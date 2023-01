Nachfolge im Verteidigungsministerium : Pistorius folgt auf Lambrecht

Bei der Neubesetzung hatten die Frauen in der SPD Geschlechterparität gefordert. Jetzt soll es wohl der niedersächsische Minister Boris Pistorius werden.

DÜSSELDORF afp | Nach dem Rücktritt von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) soll einem Medienbericht zufolge der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius neuer Verteidigungsminister werden. Bundeskanzler Olaf Scholz wolle Pistorius am Mittag offiziell als Nachfolger von Christine Lambrecht bekanntgeben, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise.

Zugleich gab es aus verschiedenen Richtungen konkrete Forderungen an die Nachfolgeregelung.

Nach nur 13 Monaten als Verteidigungsministerin hatte Lambrecht am Montag angesichts anhaltender Kritik ihren Rücktritt erklärt. Befragt zu eigenen Ambitionen, sagte Heil in der ARD-Sendung „Hart aber fair“: „Ich bin Bundesarbeitsminister und habe viel vor – und zwar in dem Amt.“

Ebenfalls vage über ihre Ambitionen äußerte sich die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): „Es stellt sich nicht die Frage, was man gerne machen würde oder nicht“, sagte sie in den ARD-“Tagesthemen“. Die derzeitige Situation sei alles andere als schön. Nach dem Rücktritt von Lambrecht müsse man nun „sofort den Schalter umlegen und sehen, wer in der Lage ist, dieses Amt zu führen“.

An der Spitze des Verteidigungsressorts müsse jemand stehen, der trotz aller Loyalität zum Kanzler „am Kabinettstisch die Interessen der Soldatinnen und Soldaten laut vertreten“ könne, sagte Strack-Zimmermann. Es dürfe keine Person sein, „die das als Sprungbrett sieht für weitere Aufgaben“. Jeder, der jetzt das Amt übernehme, „muss sich der Ernsthaftigkeit klar sein“, forderte die FDP-Politikerin.

Auch die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger verwies auf die großen Probleme: „In Zeiten des Krieges auf unserem Kontinent und angesichts der komplexen Herausforderungen in dem schwierigsten aller Ressorts braucht es in der Nachfolge jemanden, der oder die die seit Jahren bekannten und liegen gebliebenen Probleme endlich anpackt“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gesellschaft müsse sich im Kabinett widerspiegeln

Die Frauen in der SPD pochen ihrerseits bei der Neubesetzung des Postens auf Berücksichtigung der Geschlechterparität in der Ampel-Regierung. „Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen besteht, muss sich auch im Kabinett widerspiegeln“, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl, der Rheinischen Post. „Fifty-fifty muss weiter gelten. Dafür steht die SPD.“

Zuvor hatte bereits schon Grünen-Parteichef Omid Nouripour auf das „Gesamtversprechen der Parität im Kabinett“ verwiesen. In der Bundesregierung sind derzeit acht Ministerposten mit Frauen besetzt und acht mit Männern. Hinzu kommt Kanzler Scholz.

Lambrechts Rückzug waren massive Kritik an ihrer Amtsführung und ein rapider Ansehensverlust in der Öffentlichkeit vorangegangen. Die SPD-Politikerin gab ihre Entscheidung schließlich am Montag in einer kurzen schriftlichen Erklärung bekannt, in der sie das Eingeständnis eigener Fehler vermied. Als Grund für den Rücktritt nannte sie vielmehr die „monatelange mediale Fokussierung auf meine Person“, die eine sachliche Arbeit kaum mehr zugelassen habe.