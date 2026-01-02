piwik no script img

Vorschlag für eine neue PraxisgebührLieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren

Kommentar von

Amelie Sittenauer

Das Gesundheitssystem braucht strukturelle Reformen statt provokativer Vorschläge. Doch Schwarz-Rot tut wenig dafür, echte Veränderungen anzuschieben.

Drei Patienten sitzen im Wartezimmer, sind aber unscharf fotografiert
Kontaktgebühr für Patienten: Damit könnten sich die Wartezimmer leeren, vor allem ärmere Menschen würde nicht mehr kommen Foto: Sina Schuldt/dpa

D as Gesundheitssystem ist in schlechter Verfassung. Da sind die maroden Kranken- und Pflegekassen mit Milliardenlöchern, die weiterhin insolventen Kliniken ebenso wie der Fachkräftemangel und die zu teuren Arzneimittel. Reformen wurden viele versprochen, passiert ist unter der aktuellen Bundesregierung bisher wenig.

Erst im März soll die nächste Kommission zur Reformierung der gesetzlichen Krankenversicherung ihre Ergebnisse präsentieren. Bis dahin versuchen Interessengruppen und Verbände, den Diskurs in ihre Richtung zu drehen. Doch provokative Vorschläge wie letzthin die „Kontaktgebühr“ dürfen nicht von der Notwendigkeit echter Reformen ablenken.

Die Kontaktgebühr ist ein Paradebeispiel der Agendasetzung. Anfang der Woche brachte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sie ins Spiel. Pa­ti­en­t:in­nen sollen jedes Mal 3 bis 4 Euro zahlen, wenn sie eine Arztpraxis aufsuchen. Das solle die Milliardenlöcher der Krankenkassen stopfen.

Finanziell belastet würden die gesetzlich Versicherten, die bereits mit weiter steigenden Krankenkassenbeiträgen zu kämpfen haben. Besonders für chronisch Kranke und armutsbetroffene Menschen hätte dies drastische Folgen. Die würden im schlimmsten Fall gar nicht zum Arzt gehen, einfach, weil sie es sich nicht leisten können.

Es bedarf mutiger Politik

Widerspruch auf den Vorschlag folgte zwar prompt. Sozialverbände kritisierten ihn als unsolidarisch und ungerecht. Verwiesen wurde auch auf die 2012 abgeschaffte Praxisgebühr, die zeigte, dass pauschale Extragebühren kaum die gewünschten Effekte haben. Der Verwaltungsaufwand wäre erheblich, eine sinnvolle Steuerungswirkung hätte das Instrument ebenso wenig.

Doch trotz der allgemeinen Ablehnung waren die Kassenärzte mit ihrer Forderung kommunikativ erfolgreich. Denn während über die Praxisgebühr 2.0 diskutiert wurde, sprach kaum jemand über andere Reformen im Gesundheitswesen: Budget- und Honorarkürzungen bei der Ärzteschaft etwa.

Wenn im neuen Jahr nun die Reformdiskussion über das ächzende Gesundheitssystem weitergeht, darf sich nicht mit einfachen Antworten wie der einer Kontaktgebühr zufriedengegeben werden. Das teure und doch vergleichsweise ineffektive Gesundheitssystem braucht strukturelle Veränderungen. Dafür bedarf es mutiger Politik. Einer, die sich mit der Pharmaindustrie anlegt und die stark gestiegenen Arzneimittelpreise reguliert. Einer, die die Interessen der Ärz­t:in­nen nicht über jene der Pa­ti­en­t:in­nen stellt. Und einer Politik, die die Reform der Krankenhauslandschaft vorantreibt, anstatt sie auf Druck von Klinikverbänden und einzelner Länder zu verzögern.

Und ja, auch Pa­ti­en­t:in­nen müssen sich umstellen: Doppel- und Dreifachbehandlungen müssen vermieden werden, in der Versorgung braucht es schnellere Prozesse und bessere Patientenaufklärung. Doch Pa­ti­en­t:in­nen können nicht weiter die einfache Antwort auf strukturelle Probleme sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Amelie Sittenauer
Themen #Gesundheitspolitik #Krankenkassen #Kassenärztliche Vereinigung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau steht an einem Rednerpult
Steigende Ausgaben Krankenkassen stehen „finanziell massiv unter Druck“

Die Krankenversicherungen geben immer mehr Geld für ihre Leistungen aus, doch Beitragssteigerungen will die Koalition verhindern. Helfen sollen Finanzspritzen – und komplexe Strukturreformen.

Eine ältere Person hält ein Eis am Stiel in der Hand
Bund-Länder-Kommission zur Pflegereform Arbeitsgruppe soll Milliardenloch stopfen

Der Pflegeversicherung droht ein Milliardendefizit. Eine Bund-Länder-Gruppe soll Reformvorschläge erarbeiten – nicht eingeladen sind Vertreter der Praxis.

Von Luisa Faust
Eine Pflegekraft wäscht einem Mann die Hände
Personalmangel in Kliniken Mehr Pflegekräfte – irgendwann

Die Bundesregierung will ermitteln, wie viele Pflegende in den Kliniken fehlen. Mehr Personal soll aber womöglich erst 2025 eingestellt werden.

Von Hannes Koch
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

1 Kommentar

 / 
  • D

    Netter Text... Wer in der gesundheitlichen Branche arbeitet und mit Patienten zu tun hat... Weiß, das die Zahl derer die wegen nix oder Lappalien die Ärzte, die Notaufnahmen und den medizinischen Dienst in Beschlag nehmen immer mehr steigt. Und ganz sicher auch keine unbedeutende Zahl.

    Ich finde es ja witzig gegen die Ärzte finanziell zu hetzen ... Es gibt wahrscheinlich kaum einen Beruf der schneller im Ausland mit Handkuss genommen wird. Und wird dann spannend wie die ländliche Fläche in Deutschland noch versorgt werden soll.

    Die gesamte Finanzierung mit diesen Pauschalen muss reformiert werden. Es kann auch nicht sein dass Krankenhäuser HüftOPs aus Profit machen und nicht aus Bedarf. Das gleiche gilt für viele Arzt Programme.

    Und Pharma Firmen. Die taugen ehrlich gesagt nur bedingt zum Erzfeind. In den USA sind die Preise hoch. Bei uns in den Apotheken nur wegen unserer Gesetze. In direkten Vergleich sieht das gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist ja dann eher, wer bezahlt die Forschung?

meistkommentiert

1
EU-Sanktionen gegen Schweizer Es gibt kein Recht auf Putin-Propaganda
2
Neujahrsansprache des Bundeskanzlers Kein Wort über die wirtschaftlichen Sorgen der Bür­ge­r
3
Drohender Rechtsruck Sag mir, wo du stehst, damit sich noch was dreht
4
Forderung von CSU-Ministerin Bayern will Cannabis-Legalisierung zurückdrehen
5
Rechtskatholischer Lobbyismus Zu Tisch mit Opus Dei
6
Gesetzesnovelle beim Mietrecht Möbelstücke sollen Mieterschutz nicht aushebeln