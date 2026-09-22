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Merz zu Krankenversicherungen Ein löblicher Sinneswandel

Manuela Heim

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Manuela Heim

Überraschend hält Kanzler Merz das Zweiklassensystem bei der Krankenversicherung für ungerecht. Die Privaten will er natürlich nicht abschaffen.

Friedrich Merz läuft an einem Notausgangschild vorbei
Braucht er vielleicht noch ein paar mehr bewusstseinserweiternde Wahlergebnisse? Kanzler Merz nach den Wahlen am Wochenende

Foto: Michael Kappeler/dpa

I m vergangenen Jahr sagte der gerade verabschiedete SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im taz-Interview, irgendwann werde die Bürgerversicherung, also das Zusammenführen von privater und gesetzlicher Krankenversicherung, kommen. Selbst SPD und Grüne hätten schließlich eine ganze Weile gebraucht, um sich der Ungerechtigkeit bewusst zu werden. Nun, könnte man meinen, ist es auch bei der CDU und Kanzler Friedrich Merz so weit.

Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Versicherung löse ein massives Problem im Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung aus, sagte Merz nämlich am Montag in einer Pressekonferenz nach den für die CDU desaströsen Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Mal abgesehen davon, dass Merz gerne mal Sachen sagt, die er oder ein Sprecher von ihm danach wieder zurücknimmt oder abschwächt, ist diese Aussage doch bemerkenswert. Das wachsende Gefälle in der Behandlung von privat und gesetzlich Versicherten war schließlich nur noch für solche Menschen zu ignorieren, die selbst überwiegend privatversichert sind und daher nie wochen- oder gar monatelang auf einen Fachärztintermin warten müssen. Die CDU/CSU trug da bisher die größten Scheuklappen.

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Natürlich will Merz nicht die private Krankenversicherung abschaffen. Der Kanzler habe „nur die Terminvergabe“ gemeint, heißt es nun beschwichtigend aus der CSU.

Diese Termine werden inzwischen vor allem über Online-Plattformen vergeben, die Privatversicherten regelmäßig zeitnahe Termine und gesetzlich Versicherten oft genug gar keine Termine anbieten. Mit entsprechenden Folgen für den Krankheitsverlauf und das Gerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft.

Wenn die CDU/CSU jetzt so weit ist, immerhin dieser Ungerechtigkeit ernsthaft einen Riegel vorzuschieben, wäre das schon mal ein echter Sinneswandel. Für die Frage einer Bürgerversicherung braucht es vielleicht noch ein paar mehr bewusstseinserweiternde Wahlergebnisse.

Manuela Heim

Manuela Heim Gesundheit und Soziales

Redakteurin in der Inlandsredaktion, schreibt über Gesundheitsthemen und soziale (Un-) Gerechtigkeit.

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2 Kommentare

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  • W
    Wanderin

    Ja und er hat sich neulich stark gegen die AfD abgegrenzt! Ich sehe in letzter Zeit, dass ständig der Rücktritt von Merz gefordert wird. Wen möchten die Linken, die das fordern, denn stattdessen lieber haben? Dobrindt? Jemanden vom ultra-rechten CDU-Flügel?

  •
    fly

    Tatsächlich gibt es auch Ärzte, die da kaum einen Unterschied machen, sprich privat Versicherte können manchmal ebenfalls monatelang warten. Im Schnitt bekommen die eher einen Termin. Aber an dem Eingangsstatement sieht man, dass es nicht die PV Versicherten sind, die das Problem darstellen, sondern die Ärzte, die sich für deutlich höheren Verdienst entscheiden. Besonders auffällig ist der Termineffekt in Investorenfinanzierten Gemeinschaftspraxen. Darin gibt es aber Ärzte, die ein geregeltes, gutes Gehalt einer stressigen Geldmaximierung vorziehen.

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