D ie Mehrheit der Berliner Linksfraktion hat das einzig Richtige getan, als sie die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion ausgeschlossen hat. Jetzt ist der Weg zu einer Koalition mit SPD und Grünen wieder frei. Es ist ein Moment des Aufatmens für alle, die auf einen Politikwechsel hoffen: auf eine Begrenzung des Mietenwahnsinns, Maßnahmen für ein bezahlbares Leben und eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und nicht zuletzt: auf ein Gegenmodell zu dem unausweichlich scheinenden Aufstieg der extremen Rechten.

Dass Vanessa Emde für all das keine verlässliche Partnerin ist, hat sie wiederholt deutlich gemacht. Die neu gewählte Abgeordnete hat ein einziges Thema: die Palästinasolidarität – oder das, was sie darunter versteht. Reale Verbesserungen im täglichen Leben der Ber­li­ne­r:in­nen sind für sie Nebenschauplätze. Wichtiger sind ihr „Geländegewinne“ gegen die deutsche Staatsräson und der Kampf gegen SPD und Grüne, die sie für den „Genozid“ im Gazastreifen „mitverantwortlich“ macht.

An ihrer These, dass sie genau dafür gewählt wurde, darf man schon deshalb zweifeln, weil Emde in ihrem Wahlkreis weniger Erst- als ihre Partei Zweitstimmen bekam. Emde hat sich ihren Ausschluss selbst zuzuschreiben, durch ihre Distanzierung von der Fraktion, die sich für das Existenzrecht Israels ausspricht, und durch ihren Protest gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Eine Fraktion hat das gute Recht, sich gegen ein solch destruktives Verhalten zu entscheiden.

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Und dennoch haben Emde und ihre Un­ter­stüt­ze­r:in­nen in einem Punkt recht: Ihr Ausschluss ist auch eine Opfergabe an SPD und Grüne, die sich von einer öffentlichen Kampagne über eine angeblich antisemitische Linke treiben ließen. Die Linksfraktion war nicht mehr frei in der Entscheidung, die renitente Abgeordnete einfach machen zu lassen. Die Verknüpfung, dass eine Koalition nur möglich sei, wenn Emde ausgeschlossen wird, war eigentlich ein Witz und doch so wirkmächtig, dass der Linken schließlich die Hände gebunden waren.

Dass dennoch zehn Abgeordnete gegen einen Ausschluss votierten oder sich enthielten, zeigt, wie groß die Verärgerung über den Druck von außen ist. Gleichwohl heißt das mitnichten, dass die Koalition nun bei inhaltlichen Themen immer mit diesen Gegenstimmen rechnen muss. Die Kampagne wird weitergehen, die Partei wird weiterhin nicht für regierungsfähig erklärt, weitere Abgeordnete als Problemfälle ausgemacht werden. Man kann nur hoffen, dass all jene in den drei Parteien, die Berlins Politik verändern wollen, einen kühlen Kopf behalten.