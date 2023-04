Teilverkauf von Heizungsbauer Viessmann : USA kaufen die Zukunft

Ein US-Unternehmen kauft den Heizungsbauer Viessmann – allerdings nur die Wärmepumpensparte. Hat Deutschland eine vernünftige Förderpolitik verpennt?

Deutschland ist vorne. Es ist ein Erfolg, dass die Amerikaner ein deutsches Geschäftsmodell kaufen und dafür einen hohen Preis bezahlen, weil wir super Produkte hervorbringen, die auf dem Weltmarkt große Chancen haben. So könnte man positiv bewerten, dass das Heizungstechnik-Unternehmen Viessmann mit Sitz in Allendorf, Nordhessen, größtenteils vom US-Konzern Carrier aus Florida, USA, übernommen werden soll.

Die Amerikaner interessieren sich nicht für die Gaskessel, die Viessmann schon immer herstellt, sondern für das Geschäft mit stromgetriebenen Wärmepumpen, die den fossilen Heizungen in den kommenden Jahren möglicherweise den Rang ablaufen. Carrier kauft nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Es will in den Boom einsteigen, den die deutsche Technik weltweit verspricht. Ausgelöst wird diese Welle unter anderem durch das hiesige Gebäudeenergiegesetz und das europäische Green-Deal-Programm. Dafür ist Carrier bereit, zwölf Milliarden Euro an Viessmann zu überweisen – in der Hoffnung, diese bald wieder hereinzuholen.

Ist das nicht ein beklagenswerter Ausverkauf deutscher Firmen, Technologie und Arbeitsplätze? Einerseits nein: Die USA sind nicht China, sondern ein befreundetes, marktwirtschaftlich und demokratisch strukturiertes Land. Deutschlands offene Volkswirtschaft profitiert von der Globalisierung: Bayer aus Leverkusen kauft Monsanto in den USA, Carrier kauft eben Viessmann.

Andererseits kann man argumentieren: Die Bundesregierungen haben in den beiden vergangenen Jahrzehnten zu wenige Leitplanken für die notwendige Transformation gesetzt und zu wenig Förderung bereitgestellt, um die neuen Märkte zu entwickeln. Dafür müssen sich Union, SPD und besonders FDP rechtfertigen. Carrier will das Wärmepumpen-Business haben, nicht das Geschäft mit den Gasheizungen, das die Liberalen so toll finden. Anders gesagt: Mit FDP-Wirtschaftspolitik wäre Deutschland nicht vorne, sondern hinten.