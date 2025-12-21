piwik no script img

US-Klimaforschung unter BeschussWieder will die US-Regierung ein Klimainstitut schließen

Das Forschungszentrum NCAR liefert Daten für die Flugsicherheit. Die US-Regierung nennt das „Klima-Alarmismus“ und will es auflösen.

Vom Fundament gehobenes Haus und durch Hurrikan zerstörte Umgebung
Von einem Hurrikan zerstörtes Haus: Das Klimaforschungszentrum NCAR ist Trump ein Dorn im Auge – wegen „Klima-Alarmismus“ Foto: dpa/picture alliance
Beate Willms

Von

Beate Willms

Jetzt also das National Center for Atmospheric Research (NCAR): Die US-Regierung unter Donald Trump macht weiter mit ihrem Abbau von Klimaforschungsinstitutionen. In der vergangenen Woche kündigte sie über die Social-Plattform des ehemaligen „besonderen Regierungsmitarbeiters“ Elon Musk an, das NCAR aufzulösen. Begründung: Das Zentrum sei „eine der größten Quellen für Klima-Alarmismus im Land“.

Das NCAR hat seinen Hauptsitz in Boulder, Colorado, und ist eine wichtige Säule der Klimawissenschaft. Es arbeitet mit Supercomputern, die auch von anderen Institutionen genutzt werden. Mit seiner Langzeitatmosphärenforschung liefert es seit den 1960er Jahren Daten, die bei der Wettervorhersage helfen und somit auch dabei, Risiken von Waldbränden, Hochwassern und anderen Naturkatastrophen zu modellieren. Auch Hurrikan-Frühwarnungen gehen von hier aus. Die Flugsicherheit greift auf NCAR-Informationen zurück.

Trumps Haushaltsbüro-Leiter Russ Vought erklärte, aufrechterhalten werden sollen lediglich Tätigkeiten, die als „unverzichtbar“ eingestuft würden. Diese sollen „von anderen Einrichtungen oder an einem anderen Ort“ betrieben werden.

Die Auflösung des NCAR würde sich nicht nur auf die US-Forschung auswirken, sondern weltweit Folgen haben. International arbeiten Wis­sen­schaft­le­r:in­nen mit den in Colorado entwickelten Datensätzen, Analysen und Modellen. Dem Wissensmagazin scinexx.de sagte Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven: „Eine vollständige Abpufferung durch die internationale Community ist weder realistisch noch effizient, da Expertise, Infrastruktur und Langzeitdaten am NCAR in einzigartiger Weise gebündelt sind.“

Hilfe aus Deutschland

Das AWI versucht in Kooperation mit der Universität Bremen bereits, Daten einer anderen US-Institution zu retten. Seit dem Frühjahr stellt es der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (Noaa) eine Plattform zur Veröffentlichung ihrer Daten zur Verfügung. Die Noaa sammelt unter anderem Informationen zu Naturkatastrophen und Wetterereignissen, die Schäden in Höhe von mehr als eine Milliarde US-Dollar angerichtet haben.

Wis­sen­schaft­le­r:in­nen – auch konservative -, Ak­ti­vis­t:in­nen und Po­li­ti­ke­r:in­nen wollen das NCAR nicht kampflos aufgeben. Am Samstag demonstrierten mehrere 100 Teil­neh­me­r:in­nen in Boulder. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, versteht die angekündigte Auflösung des Zentrums auch als politische Vergeltungsmaßnahme. Er liegt immer wieder mit Trump im Clinch, zuletzt, weil er sich weigert, eine ehemalige Wahlleiterin freizulassen, die in Colorado eine neunjährige Haftstrafe absitzt, weil sie nach der Wahl 2020 illegal Wahlgeräte manipuliert hatte. (mit afp)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Wissenschaft #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Klima Update Logo
Fossil-Deal mit Trump Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Jonas Waack und Verena Kern

Die EU hat enorme fossile Importe aus den USA versprochen. Naturkatastrophen sind gefährlich fürs Finanzsystem. Die Entwicklungsziele lahmen.

Vor dem Hintergrund des Guadalupe River stehen Kreuze und eine US-Flagge
Klimaschutz unter Trump US-Regierung will Auswirkung von Treibhausgasen verharmlosen

Trumps Umweltbehörde will Treibhausgase nicht mehr als umweltschädlich bezeichnen. Und das, obwohl die USA zunehmend Klimakatastrophen erleben.

Von Hansjürgen Mai

klimawandel

Rinderherde mit weißem Fell steht auf einer grünen hügeligen Weide
Mercosur-Abkommen mit Südamerika Übertriebene Kritik
Kommentar von Jost Maurin

Der Vertrag würde EU-Bauern kaum schaden, Umweltschäden wären überschaubar. Aber er würde der Industrie nutzen – und den Beziehungen mit Südamerika.

18.12.2025

Ein Frachter liegt an der Mole des Energiehafens von Øygarden an der Westküste Norwegens. Der Himmel ist klar, die See rühig
Bremen will Kohlendioxid verpressen Ein überkritischer Beitrag zum Klimaschutz

Groß in die Kohlendioxid-Verpressung einsteigen will Bremens Energieversorger SWB. Der Senat feiert und fördert das. Die Risiken redet er klein.

Von Benno Schirrmeister

18.12.2025

Autoauspuff mit Deutschlandfähnchen
EU-Kommission beerdigt Verbrenner-Aus Schwarzer Rauch in Brüssel

Fahrzeuge mit Verbrennermotor sollen auch nach 2035 noch neu zugelassen werden dürfen. Es ist eine Abkehr von der „Grünen Wende“ in Brüssel.

Von Eric Bonse

16.12.2025

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
2
Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung Kramp-Karrenbauer wird Stiftungs-Chefin
3
Essay In deiner Küche bin ich fremd
4
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
5
Aus vom Verbrenner-Aus Der lange Arm der deutschen Autolobby erschlafft in Brüssel
6
Streit in AfD Sachsen-Anhalt eskaliert Abgeordneter des Bundestags erhebt Vorwürfe gegen „Pokerrunde“