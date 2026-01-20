W enn es nach Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD geht, wird die neue Förderung für E-Autos viel bringen – fürs Klima, für die angeknackste Autoindustrie, für Verbraucher:innen. Ob das klappt, ob wirklich alle profitieren? Wohl kaum.

Mit dem Ende der vorherigen Förderung, dem Umweltbonus, war der Absatz der Stromer eingebrochen. Die deutsche Branche hadert noch immer mit Elektromobilität, Konzerne hängen ihre Ambitionen für eine Umstellung der Produktion wieder an den Nagel und frönen der Freude am Verbrennerbauen. Da ist es gut, dass die Bundesregierung E-Autofahren überhaupt attraktiver macht.

Die Chance, eben wirklich Klima-, Industrie- und Sozialpolitik gleichermaßen voranzubringen, lässt die Bundesregierung aber verstreichen. Wenn sie ernsthaft das Klima schützen wollte, müsste sie Plug-in-Hybride sofort aus dem Programm werfen, die viel mehr CO 2 ausstoßen als auf dem Papier. Oder sie müsste höhere Abgaben für klimaschädliche Verbrenner einfordern.

Wäre das Förderprogramm wirklich sozial, gäbe es wahrlich preiswerte Leasingangebote für Menschen mit niedrigem Einkommen, nach französischem Vorbild. Dass auch mittelständische Haushalte mit bis zu 80.000 Euro Jahresgehalt die Prämie einstreichen dürfen, ist auch nicht in erster Linie sozial – treibt aber hoffentlich wenigstens die E-Auto-Verkäufe nach oben.

Neue Prämie hält ihre Versprechen nicht

Hilft die Bundesregierung also vor allem der Industrie? Der deutsche Branchenverband VDA freut sich über die Förderung für Plug-in-Hybride – ein Strohhalm für Verbrennerfans. Solange die Prämie aber auch für internationale Marken und Fahrzeuge mit Range-Extender – einer chinesisch dominierten Technik – ausgeschüttet wird, ist nicht gesagt, dass vor allem hiesige Autobauer profitieren.

So ist die neue E-Auto-Förderung zwar besser als die alte und bestimmt ein Treiber der E-Auto-Verkäufe. Ihr Versprechen – dem Klima, der Industrie und den Ver­brau­che­r:in­nen gleichermaßen zu helfen – hält sie aber nicht.