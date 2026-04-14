piwik no script img

Gestärkte Wirtschaftsministerin ReicheMarktradikale mit großer Fanbase

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Katherina Reiche hat noch nichts auf die Kette gekriegt, auch aus Wirtschaftssicht. Doch ihr ideologischer Überbau schützt sie.

Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzler Merz unterhalten sich
Lichtgestalt des marktradikalen Flügels in der Union: Wirtschaftsministerin Reiche, im Gespräch mit Kanzler Merz Foto: Michael Kappeler/dpa

K urz sah es so aus, als sei CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche angezählt. Aber sie sitzt fester im Sattel denn je – obwohl die Union mit dem Tankrabatt eine Entlastung mitbeschlossen hat, die der Christdemokratin aus „ordnungspolitischen“ Gründen mächtig gegen den Strich geht, weil sie gegen jegliche Preiseingriffe ist. Die Ministerin ist zur Lichtgestalt des marktradikalen Flügels in der Union geworden.

Nachdem Reiche SPD-Finanzminister Lars Klingbeil wegen dessen Vorschläge zur Dämpfung der Energiepreise öffentlich brüskierte, ließ Kanzler Friedrich Merz umgehend sein Befremden darüber an Medien streuen. Doch wer glaubt, damit sei Reiches Amt in Gefahr, irrt. CDU-Ministerpräsidenten nennen sie eine „Stimme der Vernunft“, die Chefs des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand und der Jungen Union stehen hinter ihr. In der CDU-Vorstandssitzung erhielt sie Applaus. Auch Merz stärkte ihr wieder den Rücken.

Dabei: Gründe für eine Abberufung Reiches gäbe es genug. Noch hat sie kein großes Projekt abgeschlossen, weder die Ausschreibung neuer Kraftwerke zur Absicherung des Kohleausstiegs noch die Einführung eines Industriestrompreises. Die deutsche Wirtschaft kommt auch wegen hoher Energiepreise nicht in Schwung. Die Ministerin hat offensichtlich keine Idee, wie eine Trendwende gelingen kann.

Das stört den Wirtschaftsflügel der Union und seine Ableger in Unternehmensverbänden aber nicht. Denn ihnen gefallen die simplen Antworten der Ministerin auf die schwierige wirtschaftliche Lage, weil sie sie teilen: Die Leute sollen länger arbeiten, der Sozialstaat soll geschleift, die Steuern für Unternehmen sollen gesenkt und die Klimaziele vertagt werden – und der Staat soll sich ansonsten raushalten.

Reiche lässt keine Gelegenheit aus, diese Ideen zu präsentieren. Sie hat sich damit, obwohl rhetorisch keineswegs für diese Rolle geeignet, zur Repräsentantin dieses Unionsflügels gemacht. Und der ist mächtig, auch weil der Kanzler im Prinzip genauso denkt.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das gibt ihr Rückenwind, um ihre verqueren energiepolitischen Vorhaben durchzusetzen. Und das wird es ihren Gegnern auch in der eigenen Koalition schwerer machen, falsche Weichenstellungen zu verhindern. Das ist bitter. Denn Reiche macht genau das, was ihrem Vorhänger Robert Habeck fälschlicherweise vorgeworfen wurde: Sie handelt hoch ideologisch, auch in Zeiten des Ölschocks.

Statt dem Ausbau der Erneuerbaren einen neuen Schub zu geben, hält sie an ihren Plänen fest, die Energiewende brachial abzuwürgen. Aus der CDU wird sie niemand daran hindern, auch wenn das Ganze ökonomischer Wahnsinn ist.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anja Krüger

Anja Krüger

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
Themen #Katherina Reiche #Robert Habeck #Energiewende
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

2 Kommentare

 / 
  • L

    Ich sage nur: "Die Ökonomie kennt keine Übergewinne." Und auch keine Kriegsgewinnler. Und auch keine Egoisten, die die Ressourcen von morgen heute verfrühstücken.



    Was erwartet man von einem Kabinett, an desse Spitze ein Blackrocker steht?

  •

    Ja, das ist wohl so wie Anja Krüger das beschreibt. Und - so ist Deutschland. Ideologisch verbohrt bis in die Haarspitzen. Wenn dann noch Vermögensverlust in Aussicht steht, setzt der Besitzwahrungsreflex ein, gleichgültig wieviel Opfer das kostet. Das kann soweit gehen, wie die Deutschen 1933 schon mal erlebt haben. Es hat sich kaum was geändert, außer - die rebellische, aufklärerische Jugend fehlt. Die sind längst in der Falle der Digitalisierung und der sozialen Medien gefangen. Keine guten Aussichten.

meistkommentiert