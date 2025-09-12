piwik no script img

US-ArmeeAvantgarde des Faschismus

Essay von Timothy Snyder

Das Militär soll Trump helfen, die Amerikaner zu beherrschen. Die Soldaten fühlen sich eher dem Präsidenten, weniger der Demokratie verpflichtet.

Donald Trump steht hinter einer Glasscheibe und spricht zu US-Soldaten in Uniform die salutieren
Donald Trump feiert an seinem 79. Geburtstag, den 250. Geburtstag der US-Armee in Washington Foto: Doug Mills/reuters

A utoritäre Regime stehen und fallen mit der Loyalität der Sicherheitskräfte. US-Präsident Donald Trump hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus dahingehend kaum etwas dem Zufall überlassen. Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth entließ sofort ein halbes Dutzend hochrangiger Generäle, darunter den Vorsitzenden des Generalstabs.

Doch es war eine Rede vor den Truppen einen Monat später, die am deutlichsten zeigte, wie Trump die Rolle der Streitkräfte sieht. Er erwähnte die Welt nicht, sprach kein Nationalinteresse an und äußerte keine Besorgnis über Bedrohungen aus China oder Russland.

Und während Präsidenten üblicherweise von individuellem Heldentum als Beweis für ein Land sprechen, das es wert ist, verteidigt zu werden, sagte Trump nichts dergleichen. Weder sprach er über Verfassungsrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, noch über die Demokratie. Amerika existierte in Trumps Rede nicht.

Stattdessen nutzte Trump die US-Militärgeschichte, um seinen Personenkult zu fördern: Große Leistungen auf dem Schlachtfeld wurden zu Taten, die zum Vergnügen eines Führers vollbracht wurden. Der Präsident erwähnte sie, um seine Macht zu demonstrieren. Militärischer Ruhm wird zu einem Spektakel, dem der Führer jede beliebige Bedeutung verleihen kann.

Das ist das faschistische Prinzip, und Trump hat es verstanden. Alle Politik ist Kampf, und wer den Feind definieren kann, kann an der Macht bleiben. Aber während die historischen Faschisten einen äußeren und einen inneren Feind hatten, hat Trump nur einen innenpolitischen Feind.

Deshalb hat er, nachdem er sich Israels Angriffen auf den Iran angeschlossen hatte, eilig den Sieg und einen Waffenstillstand verkündet. Die Welt ist zu viel für ihn. Die Armee dient nur dazu, die Amerikaner zu beherrschen: Denn Trump will schlussendlich die US-Soldaten darauf vorbereiten, sich als Helden zu betrachten, wenn sie an Inlandseinsätzen teilnehmen.

Die Soldaten sollen Trump folgen

In seiner Rede überhöhte sich Trump massiv. Er machte sich wiederholt über seinen Vorgänger lustig und rief die Soldaten auf, sich über den Grundgedanken hinwegzusetzen, dass ihr Dienst der Verfassung und nicht einer Person gelte.

Das ist die Art und Weise, wie ein Diktator zu einer Palastwache oder einem Paramilitär spricht

Diese beispiellose Personalisierung der Präsidentschaft suggeriert, dass Trumps Autorität noch auf etwas anderem beruht als auf einer Wahl – auf individuellem Charisma oder sogar göttlichem Recht. Die Soldaten sollen Trump folgen, weil er Trump ist.

Die meisten Amerikaner gehen davon aus, dass die US-Armee dazu da ist, uns zu verteidigen. Aber Trump nutzte die Rede, um die Armee dazu zu bringen, ihre Mitbürger zu verhöhnen und seinem Spott gegen Journalisten zu folgen.

Er vermittelte den Soldaten, dass die Gesellschaft nicht zählt und das Gesetz keine Rolle spielt. Nur er selbst sei wichtig, und er „liebt“ Soldaten so sehr, dass „wir euch durch die Bank eine Lohnerhöhung geben“. Das ist die Art und Weise, wie ein Diktator zu einer Palastwache oder einem Paramilitär spricht.

Wir erleben den Versuch eines Regimewechsels

Wir werden derzeit Zeugen eines von Perversitäten durchsetzten Versuchs des Regimewechsels. Das hat eine historische Komponente: Wir sollen die konföderierten Verräter wie Robert E. Lee feiern, die in Verteidigung der Sklaverei gegen die USA rebellierten.

Es hat eine faschistische Komponente: Wir sollen den gegenwärtigen Moment als Ausnahmesituation betrachten, in der dem Führer alles erlaubt ist. Und es hat auch eine institutionelle Komponente: Die Soldaten sollen die Avantgarde des Untergangs der Demokratie sein, deren Aufgabe es ist, die vom Führer auserwählten Feinde zu unterdrücken – innerhalb der USA.

Migration als „Invasion“ zu sehen, das soll die Armee auch glauben. Dabei gehören dem US-Militär, wie in anderen Institutionen auch, Menschen mit Migrationsgeschichte an. Die Truppe ist in hohem Maße von Afroamerikanern und Nichtstaatsbürgern abhängig. Der Versuch, sie in einen Kult der „Confederacy“ und ein Instrument zur Verfolgung von Migranten zu verwandeln, würde zu großen Spannungen führen.

Der Republikaner würde derartiges begrüßen und ausnutzen. Er will eine Armee, die ein persönliches Paramilitär ist. Er will eine Republik in ein faschistisches Regime verwandeln.

Demokratischer Widerstand gegen König Trump

Aber was wollen die US-Soldaten? Trumps Rede war eine hochgradig kuratierte Angelegenheit, bei der die Zuhörer auf der Basis ihrer politischen Ansichten und ihres Aussehens ausgewählt wurden.

Die Militärparade jedoch, die Trump zu Ehren des 250-jährigen Bestehens der Armee und seines eigenen Geburtstags in Washington abhielt und bei der etwa 6.600 Soldaten in Kampfanzügen an einer spärlichen Menschenmenge vorbeischlenderten (nicht marschierten), wurde weithin als „Flop“ bezeichnet. Als militärisches Spektakel konnte sie weder mit Pjöngjang noch mit dem Roten Platz mithalten.

Ich war nicht dabei. Wie mindestens vier Millionen andere Menschen in den USA war ich an diesem Tag auf einer der Anti-Trump-Kundgebungen, die unter dem Motto „No Kings“ in rund 2.100 Orten im ganzen Land stattfanden.

Es war der größte eintägige politische Protest in der Geschichte der USA, stellte die Teilnehmerzahl an Trumps Parade weit in den Schatten und bewies, dass eine Demokratie nur dann existiert, wenn ein Volk existiert. Und ein Volk existiert nur dann, wenn die Menschen sich ihrer Mitmenschen und ihrer Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln, bewusst sind. Dieses Bewusstsein ist Trumps schlimmster Feind.

Aus dem Englischen von Jan Doolan

Copyright: Project Syndicate, 2025. Das Project Syndicate mit Sitz in Prag ist eine Non-Profit-Organisation, die internationalen Medien Essays und Meinungsbeiträge von namhaften PublizistInnen und WissenschaftlerInnen anbietet.

Timothy Snyder
Themen #Donald Trump #USA unter Trump #US-Army #US-Soldaten #Verteidigungsrede #Verteidigungsministerium #Faschismus #Militär #Migration #Massenproteste
Ein Mann hängt ein Schild an eine Tür

US-Verteidigungsministerium umbenannt

Kriegsminister gibt es wieder

Kommentar von Leon Holly
In den USA hat Donald Trump das von Pete Hegseth geführte Verteidigungsministerium umbenannt: Es heißt jetzt Kriegsministerium. Richtig so!
Eine Demo gegen Trump in Frankfurt

„No Kings“-Proteste in den USA

Erfrischender Energieschub gegen Trump

Kommentar von Bernd Pickert
Klar: Ein paar Demonstrationen halten Trumps Pläne nicht auf. Aber sie können der Auftakt dafür sein, sich endlich effektiv zu organisieren.
Jello Biafra mit schwarzer Kappe und Sonnenbrille, Shirt mit Aufschrift "Trump hates me" auf einer Bühne

Punkikone Jello Biafra über Trump

„Das beste Vehikel zur Errichtung einer Diktatur“

Jello Biafra war Leadsänger der Punkband Dead Kennedys. Mit der taz spricht er über libertäre Dotcom-Manager, Trump, dessen Anhänger und die US-Wahl.
Interview von Joachim Hiller

3 Kommentare

 / 
  • P

    Erschreckend ist die Schwäche der Demokraten. Anstatt massiv aufzuklären und jede !!!! Schmälerung demokratischer Errungenschaften laut und deutlich anzuprangern, hört man von denen nichts. Einzig der californische Gouverneur hält ein wenig dagegen, freilich ohne bemerkenswerte Unterstützung der Partei. Schielen da etwa potentielle Kandidat*innen nach der Präsidentschaft? Das können sie vergessen, wenn nicht JETZT beherzt der Kampf gegen Faschismus und Diktatur aufgenommen wird, dann ist es zu spät....

  • TE

    Zu "Nie Wieder!" gehört es meiner Ansicht nach auch, den Faschismus um jeden Preis zu verhindern. Unsere schandhafte Historie verpflichtet uns dazu.

    Aber bei dem Mangel an Courage möchten, so wie es ausschaut, viele Menschen stattdessen ein "Wieder!"

    Mehr Konzentrationslager wie Alligator Alcatraz sollen gebaut werden und wir erleben eine Wiedergeburt der SS in den USA. Lateinamerikanisch- und afrikanischstämmige Menschen sowie Muslime werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit zu Drogenkuriern und Terroristen gebrandmarkt, um sie zu foltern und zu töten. Und wir sehen einfach nur zu.

  •

    Zitat Trump: "Ich will Generäle, wie Hitler sie gehabt hat." Sprich: Nur ihm absolut loyal und verpflichtet. Die ihm nicht widersprechen oder gar kritisieren. Trump hat von beginn an, auch schon während seiner ersten Amtszeit, sämtliche Autokraten und Diktatoren auf diesem Planeten gelobt und die als seine Freunde betrachtet. Das allein hätte schon überall die Alarmglocken klingeln lassen müssen. Stattdessen wurden und werden seine Aussagen immer noch von den Medien verharmlost und belächelt. "Ach der meint das doch nicht so." Doch, tut er. Und ich habe es vor längerer Zeit schon einmal geschrieben: Trump ist die größere Gefahr für Europa als Putin, denn ihm ist innert eines halben Jahres gelungen, was der russische Despot in 20 Jahren nicht geschafft hat hat: Den Westen zu destabilisieren und zu verunsichern, schlussendlich sogar nach seiner Pfeife tanzen zu lassen.

