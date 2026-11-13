Autoritarismus-Studie Neoliberale Glaubenssätze hinterfragen

D ie Studien der Uni Leipzig belegen seit Langem autoritäre Einstellungsmuster nicht nur an den sogenannten Rändern. Im Zuge gegenwärtiger Krisen liegen chauvinistische Einstellungen, die Sehnsucht nach Disruption auf einem Höchststand. Zufrieden mit der real erlebten Demokratie ist nur noch jeder Dritte bundesweit. Die Wahlergebnisse der AfD zeigen, dass nationalistische Einstellungen wieder eine parteipolitische Heimat gefunden haben.

Dass sie aber immer latent vorhanden waren, zeigt die Sozialforschung aus Leipzig schon lange. Kritiker, die den Stu­di­en­au­to­r*in­nen früher Alarmismus und eine „unvernünftige Ausweitung des Rechtsextremismuspotenzials“ vorwarfen, müssten sich angesichts des aktuellen Rechtsrucks eines Besseren belehrt zeigen. So konnte der Guru der Extremismus-Forschung, Eckhard Jesse, autoritäre Einstellungspotenziale nie richtig antizipieren.

Die Autoritarismus-Studien hatten recht – leider. Umso wichtiger wäre es nicht erst nach der drohenden Machtergreifung der extrem rechten AfD in Sachsen-Anhalt, dass man den Autoritarismus ernst nimmt und wirksame Gegenmittel ergreift. Und das sind eben nicht Abschottung, Normalisierung von rechtem Kulturkampf durch konservative Milieus und rassistische Stadtbild-Debatten, sondern es ist eine Rückbesinnung auf Menschenrechte und gemeinsame Werte.

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Es braucht faktenbasierte Debatten von demokratischen Alternativen. Auch in der neuen Autoritarismus-Studie selbst finden sich Lösungsansätze: Die grundsätzliche Zustimmung zu Solidarität ist laut Studienautoren ungebrochen hoch – das darf durchaus als Fingerzeig verstanden werden: Soziale Politik, die neoliberale Glaubenssätze von vermeintlicher Alternativlosigkeit hinterfragt, kann zum Erfolg führen. Mit einer positiven Zukunftsvision kann man gegen die apokalyptischen Abstiegserzählungen gewinnen.

Gezeigt hat sich das in Berlin: Hier kreiste der Wahlkampf um Lebenskosten, soziale Probleme und die Wohnungsfrage – und demokratische Alternativen zur Lösung dieser Probleme.