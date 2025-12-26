Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben

I ch bin endlich dieser Frau entfolgt, die ständig ihren Typen postet!“, sagt die junge Frau am Nebentisch zu ihren Freundinnen und schüttelt den Kopf.

„War der so ugly?“ „Nee, aber das ist doch oberpeinlich, dass sie sich darüber wichtig macht. Kann sie nicht alleine glänzen?!“ „Stimmt, ich erzähl meist nicht mal, wenn ich Samstagabend mit meinem Boy abhänge, ich sag dann eher, ich mach Me-Time.“

„Wofür genau braucht man eigentlich noch einen Mann?!“ „Zum schwere Sachen tragen, Sex.“ „Akuter Hot Take: Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben.“

Es ist halt alles tief verankert

„Weil Modemagazine das jetzt schreiben?“ „Nee, aber ist was dran, jeder Typ, egal wie cute, könnte es früher oder später sexistisch an die Wand fahren, was Cringes machen, und dann wissen alle, du hast mit dem geschlafen!“

„Ist jeder Mann irgendwie ein Schläfer in Sachen Peinlichkeit?“ „Die können ja nicht aus ihrer Haut, alles tief verankert, wird noch Generationen dauern, bis das auf allen Ebenen relativiert ist.“ „Ein Mann ist ein Mann.“ „Und wir sind hetero.“ „Shit happens.“ „Die Frage der Stunde ist, was man draus macht.“

„Solang das Patriarchat vorherrscht, kannste Straight Culture nicht lässig genießen.“ „Der Mann könnte vorm ersten Date versprechen, dass er stets bereit bleibt, an sich zu arbeiten, seine patriarchalen Muster reflektiert und abbaut.“ „Was versprechen und brechen, das ist ihr Klassiker, auf Männer kann man sich nicht verlassen.“

„Der Erste, der mich geghosted hat, war mein Vater.“ „Ohne Vertrauen kein genießbarer Kitsch.“ „Kitsch war schon immer heteropatriarchale Propaganda.“ „Die Leute müssen wieder Bock auf hetero kriegen und mit Leute meine ich Frauen.“

 Den klassischen Gatten braucht kein Mensch mehr

„Für Frauen ist das zu lange ein Megascheißdeal gewesen.“ „Und die Transformation hat gerade erst begonnen.“ „Könnte der Mann nicht bis auf Weiteres ein sexy Statussymbol sein?“ „Not all man are sexy.“ „Die Single Cat-Lady ist das neue Sexy!“ „Deshalb posten auch so viele Typen halbnackt Cat-Content.“

„Den klassischen Gatten braucht kein Mensch mehr.“ „Das ist so obercrazycringe, dass der mal als Lebensziel für Frauen galt.“ „Aber kommt, Frauen, wir leben doll in der Großstadtemanzenblase!“ „Progressiv by Augenaufschlag.“ „Emanze ist das neue Independent-Royal-Hotness!“

„Aber da gibt’s ja schon auch so ’ne, ich sag mal, republikanischere Welle.“ „Ja, diese Frauen, die ihrem Mann dienen wollen.“ „Ich denk ja aus meiner Verwirrung heraus immer: Die haben da nur so ’nen Fetisch.“

Gibt es politisch unkorrekte Liebe?

„Tradwife-Dasein als sexuelle Vorliebe, quasi als permanentes Vorspiel?“ „Auch Frauen sind mal grundversaut.“ „Glaub, so bizarr einfach ist das leider nicht.“ „Aber Liebe ist nicht Unterwerfung.“ „Heteropessimismus und Fatalismus hin oder her, manchmal verliebt man sich eben.“

„Liebe kann nicht politisch unkorrekt sein, oder?“ „Auf jeden Fall manipulativ, und schwupps: Hat man einen manfriend an der Backe.“ „No risk no fun.“ „Man sollte ihn einfach rechtzeitig fragen, wer seine männlichen Vorbilder sind oder waren.“

„Und was wäre da adäquat?“

„Hm …“