Irida Sotiropoulou arbeitet jeden Tag. Acht Stunden, sieben Tage die Woche. Die 34-Jährige hat Architektur an der Universität Oxford studiert und ist in einem Planungsbüro im schicken Athener Viertel Plaka direkt unterhalb der Akropolis angestellt. Weil ihr das Geld dennoch nicht zum Leben reicht, arbeitet sie an den Wochenenden zusätzlich als Touristenführerin. „Wenn man überhaupt daran denken will, einmal Essen zu gehen, muss man mehrere Jobs haben.“ Hoffnung darauf, dass sich etwas ändert, hat die Architektin nicht: „Ich habe das Gefühl, hier keine Familie gründen zu können.“

So wie Sotiropoulou geht es in Griechenland sehr vielen Menschen. Mehrere Jobs zu haben, sei eher die Regel als die Ausnahme. Und das gehe schon seit Jahren so, sagt Sotiropoulou. Dabei wird schon seit Langem in deutschen Medien von der griechischen Finanzkrise in der Vergangenheitsform gesprochen. Im August 2022 endete Griechenlands verschärfte Haushaltsüberwachung durch die EU-Kommission und damit offiziell auch die Finanzkrise. Die Staatspleite wurde abgewendet, die Krise aber ist geblieben.

Ende 2009 hatte die sozialdemokratische Pasok-Regierung aufgedeckt, dass Griechenlands Haushaltsdefizit um ein Vielfaches größer war als es die Vorgängerregierung der Nea Dimokratia ausgewiesen hatte. Um die drohende Staatspleite abzuwenden, stellten EU-Mitgliedsstaaten und der Internationale Währungsfonds Kreditpakete in dreistelliger Milliardenhöhe bereit. Das war jedoch mit harten Sparmaßnahmen für die griechische Bevölkerung verbunden, die von der Troika, bestehend aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und IWF, streng überwacht wurden. Infolgedessen wurden Renten und Gehälter im öffentlichen Dienst radikal gekürzt – Tausende wurden entlassen. Die Arbeitslosigkeit stieg auf bis zu 27 Prozent, bei Jugendlichen sogar auf über 60. Das griechische Sozialsystem brach in sich zusammen, Krankenhäusern ging das Geld aus und viele Grie­ch:in­nen verloren ihre Krankenversicherungen.

In Deutschland wurde die griechische Finanzkrise damals von einer hetzerischen Kampagne begleitet: „Schon wieder neue Milliarden für die gierigen Griechen?“, hieß es damals in rechten Medien. Damit sollte die Behauptung aufrechterhalten werden, die Deutschen hätten Griechenland Geld geschenkt. Tatsächlich dienten die ersten Kreditpakete ab 2010 jedoch dazu, insbesondere deutsche und französische Banken zu retten, die sich mit griechischen Staatsanleihen verspekuliert hatten. 2015 wurde die Debatte um die Finanzkrise noch einmal hitzig geführt, als die von der linken Syriza-Partei geführte Regierung sich – gedeckt von einem Volksentscheid – weigerte, die Sparmaßnahmen umzusetzen. Auf internationalen Druck hin musste sie jedoch schließlich nachgeben.

Angeblich boomt die Wirtschaft

Seit 2019 regiert wieder die rechte Nea Dimokratia. „Wir haben das Land auf Kurs gebracht“, prahlte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Januar 2023 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Den Kampf aus der Finanzkrise inszeniert er erfolgreich als seine Erfolgsgeschichte. Und medial wird sie in Deutschland gerne aufgenommen. „Wer sein Geld in griechische Staatsanleihen anlegt, muss nicht mehr fürchten, es nie mehr zu sehen“, schrieb etwa die Zeit feierlich. Denn „heute boomt die Wirtschaft“, hieß es vergangenes Jahr im ZDF.

 Ich habe das Gefühl, hier keine Familie gründen zu können Irida Sotiropoulou

Und tatsächlich liegt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Griechenlands seit 2021 konstant über dem EU-Durchschnitt. Davon merken die meisten Grie­ch:in­nen im Alltag aber überhaupt nichts. Von dem Geld kommt bei den normalen Leuten kaum etwas an. Neue Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat zeigen, Griechenland steht beim Lohnniveau auf dem vorletzten Platz der EU-Länder. Etwa 18.800 Euro brutto im Jahr, mehr gibt es nicht. Der Abstand zum europäischen Durchschnitt beträgt 22.700 Euro, Ar­beit­neh­me­r:in­nen in Griechenland verdienen nur rund 45,3 Prozent des EU-Niveaus.

Ioannis Tsakiris steht kurz vor der Abschlussprüfung seiner Ausbildung zum Fotografen. Dass er mit einem Job alleine seinen Lebensunterhalt verdienen kann, glaubt der 27-Jährige nicht. „Als Freiberufler ist das fast unmöglich.“ Selbst wenn er eine der wenigen begehrten Festanstellungen bekäme. „Mit Mindestlohn müsste ich dann auch einen Zweitjob annehmen“, sagt Tsakiris. Der gesetzliche Mindestlohn liegt derzeit bei 920 Euro brutto. Was Löhne angeht, liegt Griechenland auf dem vorletzten Platz in der EU, was die Kaufkraft angeht sogar auf dem letzten. Obwohl die Menschen weniger als die Hälfte des EU-Durchschnitts verdienen, sind die Lebensmittelpreise überdurchschnittlich – genauso wie die Inflationsrate. Griechische Haushalte wenden laut Eurostat zudem den höchsten Einkommensanteil für Wohnkosten auf.

Fast 90 Prozent der Grie­ch:in­nen kommen deshalb nur knapp über die Runden. Gleichzeitig belegt das Land 2026 den ersten Platz in der EU beim Gewinnwachstum von Unternehmen, das zeigen Zahlen der makroökonomischen EU-Datenbank Ameco. Das Geld fließt also vor allem in historisch hohe Unternehmensgewinne und den Kapitalertrag von Großkonzernen.

Die neuen Eurostat-Zahlen sind Anlass für Häme gegenüber der Regierungspartei Nea Dimokratia. „Wussten Sie, dass es Ihnen wunderbar geht? Nein? Dann haben Sie wohl nicht richtig zugehört“, spottete etwa die Politikerin Theoni Koufonikolakou (Elas). Die von Premier Mitsotakis propagierte Erfolgsgeschichte wird gerade zwar nicht zum ersten Mal, dafür aber umso deutlicher in ein ganz anderes Licht gerückt.