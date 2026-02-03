piwik no script img

Rücktritt des ADAC-ChefsEr hat für Klimaschutz geworben

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Der ADAC-Verkehrspräsident muss gehen, das ist Kuschen vor einer lauten Minderheit. Konservative Institutionen haben wenig Rückgrat.

Auf einem Schreibtisch liegt ein Kündigungsschreiben an den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club, die Chipkarte für eine Mitgliedschaft beim ADAC sowie ein Kugelschreiber
Wegen Aussagen von ADAC-Chef Gerhard Hillebrand zum Verbrenner-Aus sowie den Preisen für Benzin und Diesel steht dem ADAC möglicherweise eine Austrittswelle bevor Foto: Hanno Bode/imago

D er ADAC beugt sich einer Minderheit seiner Mitglieder, die nicht mehr fürs Tanken bezahlen wollen: Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand ist zurückgetreten, weil durch seine Äußerungen in einem Interview dem ADAC ein „Reputationsschaden“ entstanden sei. Konkret hatte Hillebrand gesagt, dass der ADAC die CO₂-Bepreisung für ein richtiges Instrument halte, um die Klimaschutzziele zu erreichen – vorausgesetzt, Alternativen zum Verbrenner wie E-Autos sind erschwinglich. „So zu tun, als gäbe es den Klimawandel nicht, wäre ein fataler Irrweg.“ Daraufhin beschwerten sich viele ADAC-Mitglieder beim Verein, 60.000 sind wegen Hillebrands Äußerungen ausgetreten – ein Bruchteil der 22,2 Millionen Mitglieder. Gehen musste Hillebrand trotzdem, letztlich, weil er etwas Sinnvolles gesagt hat.

Es lässt sich darüber streiten, ob ein CO₂-Preis das beste Mittel ist, Menschen zum Umsteigen auf klimafreundliche Alternativen zu bringen. Tatsächlich belastet er Menschen mit geringem Einkommen mehr als Vermögende und jene auf dem Land stärker als Städ­te­r*in­nen mit guter ÖPNV-Anbindung. Stattdessen sollte man den ÖPNV ausbauen und E-Autos fördern, um Verbrenner unattraktiver zu machen. Man könnte Unternehmen zum E-Auto-Kauf für ihre Dienstwagenflotten verpflichten, um den Gebrauchtwagenmarkt anzuheizen. Und ein Tempolimit ist für weniger CO₂ und Verkehrstote sowieso eine gute Idee.

Hillebrand bedauert, dass seine Äußerungen „Glaubwürdigkeit gekostet haben“. Nur hat sich der ADAC noch kurz nach dem Interview zum CO₂-Preis bekannt, solange Alternativen bezahlbar sind. Glaubwürdigkeit kostet vielmehr, dass er Hillebrand jetzt opfert – ohne Vorschläge für Klimaschutzmaßnahmen. Offen lässt der Verein auch, ob in seinen Augen Klimaleugnung ein „fataler Irrweg“ bleibt. Er kuscht vor einer lauten Minderheit.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Dass konservative Institutionen dafür anfällig sind, zeigte im Sommer auch die rechte Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf. Sie müssen dringend lernen, wie sie sich ein Rückgrat wachsen lassen können.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Klimawandel #Klimaschutzziele #CO2-Kompensation #ADAC #Elektromobilität #Öffentlicher Nahverkehr
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Merz und Costa brgrüßen sich herzlich
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei

Der Wirtschafts- und der Sozialflügel der CDU wollten auf dem Parteitag den deutschen Klimaschutz entkernen. Das wusste die Parteiführung zu verhindern.

Von Sabine am Orde und Jonas Waack
Der Vorschnittbagger der Lausitz Energie Bergbau AG gräbt sich in den Tagebau-Boden
UN-Bericht zur Finanzierung von Natur 30 zu 1 für Naturzerstörung

Laut UN-Bericht fließt deutlich mehr Geld in die Zerstörung der Natur als in den Naturschutz. Die Vereinten Nationen fordern eine Kehrtwende.

Von Tim Feldmann
Morgenstimmung in Brandenburg mit Windpark
Rückhalt für Klimaschutz Mehrheit will mehr Klima-Einsatz von Wirtschaft und Politik

Das Thema bleibt vielen wichtig, verliert aber an Aufmerksamkeit. Die meisten wünschen sich, dass der Nahverkehr besser wird und Energiepreise sinken.

Von Jonas Waack

klimawandel

Hände halten Rohstoffe
EU-Rohstoffpolitik Gefahr erkannt, aber nicht gebannt

Seit Jahren versucht die EU-Kommission mit viel Aufwand, die Abhängigkeit der Industrie von Rohstoffimporten zu verringern. Die Ergebnisse sind mager.

Von Heike Holdinghausen

2.2.2026

Eine Schilderbrücke auf der Autobahn zeigt Tempo 100 an.
Forderung eines Tempolimits Langsamer fahren schützt Klima und Leben

Verbände fordern neue Tempolimits auf Autobahnen, Landstraßen und in Ortschaften. Der Bund macht jedoch wenig Hoffnung auf baldige Einführung.

Von Nanja Boenisch

2.2.2026

Gerhard Hillebrand
ADAC-Verkehrspräsident tritt zurück Bekenntnis zu Klimaschutz verursachte „Reputationsschaden“

Der Verkehrspräsident des ADAC verteidigte in einem Interview den steigenden CO₂-Preis. Daraufhin gab es Verbandsaustritte. Nun muss er gehen.

Von Jonas Waack

2.2.2026

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

7 Kommentare

 / 
  • HK

    Der ganze shitstorm liegt vor allem daran, dass Springer, das Faschistenhetzportal etc. Teile der Aussage aus dem Zusammenhang gerissen haben um damit hetzen zu können.

    Sich 2-3 Minuten Zeit zu nehmen, zu überprüfen was er gesagt hat scheint schon zuviel verlangt. Aber es nicht zu überprüfen hält die Leute nicht vom shitstorm ab.

    Aber CxU/FDP und NSAfD sind bei sowas ja auch immer gerne dabei. Von daher kein Wunder...

  • P

    Dieses Geschehen ist erst recht ein sehr guter Grund, diesen Verein zu verlassen. Warum sollte ich mit meinem Beitrag die Lobby der Auto- und Ölindustrie unterstützen? Diesen "Club" braucht man wahrlich gar nicht....

  • A

    Die Konservativen werden nicht wie wir die Kerninteressen ihrer eigenen Wähler für ein höheres Wohl opfern. Wenn der CO2 Preis im kommenden Jahr so richtig reinhaut werden die Wahlkämpfe nur noch darum gehen wer das alles wieder rückgängig macht. Für die Akzeptanz hätte es Wachstum gebraucht. Jetzt aber kommt das Fressen vor der Moral.

  • M

    Der Autor schreibt es doch auch: der bessere Weg ist eine Förderung des Elektroautos. Das hat Hillebrand aber nicht gefordert. Als ADAC-Vitepräsdent müsste er aber genau das fordern. Aber nicht: den Verbrenner verteuern. Die öffentliche Aufregung gab es deshalb zu Recht.



    Anstatt aus Hillebrand einen Märtyrer zu machen sollte man anerkenne dass es nicht den komplett falschen getroffen hat. Der Auftrag an den ADAC ist jetzt aber auch, sich für eine Förderung der Elektromobilität einzusetzen.

  •

    Hillebrand war in meinen Augen einer der besten Gründe, in den ADAC einzutreten!



    Schade, dass er gehen musste, dass zeigt, dass es doch richtig ist, nicht im ADAC zu sein. Hut ab, dass er seine Aussage nicht "zurückgenommen" hat, sondern dazu steht. Das könnten sich manche Politiker mal ein wenig Rückgrat abgucken. Leider hat der ADAC das selber wiederum nicht...

  • TH

    Die These dass die Gegner der einer Position eine laute Minderheit sind, die Unterstützer einet Position auf der schweigenden Mehrheit steht ist stets mit sehr viel Skepsis zu betrachten.

  • S

    Ich hatte mich auch schon gewundert, dass dieser autokratische "Verein" solche richtigen Aussagen machte.



    Tja, da die "fdp" das Klimageld blockiert hat, ist CO2 Bepreisung natürlich unsozial. Dass es auch sozial ginge zeigte die pollution tax in Canada 2019-2024 (die dann Carney gecancelt hat).



    Dumm. Sehr dumm.



    (Wer seine adac Mitgliedschaft noch nicht gecancelt hat)

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer