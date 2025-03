Wie viele Tassen hat die CDU im Hof? Im großen Container liegen nachzählbar etwa 25 Pakete in Längsrichtung und 10 quer. Macht 250 Pakete an der Oberfläche.In den kleinen Containern liegen nachzählbar etwa 5 mal 7 Pakete. Macht bei 8 Containern ca. 280 Pakete an der Oberfläche. Vorsichtig geschätzt liegen die Pakete in 5 Schichten übereinander. Macht (25*10*5)+8*(5*7*5) und damit 2.650 Pakete in allen Containern. Die offenbar liebevoll gepackten Päckchen erscheinen so groß, dass in vielen mehr als eine Tasse steckt. Bei zwei Tassen je Paket wären das über 5.000. Es könnten aber ingesamt noch viel mehr sehr. Dies ist wie gesagt, nur eine Prognose. Für einen seriöse Hochrechnung müssten die Tassen in den Paketen ausgezählt werdden. (ga)