Jetzt also das National Center for Atmospheric Research (NCAR): Die US-Regierung unter Donald Trump macht weiter mit ihrem Abbau von Klimaforschungsinstitutionen. In der vergangenen Woche kündigte sie über die Social-Plattform des ehemaligen „besonderen Regierungsmitarbeiters“ Elon Musk an, das NCAR aufzulösen. Begründung: Das Zentrum sei „eine der größten Quellen für Klima-Alarmismus im Land“.

Das NCAR hat seinen Hauptsitz in Boulder, Colorado, und ist eine wichtige Säule der Klimawissenschaft. Es arbeitet mit Supercomputern, die auch von anderen Institutionen genutzt werden. Mit seiner Langzeitatmosphärenforschung liefert es seit den 1960er Jahren Daten, die bei der Wettervorhersage helfen und somit auch dabei, Risiken von Waldbränden, Hochwassern und anderen Naturkatastrophen zu modellieren. Auch Hurrikan-Frühwarnungen gehen von hier aus. Die Flugsicherheit greift auf NCAR-Informationen zurück.

Trumps Haushaltsbüro-Leiter Russ Vought erklärte, aufrechterhalten werden sollen lediglich Tätigkeiten, die als „unverzichtbar“ eingestuft würden. Diese sollen „von anderen Einrichtungen oder an einem anderen Ort“ betrieben werden.

Die Auflösung des NCAR würde sich nicht nur auf die US-Forschung auswirken, sondern weltweit Folgen haben. International arbeiten Wis­sen­schaft­le­r:in­nen mit den in Colorado entwickelten Datensätzen, Analysen und Modellen. Dem Wissensmagazin scinexx.de sagte Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven: „Eine vollständige Abpufferung durch die internationale Community ist weder realistisch noch effizient, da Expertise, Infrastruktur und Langzeitdaten am NCAR in einzigartiger Weise gebündelt sind.“

Hilfe aus Deutschland

Das AWI versucht in Kooperation mit der Universität Bremen bereits, Daten einer anderen US-Institution zu retten. Seit dem Frühjahr stellt es der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (Noaa) eine Plattform zur Veröffentlichung ihrer Daten zur Verfügung. Die Noaa sammelt unter anderem Informationen zu Naturkatastrophen und Wetterereignissen, die Schäden in Höhe von mehr als eine Milliarde US-Dollar angerichtet haben.

Wis­sen­schaft­le­r:in­nen – auch konservative -, Ak­ti­vis­t:in­nen und Po­li­ti­ke­r:in­nen wollen das NCAR nicht kampflos aufgeben. Am Samstag demonstrierten mehrere 100 Teil­neh­me­r:in­nen in Boulder. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, versteht die angekündigte Auflösung des Zentrums auch als politische Vergeltungsmaßnahme. Er liegt immer wieder mit Trump im Clinch, zuletzt, weil er sich weigert, eine ehemalige Wahlleiterin freizulassen, die in Colorado eine neunjährige Haftstrafe absitzt, weil sie nach der Wahl 2020 illegal Wahlgeräte manipuliert hatte. (mit afp)