taz: Herr Grabka, die Ungleichheit zwischen niedrigen und hohen Einkommen nehme hierzulande ständig zu, heißt es oft. Sie dagegen schreiben, dass die Einkünfte nicht weiter auseinanderdriften. Woher kommen die unterschiedlichen Bewertungen?

Markus Grabka: Entscheidend ist, welchen Zeitraum man betrachtet. In ihrem neuen Verteilungsbericht schreibt die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung, die Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen sei seit 1992 deutlich gestiegen. Das ist ein alter Hut, was wiederholt berichtet wurde. Neu ist, dass sich die Einkommen in den vergangenen Jahren bis 2024 kaum noch auseinanderentwickelt haben.

Bild: DIW Berlin Im Interview: Markus Grabka arbeitet als Verteilungsforscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.

taz: Die Böckler-Stiftung schildert die Lage eher düster. Ist Ihr Blick beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung möglicherweise zu optimistisch?

Grabka: Das glaube ich nicht. Die zentrale Information ist diese: Die inflationsbereinigten Nettoeinkommen der Privathaushalte wuchsen zwischen 1995 und 2024 im Schnitt um 30 Prozent. Gleichzeitig sind die Leute zufriedener geworden mit ihren Einkommen. Auch der Anteil der Sparer hat in den letzten 20 Jahren um 15 Prozentpunkte zugenommen. Selbst Haushalte mit niedrigen Einkommen können zum Teil sparen. Also ist die Lage nicht so schlecht, wie sie dargestellt wird.

taz: Warum wuchs die Polarisierung der Einkommen spätestens seit 2020 nicht mehr?

Grabka: Niedrigverdiener profitierten von der wiederholten Anhebung des Mindestlohns, die häufig über der Inflationsrate lag. Außerdem änderten die Gewerkschaften ihre Lohnpolitik: Statt gleicher prozentualer Lohnsteigerungen für alle Gehaltsgruppen setzten sie größere Anhebungen für Geringverdiener durch. Am oberen Rand dagegen entwickelten sich die Einkünfte von Selbstständigen zeitweise schwach. Während der Coronapandemie blieben viele Geschäfte ja lange geschlossen, und die Eigentümer verdienten wenig.

taz: Um 30 Prozent seien die Einkommen gestiegen, sagen Sie. Haben die Privathaushalte auch im Vergleich zum Wirtschaftswachstum profitiert?

Grabka: Ja, das ist an der Lohnquote zu sehen. Diese zeigt, welcher Anteil der Wirtschaftsleistung den Beschäftigten zugutekommt. 1995 lag sie bei rund 72 Prozent, heute sind es knapp 74 Prozent.

taz: Warum sind viele Leute mit ihren Einkommen zunehmend zufrieden?

Grabka: Offenbar können sie sich mehr leisten, unter anderem durch gute Lohnabschlüsse der Gewerkschaften. So hat die Kaufkraft zugenommen, obwohl die Preise in den Supermärkten seit fünf Jahren deutlich gestiegen sind. Für die Mittelschicht ist das vermeintliche Problem der Bezahlbarkeit deshalb eher ein gefühltes als ein reales. Tatsächlich leiden allerdings die Gruppen am unteren Rand, beispielsweise Singlehaushalte mit Kindern oder Zuwanderer. Dort ist das Armutsrisiko weiter hoch.