C irca 4.500 Euro – das sind sieben Monatsmieten für ein WG-Zimmer in Berlin-Kreuzberg oder ein Familienurlaub, und auch der Preis für den Führerschein. Den können sich immer weniger junge Menschen leisten.

Laut ADAC sind mehr und mehr junge Fahr­an­fän­ge­r:in­nen auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen, um diesen vermeintlich unverzichtbaren Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu finanzieren – für mehr als die Hälfte der angehenden Fah­re­r:in­nen tragen die Eltern die gesamten Kosten.

Nun fordern die Ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen der Länder, diese Kosten zu senken. Vor allem in ländlichen Gebieten sei der Führerschein nach wie vor ein Schlüssel zur individuellen Mobilität, heißt es im Beschluss der Verkehrsministerkonferenz. Wo Busse und Bahnen Mangelware sind, ist der Führerschein oft der einzige Weg, um unabhängig zu sein.

Paradox, gerade die Au­to­fah­re­r:in­nen zu entlasten.

Ein entscheidender Faktor für die gestiegenen Kosten laut der Minister: die überfrachtete theoretische Ausbildung. Die Anforderungen an angehende Fah­re­r:in­nen sind gestiegen, mit dem Ziel, sie auf eine immer komplexer werdende Verkehrssituation vorzubereiten. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die in der Prüfung durchfallen – was zusätzliche Prüfungsgebühren und damit höhere Gesamtkosten nach sich zieht. Laut Deutschlandfunk ist die Zahl derjenigen, die ihren Führerschein spätestens mit 24 Jahren in der Tasche haben, in den letzten zehn Jahren um 14 Prozent gesunken.

 Wenn der Führerschein weiter teuer bleibt oder gar noch teurer wird, wird er zunehmend zum Privileg derjenigen, die ihn sich leisten können

Die Lösung, die nun von den Verkehrsministern angestrebt wird, ist die „Entschlackung“ der theoretischen Prüfung. Das soll die hohe Durchfallquote senken und somit für eine spürbare finanzielle Entlastung der angehenden Fah­re­r:in­nen sorgen. Ist das wirklich genug? Und wird diese Maßnahme tatsächlich dazu führen, dass die Gesamtkosten für den Führerschein merklich sinken?

In einer Zeit, in der die Verkehrswende im Zentrum der deutschen Klimapolitik steht, wirkt es paradox, gerade die Au­to­fah­re­r:in­nen zu entlasten. Immerhin stiegen die Preise für das Deutschlandticket jüngst um fast ein Fünftel, von 49 auf 58 Euro. 2027 sind weitere Erhöhungen geplant. Eine Vergünstigung des Führerscheins erscheint in diesem Kontext als Rückschritt, der die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung für eine klimafreundlichere Mobilität infrage stellt. Besonders in städtischen Regionen, in denen Busse und Bahnen ausreichend verkehren, ist der Führerschein längst kein unerlässliches Gut mehr.

Es braucht eine umfassende Verkehrswende

Aber was ist die Alternative? Soll das Autofahren zum Luxusgut für Besserverdienende werden? Wenn der Führerschein weiter teuer bleibt oder gar noch teurer wird, wird er zunehmend zum Privileg derjenigen, die ihn sich leisten können. Reiche Eltern können ihren Kindern den Führerschein finanzieren, während ärmere Jugendliche darauf verzichten müssen – und damit auch auf ein Stück Selbstbestimmung.

Besonders in ländlichen Regionen, wo der öffentliche Nahverkehr zu Wünschen übrig lässt, bleibt der Führerschein eine Notwendigkeit. Hier könnte eine gezielte Entlastung der jungen Generation sinnvoll sein.

Die Lösung für eine faire, nachhaltige Mobilitätspolitik liegt nicht nur in einer Reduzierung der Prüfungsgebühren oder der Entlastung der Führerscheinanwärter:innen. Es braucht eine umfassende Verkehrswende, die den öffentlichen Nahverkehr ausbaut, der auch den Bedürfnissen der ländlichen Regionen gerecht wird. Eine soziale und umweltfreundliche Mobilitätspolitik muss mehr bieten, als bloße Subventionen für das Auto. Nur so wird die Mobilitätswende gerecht und zukunftsfähig.