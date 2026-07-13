K onzernchef Oliver Blume versucht zu menscheln. Er wolle Werksschließungen vermeiden. Es gebe „intelligentere Lösungen“ für die vier von ihm angezählten VW-Werke, sinnierte der Manager am Wochenende. Doch seine Wortmeldung ist weder menschlich noch sonderlich intelligent.

Besäße Blume ein Mindestmaß an Empathie gegenüber seiner Belegschaft, dann hätte er der Bild am Sonntag kein Interview gegeben, sondern wäre am Freitag vor die VW-Mitarbeitenden getreten und hätte ihnen Rede und Antwort zu seinen Kahlschlagplänen gestanden. Schließlich geht es um Zehntausende Beschäftigte, deren Jobs und Zukunft der Vorstand um Blume derzeit infrage stellt. Und das noch nicht mal zwei Jahre nachdem die Belegschaft massive Lohneinbußen für die Standortsicherung akzeptiert hatte.

Trotzdem macht Blume weiter Druck, dass die Kostensenkungen nicht genügen würden. Angeblich sollen jetzt 100.000 Stellen wegfallen – doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Als „intelligentere“ Lösung schon länger im Gespräch sind deswegen zwei Möglichkeiten: die Umstellung auf Rüstungsproduktion oder die Produktion von in China entwickelten VW-Modellen.

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Dass das VW-Management Alternativen zu Werksschließungen diskutiert, überrascht nicht. Jedes Betriebsratsmitglied weiß spätestens nach der ersten Schulung, dass auch Chefs ein Interesse haben, Entlassungen zu vermeiden. Schließlich müssen sie dann teure Abfindungen zahlen. Und gerade in einem Konzern wie Volkswagen, wo es einen starken Betriebsrat gibt, sind Entlassungen nicht so ohne weiteres durchsetzbar. Das hat Blume jetzt auch bei der Aufsichtsratssitzung gemerkt, wo er erstmals einen Dämpfer für seine Kahlschlagpläne bekam.

Insofern ist Blumes Sinnieren über „intelligentere Lösungen“ weder mildtätig noch sonderlich innovativ. Sie ist stattdessen dreist. Intelligent wäre zum Beispiel gewesen, frühzeitig auf günstige Elektromodelle zu setzen, statt Werke zu schließen und Menschen zu entlassen.