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EU-Resolution beim SexualstrafrechtEin Ja ist eben mehr als ein unausgesprochenes Nein

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Die EU-Kommission setzt sich für ein härteres Sexualstrafrecht ein. Eine einheitliche europäische Regelung stärkt den universellen Opferschutz.

Aufkleber Nur Ja heißt Ja an einem Laternenmast in Hamburg
Gibt es kein ausdrückliches Ja, ist das ein klares Zeichen Foto: Christian Ohde/chromorange/picture alliance

G lücklicherweise fehlten diesmal, als sich die EU-Kommission auf die Resolution „Ja heißt Ja“ einigte, so unterkomplexe Kommentare wie jener, dass nun stets die Sittenpolizei unterm Bett liegen werde. So und ähnlich kam 2016 manche Kritik zur Reform des Sexualstrafrechts daher, als der Bundestag das Prinzip „Nein heißt Nein“ im deutschen Strafrecht verankerte. Seitdem sind sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person strafbar, auch wenn diese nicht mit körperlicher Abwehr, sondern lediglich mit Blicken oder Gesten ablehnend reagiert.

Soll man jetzt vor dem Sex immer einen Vertrag aufsetzen und beide Seiten unterschreiben lassen? Auch so etwas wurde damals gefragt.

Ganz offensichtlich steckte dahinter kein Unwissen oder ein ehrlicher Wille zur Aufklärung, wie man sich nun am besten vor und beim Sex verhalten solle, sondern schlicht Provokation. Denn die Abwehr gegen ein klareres, modernisiertes Sexualstrafrecht, insbesondere in konservativen Kreisen, war immens. Dabei kann sich jede und jeder die Antwort selber geben: Wenn ich merke, dass jemand mit mir keinen Sex haben will, höre ich auf. Punkt. Wer kein grober Klotz ist, sollte das allein am ausbleibenden Mitspiel der anderen Person merken – und spätestens dann stoppen. Oder wenigstens nachfragen.

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„Nein heißt Nein“ war damals absolut richtig – und das Einzige, was politisch zu jener Zeit möglich war. Das Nein-Prinzip war ein Paradigmenwechsel, für den Frauenverbände und Gewaltschutzeinrichtungen jahrelang gekämpft hatten. Allerdings brauchte es für die rechtliche Umsetzung erst die Vorfälle auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015, als viele hunderte Frauen sexuell bedrängt, belästigt und vergewaltigt wurden. Gleichwohl hieß es schon vor zehn Jahren, dass eine „Ja heißt Ja“-Formel besser wäre. Denn eine positive Zustimmung ist in jedem Fall klarer und deutlicher als eine wie auch immer geartete Ablehnung.

Es geht um den universellen Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt

Das hat man in anderen Ländern Europas, darunter in Schweden, Belgien, Italien, Dänemark und nach dem Fall Pélicot auch in Frankreich, bereits verstanden. Es geht um nicht weniger als um den universellen Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt. Gewalt ist Gewalt, ob sie in Griechenland, Italien, Österreich oder Deutschland passiert. Wie diese rechtlich geahndet wird, hängt allerdings stark davon ab, ob überhaupt und wo solche Prozesse stattfinden.

Die EU-Resolution zielt auf einen Konsens innerhalb Europas, wenngleich der Vorstoß eher Symbolcharakter und keine rechtliche Bindung hat. Das könnte sich aber ändern, denn ganz augenscheinlich hat der unsägliche Fall Gisèle Pélicot die EU-Initiative beschleunigt. Die bittere Erfahrung besagt, dass er nicht der letzte gewesen sein dürfte.

Nicht zuletzt wechselt mit „Ja heißt Ja“ zwar nicht die Scham die Seite, aber die Argumentationslinie: Gibt es kein ausdrückliches Ja, ist das ein klares Zeichen – und kein Täter kann sich damit herausreden, er hätte nichts gewusst, sie habe sich ja nicht gewehrt.

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Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalistinnen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Nein heißt Nein #Strafrecht #Europäische Union #Sexualisierte Gewalt
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7 Kommentare

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  • Grundsätzlich d`accor. Selbstverständlich muss alles einvernehmlich sein.

    Bei der Diskussion "Nein heisst Nein" war auch immer ein Punkt, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt der Interaktion ein Nein reicht. Der Aspekt wird bei "Ja heisst Ja" weniger diskutiert. Wenn am Anfang ein "Ja" signalisiert wurde, dann heisst es nicht, dass das bis zum Ende so bleibt. Wenn abgebrochen wird, heisst es im Endeffekt doch wieder "Nein heisst Nein".

    Die Kombi machts. Ob so oder so dann juristisch den großen Unterschied macht, wird man sehen, bzw. müsste man in der Ländern, die es haben, schon sehen können.

  • AF

    "Dabei kann sich jede und jeder die Antwort selber geben: Wenn ich merke, dass jemand mit mir keinen Sex haben will, höre ich auf. Punkt. Wer kein grober Klotz ist, sollte das allein am ausbleibenden Mitspiel der anderen Person merken – und spätestens dann stoppen."

    "Analysen einer großen Stichprobe von Studierenden ergaben einen positiven und statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Testosteron und impulsivem sowie gewalttätigem kriminellem Verhalten."



    Aus "ScienceDirect"

    Vorsicht mit den "groben Klötzen", Pfefferspray – immer griffbereit!

    "Medikamentöse Behandlung (Libido-Unterdrückung): Zur Senkung des Rückfallrisikos bei Sexualstraftätern werden Medikamente eingesetzt, die den Testosteronspiegel senken oder dessen Wirkung blockieren. Dies geschieht durch sogenannte Antiandrogene oder GnRH-Analoga."

    "Nicht der einzige Faktor: Obwohl Testosteron eine Rolle spielt, ist es nicht die alleinige Ursache für Straftaten. Die medikamentöse Therapie wirkt oft nur in Kombination mit psychotherapeutischen Maßnahmen."

    • HH

      @Andreas Flaig:

      Die medikamentöse Therapie wirkt vor allem nur dann, wenn der Mann selbst unter seinem Testosteron leidet und die Medikamente freiwillig nimmt.



      Jeder andere würde nämlich Wege finden, die Einnahme entweder offen oder heimlich zu verweigern.



      Eine ehrliche Einsicht, dass er ohne Medikamente Verbrechen begeht, muss also im Mann selbst vorhanden sein.

  • G

    Ich habe nichts dagegen, das eine „Ja heißt Ja“-Regelung eingeführt wird. Aber die Befürwortet überschätzen den Einfluss dieser Änderung beim Sexualstrafrecht massiv.

    Täter werden einfach behaupten, dass das Opfer zugestimmt hat. Und das Gegenteil zu beweisen und den Täter zu verurteilen wird weiterhin genauso schwer sein wie bisher, wenn es keine Zeugen oder Beweise für die Tat gibt.

    • HH

      @gyakusou:

      Wo ist da die unerwünschte Änderung im Vergleich zur jetzigen Praxis einfach zu behaupten, das Opfer hätte es ja so gewollt?



      Der Täter muss mit dieser Regelung selbst aussagen, um die angebliche Zustimmung vor Gericht geltend zu machen. Damit fällt ein wichtiger Vorteil weg: Sie können nicht einfach nichts sagen.

  • A

    Das mit dem "ausdrücklichen" Ja ist so eine Sache. Wenn ich die Ansätze richtig verstanden habe, ist der Ansatz, dass ein zustimmendes Signal ausreichen KANN (abhängig vom konkreten Kontext). Es ist also kein "ausdrückliches" (also explizites) Ja nötig, sondern ein implizites. Ansonsten müsste man ja tatsächlich vor jeder einzelnen Handlung explizit nachfragen, was ziemlich unrealistisch wäre.

    Ich habe kein Problem mit der "Ja heißt ja"-Regelung, glaube allerdings nicht, dass sie viel bringt - die meisten Fälle werden immer noch in "Aussage gegen Aussage"-Fällen enden, und von den wenigen Fällen abgesehen, in denen jemand tatsächlich durchgehend völlig "erstarrt" und weder verbal noch nonverbal eine Ablehnung zum Ausdruck bringen kann, dürfte die Regelung in den wenigsten Fällen einen entscheidenden Unterschied ausmachen.

    Das sich jetzt die EU diesbezüglich engagiert, finde ich allerdings fragwürdig, denn eigentlich hat die EU kein Recht, ihren Staaten das Sexualstrafrecht vorzuschreiben.

    • HH

      @Agarack:

      Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen beiderlei Geschlechts von schlechten Hollywoodromanzen bis ins Mark verdorben wurden.



      Was ist so schwer daran, im Laufe des Abends Zustimmung auf verschiedensten Wegen auszudrücken? Wenn zwei Menschen GEMEINSAM beschließen im Bett zu landen, dann braucht es niemanden der FRAGT und niemanden der ANTWORTET. Dann zeigen beide durchgehend, dass beide weiter wollen, und in welche Richtung es für beide gehen soll.



      Wer hier Angst hat, die Zustimmung wäre nicht eindeutig genug, hat wohl Bilder im Kopf, die tatsächlich näher an einer Vergewaltigung als einem gemeinsamen Vergnügen liegen.

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