piwik no script img

UN-Bericht zur Finanzierung von Natur30 zu 1 für Naturzerstörung

Laut UN-Bericht fließt deutlich mehr Geld in die Zerstörung der Natur als in den Naturschutz. Die Vereinten Nationen fordern eine Kehrtwende.

Der Vorschnittbagger der Lausitz Energie Bergbau AG gräbt sich in den Tagebau-Boden
Unaufhaltsame Zerstörung der Natur so weit das Auge reicht: Tagebau der Lausitz Energie Bergbau AG in Trebendorf Foto: Robert Michael/dpa

Von

Tim Feldmann

Wäre es nur ein Spiel um Geld und die Natur träte an gegen ihre Ausbeutung, dann lautete der Spielstand: 1 Punkt für Mutter Natur und 30 Punkte für den Raubbau. Endstand: 1 zu 30.

Nur ist es kein Spiel, sondern Realität: Auf jeden US-Dollar, der in den Erhalt von Natur fließt, werden 30 US-Dollar in ihre Zerstörung investiert. Diese Bilanz zieht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) in einem am Donnerstag vorgestellten Bericht in Nairobi. Es sei an der Zeit, gegenzusteuern, heißt es. Der Bericht ging in seine vierte Auflage und basiert laut Unep auf verbesserten Datensätzen und Methoden bei der Rückverfolgung der Finanzflüsse, in diesem Fall für das Jahr 2023.

Finanzinstitute, Kredite oder Anlagen spielten eine wichtige Rolle für den Erhalt oder die Zerstörung von Natur, sagt Tina Lutz, Wald- und Handelsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe. „Wir brauchen verbindliche Regeln, die sicherstellen, dass Umwelt- und Menschenrechte durch ihre Finanzaktivitäten nicht verletzt werden.“

Der UN-Report zeigt: 2023 verfehlten die Investitionen in die Natur um Weiten ihr Ziel. Also das, was zur Eindämmung der Klimakrise, des Aussterbens der Arten und der Zerstörung von Ökosystemen notwendig ist. In dem Jahr seien fast 220 Milliarden Dollar in Naturschutz investiert worden, ein Großteil aus öffentlichen Haushalten – 4 Prozent mehr als 2022. Und trotzdem: 2,4 Billionen US-Dollar flossen als Subventionen in die Zerstörung von Natur – besonders in fossile Brennstoffe oder umweltschädliche Landwirtschaft.

Nachhaltiger Anbau von Kaffee, Palmöl oder Soja

Mehr als doppelt so hoch sind die privaten Investitionen, die für Zerstörung und Degradierung von Natur sorgen: 4,9 Billionen US-Dollar. Laut Unep flossen umweltschädliche Gelder besonders in die Sektoren Versorgungswirtschaft, Energie, Industrie und Grundstoffe.

Finanzinstitute spielen eine wichtige Rolle für den Erhalt oder die Zerstörung von Natur

Tina Lutz, Deutsche Umwelthilfe

Unep folgert, dass bis 2030 die jährlichen naturerhaltenden Investitionen auf 571 Milliarden US-Dollar steigen müssten, um eine Kehrtwende zu erreichen – zum Beispiel durch nachhaltigen Anbau von Kaffee, Palmöl oder Soja. Das entspreche nur etwa einem halben Prozent der globalen Wirtschaftsleistungen. Vorerst hat die Natur gegen ihre Ausbeutung verloren. Der Spielstand kann sich aber noch drehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Vereinte Nationen #Naturschutz #Umweltzerstörung #Investitionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Olivenbäume links und rechts, der Boden scheint trocken, Bewässerungsleituungen liegen zwischen den Bäumen
Erde steckt in Wasser-Insolvenz UN-Bericht fordert radikalen Wandel

Vielerorts nutzen Menschen mehr Wasser, als Regen und Flüsse ihnen zur Verfügung stellen. Ein UN-Bericht fordert deswegen ein Umdenken.

Von Jonas Waack
Morgenstimmung in Brandenburg mit Windpark
Rückhalt für Klimaschutz Mehrheit will mehr Klima-Einsatz von Wirtschaft und Politik

Das Thema bleibt vielen wichtig, verliert aber an Aufmerksamkeit. Die meisten wünschen sich, dass der Nahverkehr besser wird und Energiepreise sinken.

Von Jonas Waack
Kugelschreiber aus Holz mit der Aufschrift Umweltbank.
Finanzierung der Transformation Gute Note für grünes Banking

Die Umweltbank erhält erstmalig ein Fitch-Rating. Mit nachhaltigen Portfolios tut sich der Rest der Bankenwelt jedoch noch schwer.

Von Eva Kaiser
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
2
Rede von Friedrich Merz in Davos Der große Stutenkerl und die Weltordnung
3
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
4
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?
5
Trump in Davos Keine echte Entwarnung
6
Weltwirtschaftsforum in Davos Trumps „Friedensrat“ scheitert bereits in Gaza