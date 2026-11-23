D as Gewürge um den Bundeshaushalt 2027 geht einstweilen weiter. Eigentlich soll der Bundestag ihn diese Woche beschließen. Doch kurz vor Beginn der abschließenden Beratungen am Dienstag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Diskussion über eine Entlastung bei der Einkommensteuer wieder aufgemacht, Stichwort kalte Progression. Söder will Geld ausgeben ohne zu erklären, woher es kommt.

Finanzielle Entlastungen wären vielen Privathaushalten willkommen. Wer diese einfordert, muss aber auch vorschlagen, wie die Lücke im Bundesetat zu schließen wäre. Sonst sind Steuererleichterungen ein Anschlag auf die Finanzstabilität. Wie beim Krampf um die Senkung der Stromsteuer vergangene Woche: Rund fünf Milliarden Euro kostet das allein im kommenden Jahr. Woher das Geld kommen soll, weiß die Koalition nicht so genau. Das ist der erste blinde Fleck der Finanzplanung.

Der zweite: ein Mangel an sozialer Gerechtigkeit. Dutzende Milliarden Euro stünden jährlich zur Verfügung, um Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen zu finanzieren, wenn die Union nur wollte. Denn die Erbschaftsteuer für sehr große Vermögen liegt erstaunlich niedrig. Hinzu kommen absurde Steuerausnahmen für Multimillionärinnen und Milliardäre.

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Drittens ist der Haushalt nicht auf der Höhe der Zeit, was Umwelt und Klima betrifft. Jährlich verschenkt der Staat große Summen, um die fossilen Energiekosten der Industrie, die Preise von Diesel und Flugtickets zu drücken. Das Gegenteil wäre nötig, um die hiesigen Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Zwar gibt es dafür den Klima- und Transformationsfonds, doch die Regierung zweigt dort zunehmend Milliarden ab für Ausgaben, die nichts mit Klimapolitik zu tun haben.

Gute Seiten hat der Haushalt aber auch. Die gigantischen Summen für die Ukraine und den Verteidigungsetat sind leider nötig, um das imperiale Russland auf Abstand halten zu können. Sinnvoll sind auch die schuldenfinanzierten Investitionen für Bahnstrecken, Stromleitungen, Schulgebäude und Krankenhäuser – zu sehen an den zahlreichen Baustellen. Wenn die Wirtschaft momentan wächst, dann deshalb.