piwik no script img

ADAC-Verkehrspräsident tritt zurückBekenntnis zu Klimaschutz verursachte „Reputationsschaden“

Der Verkehrspräsident des ADAC verteidigte in einem Interview den steigenden CO₂-Preis. Daraufhin gab es Verbandsaustritte. Nun muss er gehen.

Gerhard Hillebrand
Wider die Autolobby: Gerhard Hillebrand, Präsident für Verkehr beim ADAC, wurde zurückgetreten Foto: Thomas Frey/dpa
Jonas Waack

Von

Jonas Waack

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand ist zurückgetreten, weil Äußerungen in einem Interview „zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen geführt hatten“, wie der ADAC mitteilte.

Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) hatte Hillebrand im Dezember gesagt, „der ADAC hält die CO-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen“. Die NOZ setzte die Überschrift darüber: „ADAC hält teureren Sprit für sinnvoll“.

Das führte zu Aufregung und Austritten. Im Zusammenhang mit Hillebrands Äußerungen gingen laut der Deutschen Presse-Agentur 60.000 Kündigungen beim ADAC ein. 2024 hatte er etwa 400.000 Mitglieder gewonnen, für 2025 liegen noch keine Zahlen vor.

Mit dem Schritt „übernimmt Hillebrand persönlich Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden“, so der ADAC. Er sei zu der Überzeugung gekommen, „dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen“, sagte Hillebrand.

Grüne: Rücktritt ist „mehr als besorgniserregend“

Im Interview sagte Hillebrand damals, dass „eine Preiserhöhung nur dann positiv wirkt, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden“. Konkret meinte er damit günstige E-Autos und CO-arme Kraftstoffe.

Einige Tage später betonte der ADAC in einem Schreiben an seine Mitglieder, dass der Autoclub den steigenden CO-Preis nur unterstütze, wenn Alternativen „bezahlbar“ sind. Ob der ADAC diese Position nun aufgebe, ließ er bis Redaktionsschluss gegenüber der taz offen.

Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, bedauert den Rücktritt. Dass Hillebrands Position im ADAC nicht tragfähig zu sein scheint, „ist mehr als besorgniserregend“, sagte sie der taz. Die Maxime dürfe nicht weniger Klimaschutz sein, „sondern wir müssen im Sinne der Ver­brau­che­r:in­nen steigende Preise sozial abfedern“.

„Dass im Zusammenhang mit dieser Debatte rund 60.000 Menschen ausgetreten sind, entspricht etwa 0,3 Prozent der ADAC-Mitgliedschaft“, bemerkte Jonas Becker von der Klima-Allianz, die zahlreiche Umweltschutzverbände vertritt. Eine offene Debatte über den CO-Preis müsse möglich sein, ohne dass sie in persönlichen Rücktritten endet, sagte Becker.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #E-Autos #Elektromobilität #ADAC #CO2-Kompensation #CO2-Steuer #Autoindustrie #Rücktritt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
BMW-Autos in einem BMW-Werk
Autoindustrie in Deutschland Es holpert bei vielen deutschen Unternehmen

Konkurrenz aus China, Probleme auf dem US-Markt, schleppender Wandel hin zu E-Autos. Die deutschen Autobauer kriseln – und mit ihr die Zulieferer.

Von Nanja Boenisch
Blick in das Bühlertal, in dem zentral der Firmensitz von Bosch zu sehen ist
Stellenabbau bei Bosch Wie ein Erdbeben

Seit Jahrzehnten prägt Bosch das Leben in Bühl. Nun will der Konzern 1.550 Stellen abbauen. Ein Schock für die Arbeiterfamilien der Region.

Von Stefanie Ludwig und Augustin Campos
Die Karosse eines VW ID.3 im Gegenlicht
Autokrise in Sachsen VW auf der Suche nach der Zukunft

In Sachsen entstehen mit modernster Produktionstechnik E-Autos, eigentlich sollte der Laden brummen. Aber die Krise schlägt im Freistaat besonders zu.

Von David Muschenich

klimawandel

Luftaufnahme einer Photovoltaik-Anlage in Wenzhou, China, mit Solarpaneelen und einem Fahrzeug auf einem Weg dazwischen
Energiewende in Asien China und Indien wenden sich von fossilem Strom ab

Die Stromproduktion in China und Indien ist ein Treiber globaler Emissionen. Das ändert sich nun: In beiden Ländern sank 2025 die fossile Strommenge.

Von Lalon Sander

31.1.2026

Menschen mit Warnwesten und Transparent, auf dem steht: "Kein CO₂-Endlager unter das Wattenmeer".
Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD Bundestag erlaubt CO₂-Speicherung unter dem Meer

Umweltschützer kritisieren das Verfahren, die Koalition hat es nun trotzdem beschlossen. Auch Betreiber von Gaskraftwerken könnten profitieren.

30.1.2026

AktivistInnen demonstrieren vor dem Bundesverkehrsministerium für ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen.
Umwelthilfe-Klage erfolgreich Kein Tempolimit für Umweltschützer

Die Bundesregierung erfüllt ihre Klimaziele nicht. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt nun, dass Umweltverbände dagegen klagen können.

Von Nick Reimer

29.1.2026

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter