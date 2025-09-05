piwik no script img

taz zahl ich

US-Verteidigungspolitik unter Trump„Krieg“ statt „Verteidigung“: Ministerium wird umbenannt

Der neue Name solle eine deutlichere „Entschlossenheit“ signalisieren, so das Weiße Haus. Zudem wollen die USA die Militärhilfe für Europa kürzen.

Nahaufnahme von Donald Trump, er spricht auf einer Pressekonferenz
Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus: Interessens-sicherung durch Kriegsbereitschaft

Washington afp | US-Präsident Donald Trump wird das Verteidigungsministerium nach Angaben des Weißen Hauses in Kriegsministerium umbenennen. Trump wolle ein Dekret unterzeichnen, das die Verwendung des Begriffs „Kriegsministerium“ als Zweittitel für das Ministerium zulasse, hieß es am Donnerstag in einem Dokument des Weißen Hauses. Der offizielle Titel des Ministeriums wird vom Kongress festgelegt.

Nach Angaben des Weißen Hauses soll der neue Name „eine stärkere Botschaft der Bereitschaft und Entschlossenheit“ senden. Den Gegnern der USA solle signalisiert werden, „dass Amerika bereit ist, Krieg zu führen, um seine Interessen zu sichern“.

Trump könnte das Dekret bereits am Freitag unterzeichnen. Laut seinem Terminkalender plant er für den Nachmittag die Unterzeichnung mehrerer Anordnungen, zudem will er demnach eine Ankündigung im Oval Office machen.

Trump hatte eine Umbenennung des Pentagons in Kriegsministerium in den vergangenen Wochen mehrfach ins Spiel gebracht. Er begründete den Vorstoß damit, dass die derzeitige Bezeichnung „zu defensiv“ sei. Daher wolle er den Begriff Kriegsministerium wieder einführen, der bereits von 1789 bis 1949 verwendet wurde. „Das war der Name, als wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, als wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, als wir alles gewonnen haben“, sagte Trump vergangene Woche.

Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die bevorstehende Namensänderung seines Ressorts angedeutet. Dabei gehe es „nicht nur um Worte – es geht um die Kriegerethik“, sagte der Minister.

USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen

Die USA planen zudem Medienberichten zufolge, Militärhilfe für europäische Staaten in der Nähe von Russland zu beenden. Die „Washington Post“ zitierte am Donnerstag sechs mit der Angelegenheit vertraute Menschen, die diesen Schritt bestätigten. Dieser hätte demnach Auswirkungen auf hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern zur Stärkung der Verteidigung gegen Russland.

Auch die „Financial Times“ berichtete über den Schritt. US-Regierungsvertreter hätten europäische Diplomaten in der vergangenen Woche über die Entscheidung Washingtons informiert, die Finanzierung von Programmen zur Ausbildung und Ausrüstung osteuropäischer Streitkräfte entlang der russischen Grenze einzustellen.

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses verwies auf eine im Januar von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zur Neubewertung der US-Auslandshilfe. Einzelheiten der Entscheidung, Sicherheitshilfen zu kürzen, bestätigte er jedoch nicht.

Trumps Regierung drängt darauf, dass Europa eine größere Rolle bei seiner eigenen Verteidigung übernimmt. Die Entscheidung, Hilfen für Länder in der Nähe von Russland zu kürzen, kommt zu einer Zeit, zu der Trump sich um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bemüht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Verteidigungspolitik #Verteidigung #Pentagon
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Emmanuel Macron (r), steht mit Wolodymyr Selensky im Eingangsbereich, hinter ihnen steht ein Soldat und salutiert

Koalition der Willigen

26 Länder für Sicherungstruppe für Ukraine

Die Koalition der Willigen hat sich auf mehr Unterstützung für die Ukraine geeinigt. Deutschland will seine Hilfe für die Luftverteidigung aufstocken.
Von Anastasia Zejneli
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.) stehen an Rednerpulten und schauen sich an

+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++

Deutschland zu Sicherheitsgarantien für Ukraine bereit

Bundeskanzler Merz sagt, dass Deutschland sich bei „Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung ukrainischer Streitkräfte“ einbringen werde. Selenskyj wirft Moskau Verzögerungstaktik vor.
Donald Trump trägt einen blauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Er sitzt in einem Gericht am Tisch , guckt ernst und hat die Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet.

Streit um US-Zölle

Trump zieht vor den Supreme Court

Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht setzt Trump nun auf den Obersten US-Gerichtshof. Die Richter dort könnten ihm gewogen sein.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

2

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

3

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

4

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

5

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

6

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“