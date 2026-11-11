Studienleiter Oliver Decker spricht im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz von einem „neuen Nationalstolz und mehr Hass auf die anderen“. Neben ihm steht auf einer Powerpoint-Folie „Demokratie unter Druck“. Der Sozialpsychologe und Direktor des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts der Uni Leipzig berichtet von alarmierenden Ergebnissen der jüngsten Autoritarismus-Studie: Chauvinistisch-nationalistische Einstellungen erreichten 2026 mit knapp 20 Prozent einen Höchststand seit Beginn der Erhebungen.

Die Zufriedenheit mit der Demokratie sank zugleich auf einen Tiefstwert – nur noch ein Drittel der Befragten ist mit der im Alltag erlebten Demokratie zufrieden. Immer mehr Menschen idealisieren demgegenüber die Vergangenheit (33,5 Prozent „regressive Nostalgie“) und sehnen sich nach „etwas Radikalem, damit der gegenwärtige Zustand sich ändert“ (30,4 Prozent), 14,7 Prozent wollen gar volle Apokalypse und sagen: „Alles muss kaputtgehen, damit wieder etwas Neues entsteht.“

Während die grundsätzliche Zustimmung zur Demokratie als Idee in Ost und West bislang zuverlässig über 90 Prozent lag, fiel sie nun erstmals seit Beginn der Studienreihe darunter, auf 89,3 Prozent. Besonders dramatisch im Osten: 2024 stimmten hier noch 94,6 Prozent der Demokratie grundsätzlich zu. Zwei Jahre später sind es nur noch 85,7 Prozent.

Das Herzstück der Studie ist eine anonyme Befragung eines repräsentativen Querschnitts der gesamtdeutschen Bevölkerung (2.507 Personen) mittels Fragebogen. Abgefragt werden verschiedene Dimensionen autoritärer Einstellungen wie „Neo-NS-Ideologie“, „Ethnozentrismus“, „Chauvinismus“, „Sozialdarwinismus“, „Antisemitismus“ und „Ausländerfeindlichkeit“. In fast allen Bereichen sind Anstiege zu verzeichnen.

Comeback der Volksgemeinschaft

Zu völkischen Aussagen wie „Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“ gibt es fünf Antwortmöglichkeiten: „Lehne völlig ab“ und „Lehne überwiegend ab“ gelten als manifeste Ablehnung, „Teils, teils“ als latente Zustimmung, „Stimme überwiegend zu“ und „Stimme voll und ganz zu“ als manifeste Zustimmung.

Der Forderung nach einer starken Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpern solle, stimmen in Deutschland mittlerweile 23,2 Prozent manifest zu – ein Zuwachs von 5 Prozentpunkten in zwei Jahren. Hinzu kommen noch einmal 24,3 Prozent, die dem latent, also teilweise, zustimmten. Noch krasser ist es beim Rassismus: 34,9 Prozent stimmen manifest zu, dass die Bundesrepublik „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet“ sei, 24,4 Prozent sehen dies „teils, teils“ so. Nur eine Minderheit lehnt diese rassistische Aussage ab.

Ähnlich sieht es mit chauvinistischen Aussagen aus, wenn etwa 28,5 Prozent manifest ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland fordern und 25,8 Prozent latent.

Kein zwangsläufiger Kipppunkt

Einen Führer befürworten 11,3 Prozent manifest und 18,7 Prozent latent. Eine Diktatur befürworten 5,8 Prozent manifest und 16,8 Prozent latent. Im Osten liegen die Werte jeweils rund 10 Prozentpunkte höher. „Die hohen Zustimmungswerte in allen Landesteilen müssen alarmieren“, heißt es in der Studie. Ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild wiederum haben 6,9 Prozent (2024: 4,5 Prozent).

Erstmals erfasst wurde auch „hostiler Sexismus“: Demnach sind 31,7 Prozent der Auffassung, dass Frauen „zu schnell beleidigt“ seien und 24,7 Prozent denken, dass Frauen „durch Gleichberechtigung besondere Vergünstigungen erlangen“.

Die alle zwei Jahre seit 2002 erhobene Langzeitstudie der Uni Leipzig misst gewissermaßen die hinter dem Aufstieg der extrem rechten AfD stehenden Einstellungen. Am Zeitverlauf lässt sich ablesen, dass autoritäre Einstellungen mit der AfD mittlerweile eine parteipolitische Heimat gefunden haben, und dass im Zuge von Krisen die Abstiegserzählung der AfD in besonderem Maße verfängt. Die Studie spricht von einem „vorläufigen Höhepunkt einer seit zehn Jahren anschwellenden extrem rechten und autoritären Agitation gegen die Demokratie“.

Was nun?

Auf die Frage in der Bundespressekonferenz, ob sich die Gesellschaft gerade an einem sozialen Kipppunkt befinde, sagt Decker: Man sei an einem „neuralgischen Punkt“, aber dass es tatsächlich kippe, sei keineswegs zwangsläufig. Allerdings bedürfe es dringenden Handelns. Deswegen habe man als Studientitel auch „Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären“ gewählt, so Decker.

Der Titel spielt auf Bertolt Brechts Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ an, das dieser 1941 im Exil schrieb. Im Stück zieht Brecht Analogien zwischen der organisierten Kriminalität in den USA und dem Aufstieg der Nationalsozialisten. In einer ökonomischen Krise paktieren Blumenkohlhändler mit dem Gangsterboss Arturo Ui und verhelfen ihm so zum Aufstieg – wie das Kapital dem Faschismus in der Weimarer Republik geholfen hat. Das nach Kriegsende auch in Deutschland aufgeführte Stück sollte zeigen: Aufstieg und Erfolg des Faschismus waren eben nicht „unaufhaltsam“, sie hätten verhindert werden können und müssen. Es endet mit der Warnung: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!“

 Es gibt demokratische Antworten auf Herausforderungen der Zeit Oliver Decker, Sozialpsychologe

Womit man wieder im Jahr 2026 wäre: Decker sagte, die AfD sei zwar nicht mit der NSDAP gleichzusetzen. Sie sei aber von einem „destruktiven Wunsch“ getragen, der soziale und demokratische Errungenschaften bedrohe. Das sei nicht abstrakt und könne zu Kipppunkten führen. Schon eine einzige Legislaturperiode der AfD in einer Landesregierung richte sich konkret gegen Menschen in vielen Lebenslagen.

Demokratie als Prozess

Was hilft? Decker riet demokratischen Parteien, gewissermaßen Alternativen zur Alternative anzubieten. Man habe im „späten Neoliberalismus“ die letzten 20, 30 Jahre in einer Gesellschaft gelebt, die durch das „TINA“ von Margaret Thatcher geprägt gewesen sei – also dem „There is no alternative“ („Es gibt keine Alternative“) und ihrem sprachlichen deutschen Wiedergänger der Merkel’schen „Alternativlosigkeit“.

Decker nennt die Formel „eine Limitierung demokratischer Handlungsfähigkeit“ und fordert von der Politik, „wieder mehr Alternativen aufzuzeigen, die sich im demokratischen Spektrum bewegen“. Demokratie sei kein Zustand, sondern ein Prozess, an dem gearbeitet werden müsse.

Es gebe durchaus Handlungsmöglichkeiten, die der Demokratie mehr Legitimation verschafften, so Decker: „Zum Teil sehen wir es jetzt in Berlin mit anderen Antworten auf Wohnungsmangel.“ Da finde eine demokratische Auseinandersetzung über Alternativen statt. Solche Debatten machten deutlich: „Es gibt demokratische Antworten auf Herausforderungen der Zeit.“ Konservative könnten sich etwa auf Solidarität mit Schwächeren berufen, die im christlichen Weltbild verankert sei. Das sei eine Stärke von Volksparteien.

Mitautorin Ayline Heller vom Gesis-Institut für Sozialwissenschaften verwies zudem darauf, dass die Einstellungswerte auch Schwankungen unterlägen. „Unsere Daten zeigen auch, dass es möglich ist, eine Trendwende zu erzielen“, so Heller. So habe man etwa 2022 mit einer schnellen Reaktion und Scholz’ Doppelwumms auf Russlands Angriff auf die Ukraine niedrigere Werte an autoritären Einstellungen gemessen – bis später im Jahr das Heizungsgesetz der Ampel auf die Füße fiel.

Auch habe man in bestimmten Bereichen eine große Bereitschaft zur Solidarität gemessen. Zudem habe man erstmals eine Solidaritätsnorm erhoben, so Heller: „Hier war die Zustimmung sehr hoch, weil durch die Bank weg eine Bereitschaft besteht, auf Ärmere zu schauen und die Menschen als Gemeinschaft zu verstehen.“