Fünf Finger, die ausgestreckt werden, dann wird der Daumen erst eingeknickt und von den restlichen Fingern zu einer Faust umschlossen: So einfach funktioniert das „Signal for Help“ – ein Zeichen, das auf Entführung, Bedrohung oder häusliche Gewalt hinweist. Mit dem stillen Hilferuf haben Opfer die Möglichkeit, auf ihre Situation aufmerksam zu machen – auch wenn sie in unmittelbarer Nähe des Täters sind.

Bei häuslicher Gewalt ist Diskretion auch deshalb wichtig, weil sie neben sexueller und körperlicher oft auch psychische und digitale Gewalt umfasst. Täter kontrollieren gezielt Aufenthaltsort und Kommunikation der Betroffenen. Die Canadian Women’s Foundation erfand das Zeichen 2020, als während der Coronapandemie die Isolation häusliche Gewalt begünstigte und die Zahlen international stiegen.

Wie verhält man sich als Beobachter_in?

Wenn Betroffene das Handzeichen machen, ist es wichtig, sowohl schnell als auch umsichtig zu reagieren, damit der_die Betroffene nicht noch mehr gefährdet wird. Um herauszufinden, was der_die Betroffene eigentlich braucht, hilft es, Ja-Nein-Fragen zu stellen: Ist dein_e Täter_in in der Nähe? Ist die Gefahr akut? Soll ich die Polizei rufen? Soll ich dir Informationen zuschicken von Beratungsstellen in deiner Nähe? Nein? Soll ich dich zu einer Beratungsstelle begleiten? Oder später nochmal anrufen? Ja? Um 17 Uhr? Wer über Messenger oder Mail kommuniziert, sollte sich unauffällig absichern, dass die Täter_innen nicht mitlesen.

Was hat das Zeichen schon gebracht?

Immer wieder berichten Betroffene, dass ihnen das „Signal for Help“ geholfen hat. In Niederösterreich schlug und isolierte ein Mann seine Partnerin ein halbes Jahr lang. Auf einem Parkplatz zeigte sie das Handzeichen. Eine unbeteiligte Person bemerkte es, notierte das Autokennzeichen und alarmierte die Polizei. In Trier half das Zeichen einer 14-Jährigen, die am Hauptbahnhof bedrängt wurde.

Gibt es andere Hilferufe?

Neben dem stillen Hilferuf der Canadian Women’s Foundation gibt es andere Wege, bei sexualisierter Gewalt oder Übergriffen diskret Hilfe zu suchen: In Clubs und Bars können Betroffene mit „Luisa ist hier“ das Personal ansprechen. Der_die Betroffene wird dann zu einem sicheren Ort gebracht und es wird geklärt, inwiefern andere medizinische und strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. Initiiert hat die Kampagne die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster, sie geht aber mittlerweile über Münster hinaus. In zahlreichen Fußballstadien kann man Fanbeauftragte, Personal und Sanitäter_innen mit „Wo geht’s nach Panama?“ (VfL Wolfsburg), „Panama“ (Borussia Dortmund) oder „Wo ist der Pfau?“ (Paderborn) ansprechen, um schnelle Hilfe bei sexualisierter Gewalt zu bekommen.

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ berät unter 0800 116016 Betroffene, Angehörige, Freundinnen und Fachkräfte 365 Tage im Jahr. Das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ unter 0800 1239900 berät kostenlos und anonym. In Berlin unterstützt die BIG-Hotline 030 6110300 Flinta* rund um die Uhr bei häuslicher Gewalt. Alle Angebote sind auch per Chat oder Mail erreichbar. Hier geht es zur bundesweiten Frauenhaus-Suche.