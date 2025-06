R und 19.800 Menschen sind im vergangenen Jahr in der Europäischen Union bei Verkehrsunfällen gestorben. Ein leichter Rückgang zum Vorjahr zwar, aber längst keine Trendwende. Dabei hat sich die EU die Vision Zero als Ziel gesetzt. Null Verkehrstote soll es im Jahr 2050 geben, als Zwischenziel soll bis 2030 die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Schwerverletzten um die Hälfte sinken im Vergleich zu 2018. Klar ist also: Ein paar Verkehrsschilder hier und Tempolimits da werden es nicht lösen. Stattdessen muss sich fundamental etwas ändern.

Der vielversprechendste Weg wäre sicher, den privaten Autoverkehr weitgehend abzuschaffen. Es wäre aber auch der Weg mit der geringsten Akzeptanz. Gut vorstellbar, dass sich militante Au­to­fah­re­r:in­nen in Straßburg und Brüssel vor die Eingänge der EU-Gebäude kleben.

Die Angst vor dem Autoverlust könnte auch daran liegen, dass es in diversen Regionen in Europa und auch in Deutschland praktisch unmöglich ist, ohne Auto mobil zu sein. Autofreier Alltag funktioniert in Innenstädten in der Regel super, in einer Gemeinde ohne öffentlichen Nahverkehr und -versorgung aber nicht wirklich. Ein Viertel der Deutschen hat laut einer Datenauswertung von Greenpeace sehr schlechten Zugang zu Bus und Bahn.

Deshalb ist das Projekt, das der E-Auto-Hersteller Tesla nun im texanischen Austin gestartet hat, auch in Deutschland relevant. In Austin fahren seit Sonntag Tesla-Robotaxis durch die Stadt. Das Unternehmen ist nicht der erste Anbieter, Waymo etwa ist schon länger unterwegs, und auch in Deutschland gibt es bereits entsprechende Versuche.

Warum sollten selbstfahrende Autos, wenn die Technik reif ist, nicht auch dort eingesetzt werden, wo hierzulande Busse und Fah­re­r:in­nen fehlen? Von einigen spektakulären Unfällen abgesehen, die medial natürlich prominent verbreitet werden, scheinen die selbstfahrenden Pkws bislang recht sicher unterwegs zu sein.

Natürlich werden sie nicht alle Probleme lösen. Aber vielleicht können sie eine Hilfe sein auf dem Weg, das eigene Auto immer überflüssiger zu machen.