicht alle Anhänger verfügen ja über



    die Gabe, schon gar nicht wenn sie „tief verwurzelt sind“, zur



    Selbsterkenntnis. Die TAZ-Leserschaft würde sich, wie die



    Kommentare zu Ihrer Kolumne zeigen, über eine Fortsetzung der



    Aufklärungsarbeit freuen.

  • J

    In der taz einen so stark verallgemeinernden Artikel zu lesen ist Schade da ich gerade hier mehr Reflexion erwartet habe. So diskriminierend in Schubladen zu denken wie die Autorin ist eine Sache doch das dann auch noch unkommentiert so zu veröffentlichen eine Frechheit. Die Autorin hat augenscheinlich sehr schlechte Erfahrungen mit Anthroposophie gemacht was für sie auch sehr prägend war. Doch berechtigt das dazu sehr viele Menschen in einen Topf zu werfen und pauschal zu verurteilen? Ich denke nicht. Denn dann ist es ja okay wenn ich mit einer Gruppe Migranten schlechte Erfahrungen gemacht habe hier einen Artikel dazu zu veröffentlichen in dem ich über alle Migranten urteile bzw. Sie verurteile. Ich bin über Vierzig und mit vielen Menschen aus Waldorfschulen aus ganz Deutschland befreundet und meine Frau hat auch eine besucht. Auch meine Kinder gehen auf eine Waldorfschule bzw. Kindergarten. Alle diese Menschen sind Sozial sehr engagiert und klar antifaschistisch u.s.w. Es ist ganz klar eine Frage der Situation von einzelnen und ich möchte die negativen Erfahrungen der Autorin damit nicht klein reden denn auch ich habe von Menschen gehört die so sind. Doch sind dann alle so?

    • H
      @J.M.:

      Des war ne ganze Reihe an Kolumnen und ich fands bei den Kommentaren eher erschreckend wie blauäugig der ganze Spaß verteidigt wurde.

  • S

    Oh, bedeutet das das Ende diese Kolumne? Das freut mich. Ich selbst habe wenig mit Anthroposophie am Hut, aber solch eine schlechte Kolumne habe ich selten gelesen. Hier wurden durchweg persönliche Erfahrungen mit der Schulzeit verallgemeinert und das ist dann doch sehr unprofessionell.

  • HL

    "Ein letztes Mal warnt unsere Kolumnistin:"

    Na dann ist ja alles gut. ;)

    •
      @Herr Lich:

      Nein, das ist nicht gut!



      Vor diesem Quatsch kann gar nicht oft genug gewarnt werden.



      Und was Herrn Steiner angeht; naja...

    • KB
      @Herr Lich:

      Naja, alles ist eben sowieso nie gut, selbst nachdenken ist meist besser. ;-)

  • B

    Inhaltlich stimme ich vielem zu, dennoch weist der Kommentar m.E. auch darauf hin, in was für unterschiedlichen Blasen Menschen leben, denn, einfach mal geschätzt, 80% der Arbeiter:innenklasse hat ganz andere Probleme, als sich um Anthroposophie zu kümmern (und auch garnicht das Geld, in Gefahr zu geraten in deren Kosmos zu enden).

    • T
      @breakdownthewalls:

      Waldorf also als eine Form von Wohlstandsverwahrlosung? Mmmh. Klingt gar nicht so verkehrt.

