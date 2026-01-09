piwik no script img

USA verlassen WeltklimaratWenn Dummheit regiert

Nick Reimer

Kommentar von

Nick Reimer

Selbst nach Trumps Standards ist der Ausstieg aus dem Weltklimarat nicht sinnvoll: Die Mitgliedschaft sicherte viel Einfluss zu einem geringen Preis.

Trump hebt die Fäuste
Bitter für Trump: Der Weltklimarat wurde schon mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet Foto: Kevin Lamarque/reuters

E rst der Venezuela-Angriff, dann Drohungen gegen Grönland, heute der Ausstieg aus dem Weltklimarat IPCC und 65 weiteren internationalen Organisationen. Die Clique von Donald Trump zeigt einmal mehr, dass derzeit in Washington die bodenlose Dummheit regiert.

Natürlich kann man als Fan der fossilen Vergangenheit aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen aussteigen. Natürlich war im Erdölzeitalter der Naturschutz immer nur zweitrangig, weshalb ein Ausstieg der Trump'schen USA aus der Weltnaturschutzunion IUNC nachvollziehbar ist. Und ja, auch der Austritt aus der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien, Irena, sieht Trump ähnlich. Aber warum verlässt seine Administration auch noch den Weltklimarat IPCC?

Vordergründig geht es um „great again“, um unliebsame Klimaforschung und Beiträge, die die USA an zwischenstaatliche Gremien zahlen. Zuletzt aber flossen aus Washington lediglich niedrige Millionenbeträge an den IPCC. Dafür hatten die USA Mitspracherecht in einem Gremium, das mit wissenschaftlicher Methodik arbeitet, sich diese aber in einer „Zusammenfassung an die Politik“ von ebendieser bestätigen lassen muss.

Ein für die Wissenschaft quälender Prozess: Gegen die Formulierung „das Abbrennen des Amazonas heizt den Klimawandel weiter an“, legte die brasilianische Regierung Berufung ein. Deshalb musste eine Formulierung gefunden werden, die das Feuerdrama sanfter beschreibt. Erst wenn alle Staaten mit den Formulierungen einverstanden sind, steht die „Zusammenfassung“.

Ein paar Millionen für derart großen Einfluss? Die fossilen Lobbyisten wären glücklich, so billig einen Hebel in die Hand zu bekommen. Aktuell laufen die Arbeiten am 7. Sachstandsbericht des IPCC, spätestens 2029 soll der erscheinen. Wissenschaftler aus mehr als 100 Ländern sind beteiligt, die gute Nachricht: Die Trump-Administration ist nicht dabei. Bitter für Donald: Der Weltklimarat wurde schon mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seine Clique kann jetzt nicht mal mehr die klaren Erkenntnisse der Wissenschaft torpedieren.

Nick Reimer

Nick Reimer
Seit 1998 bei der taz (mit Unterbrechungen), zunächst als Korrespondent in Dresden, dann als Wirtschaftsredakteur mit Schwerpunkt Energie, Klima und Landwirtschaft, heute Autor im Zukunftsressort.
13 Kommentare

 / 
  • N

    Der Fehler besteht wahrscheinlich darin bei Trump und seiner Administration faktenbasierte, rationale Logik anzunehmen, ganz offensichtlich tickt diese Regierung anders, nach einer eigenen Agenda und vermutlich ist die nicht so durchdacht und konsistent wie das allgemein angenommen wird.

  •

    Sehen wir es doch mal positiv: schon als Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausstieg, sagten Beteiligte, dass sie jetzt deutlich besser arbeiten konnten weil die ständige Stänkerei und Bremserei der Amis weggefallen war.



    An das Abkommen haben sie sich sowieso nie gehalten, sie haben einfach weiter gemacht wie immer. NIch viel anders als die meisten Staaten.



    Dass sie aus so vielen anderen Abkommen ausgestiegen sind, ist was das Geld angeht, natürlich bitter. Aber auch da eigentlich im Westen nichts Neues. Denn die USA hat nie viel von internationalen Regeln (die ihnen nicht zu Gute gekommen sind) gehalten. Sie veranstalten seit vielen Jahrzehnten gewaltsame Regime-Changes, völkerrechtswidrige Angriffskriege, UN-Resolutionen sind für sie Klopapier und IGH und IStGH sind für sie Feinde, die erkennen diese interationalen Gerichte nicht an. Und zwar nicht erst seit Trump. Mit dem ist es schlimmer und offener geworden, aber die Richtung hat sich nicht groß geändert.

  • CW

    Trump fühlt sich nur seinem eigenen Gewissen/Moral und seinen eigenen Ansichten verpflichtet. Alles andere, außer es passt ihm in den Kram, oder lässt sich in seine Richtung argumentieren zählt für ihn nicht.

    Der Rest der Welt hat ihm leider zu wenig entgegenzusetzen und auf welche Seite sollte sich dieser denn stellen?

    Europa ist von den USA zu stark abhängig, sich selbst nicht einig und muss sich dazu noch mit seinen Entscheidungen, wie dieser, auseinandersetzen.



    Dazu können manche Beschlüsse in der EU nur einstimmig getroffen werden, was ihm (und auch Moskau) entgegenkommt. Denn somit müssen in der EU bedauerlicherweise oft langwierige faule Kompromisse geschlossen werden. Bis diese dann (evt unter Beeinflussung einzelner Staaten/Personen?) getroffen werden, sind die USA, Russland und China schon drei Schritte weiter.

  •

    @Flix



    "... aber grundsätzlich wird auch Dummheit durch Dummheit an die Macht gewählt."



    Sehr wahr, und trotzdem sehr traurig. Und zu guter Letzt für mindestens noch eine künftige Generation unumkehrbar. Im Sinne von "bis es auch der letzte Depp mitbekommt".

  • F

    Ein Cretin wie Trump ist sicher ein extremes Beispiel, aber grundsätzlich wird auch Dummheit durch Dummheit an die Macht gewählt.



    Wenn ich mir insbesondere die aktuellen Prognosen für die ostdeutschen Landtagswahlen anschaue, stehen große Teile der deutschen Wähler denen in den USA um nichts nach. Wer eine faschistische Partei wählt, die gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet, eine Sozial- und Wirtschaftspolitik propagiert, die vor allem den eigenen Wählern schaden würde, isolationistisch, rassistisch und revisionistisch auftritt, ist entweder selber ein Faschist oder brunzdumm, nur das „Protestwählertum“ darf man ihm nicht als Ausrede durchgehen lassen.

    • P

      @Flix:

      Leider müssen unter dieser Dummheit auch die vielen Ostdeutschen leiden, die den Durchblick haben.

    • T

      @Flix:

      So ist es: "Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber"; und davon scheint es insbesondere im Osten eine ganze Menge zu geben, wobei auch im Westen der Herr mehr Hirn vom Himmel schmeißen möge!

    • D

      @Flix:

      Ich stimme Ihnen zu.



      Auch ich kann das Wort Protestwähler nicht mehr hören.



      Jeder sollte wissen wofür die AfD steht und darf sich nicht beschweren, wenn sie selber als Faschisten bezeichnet werden.

  • GL

    Trump zerlegt mit einer hohen Geschwindigkeit wichtige Dinge, welche über Jahrzehnte aufgebaut werden mussten und verfolgt seine rechtsradikalen und reaktiinären Ziele.



    Weder die Opposition oder Justiz in den USA, noch die EU oder die Zivilgesellschaft leistet derzeit erfolgreich Widerstand.



    Aber in der Taz kann ich zumindest zweimal am Tag lesen, wie dumm und unfähig die Orange ist. Dann muss es ja ganz einfach sein sie zu stoppen oder?

  • Z

    Der Kommentar verkennt in welche Richtung sich die USA momentan entwickeln. Die Meinung des Rests der Welt interessiert diese schlicht nicht mehr, darum kann man aus Trumpscher Sicht diese Beträge auch sparen da man egal was der Bericht aussagen wird sowieso nicht vorhat sich daran zu halten.

  • RS

    Falls die Republikaner unter Trump, oder wem auch immer, jemals wieder die Regierungsgewalt verlieren sollten kommt auf die Nachfolger einiges an Arbeit zu.



    Es geht Trump wohl vorallem darum "sich nicht reinreden" zu lassen - egal ob das immer Sinn ergibt.

  • MU

    Trump interessiert nicht, was der IPCC da schreibt, insofern sind ihm aus seiner Sicht natürlich auch „nur“ ein paar Millionen für eine mildere Formulierung zu viel.

  •

    "Natürlich war im Erdölzeitalter der Naturschutz immer nur zweitrangig"



    /



    Ein Beispiel mit Brisanz:



    "Beim Willow Project geht es um Ölbohrungen in der Region North Slope im US-Bundesstaats Alaska. 2020 wollte der Energiekonzern Conoco Phillips im Nationalpark National Petroleum Reserve fünf neue Ölfelder errichten. Die Trump-Regierung genehmigte das Projekt damals. Doch unter Präsident Joe Biden wurde das Vorhaben mit einem Gerichtsentscheid wegen Umweltaspekten gestoppt. Mitte März 2023 entschied die Biden-Regierung, das Willow Project nun doch wieder zu genehmigen."



    Quelle srf.ch



    Selbst Biden knickte ein.



    Es geht um pekuniäre Profite und monetäre Margen, nicht um Naturschutz.

