piwik no script img

taz zahl ich

Automarkt in der EUMehr E-Autos, weniger Verbrenner

Für viele Autobauer läuft es gut. Trotzdem sägen einige, gerade die deutschen Marken an den Klimazielen. Und Tesla strauchelt.

Neue Elektroautos der verschiedenen VW-Konzernmarken parken auf einem Platz am Volkswagen-Werk, im Hintergrund fährt ein Zug mit Autos beladen
Ob die deutsche Autobranche will oder nicht, die E-Mobilitätswende rollt Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Nanja Boenisch
Von Nanja Boenisch

Berlin taz | Der Automarkt in Europa ist im Juli verglichen mit dem Juni leicht geschrumpft. Im Jahresvergleich aber legten die Verkaufszahlen von Neuwagen zu: Im Juli 2025 wurden 7,4 Prozent mehr Autos verkauft als im Juli 2024. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die der europäische Autoverband ACEA am Donnerstag herausgebracht hat.

Vor allem bei Hybridautos stieg die Zahl der Verkäufe an, in der Europäischen Union haben sie inzwischen einen Marktanteil von 35,7 Prozent erreicht. Der Marktanteil von Diesel oder Benzinern sank dagegen seit Juli 2024 von 47,9 Prozent auf nun 37,7 Prozent. E-Autos liegen bei 15,6 Prozent – vor einem Jahr waren es noch 12,5 Prozent. Trotzdem sind die Zahlen „immer noch weit entfernt von dem, was es für die Antriebswende bräuchte“, heißt es beim ACEA.

Das hielt Ola Källenius, Mercedes-Chef und ACEA-Präsident, und Matthias Zink, Präsident des Zuliefererverbandes Clepa, am Mittwoch aber nicht davon ab, in einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Verbrenner-Aus infrage zustellen. Aktuell gilt in der EU, dass nach 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotor mehr auf den Markt kommen dürfen. Källenius schrieb, das sei „nicht machbar“.

Einige Autobauer sind anderer Meinung: Kia habe zahlreiche E-Autos produziert, die nur darauf warteten, verkauft zu werden, sagte etwa Marc Hedrich, Europachef der Hyundai-Tochter Kia, der Automobilzeitschrift Automotive News. Neue Verbrenner nach 2035 würden den Stromern unnötig Konkurrenz machen und die Gewinne dämpfen.

Marktführer Volkswagen, Tesla sackt ab

„Der Absatz von E-Autos steigt, aber die Autoindustrie sägt am europäischen Klimaschutz, um weiter Geld mit Verbrennern zu machen“, kritisiert auch Marion Tiemann, Verkehrsexpertin bei Greenpeace. Der deutsche Branchenverband VDA bekenne sich immer wieder explizit zum Pariser Klimaschutzabkommen – „offenbar nichts als hohle Worte“. Das gehe auf Kosten der Gesundheit und des Klimas, warnt Tiemann. „Mit ihren Abgasen machen Verbrenner krank und heizen die Klimakrise weiter an.“ Die Bundesregierung dürfe nicht zulassen, die deutschen Autobauer beschlossene Abgasgrenzwerte wieder kippen.

Ein Tortendiagramm zeigt die Marktanteile verschiedener Antriebsarten an den EU-Neuzulassungen von Januar bis Juli 2025. Elektrische Hybride kommen auf 34,7 Prozent, Benziner auf 28,3 Prozent, volleketrische Autos auf 15,6 Prozent, Diesel auf 9,5 Prozent, Plug-in-Hybride auf 8,6 Prozent und andere auf 3,3 Prozent.
Immerhin auf 15,6 Prozent Marktanteil kämpften sich die reinen E-Autos von Januar bis Juli 2025 vor Infografik: ACEA

Laut ACEA ist der deutsche Hersteller Volkswagen weiter Marktführer auf dem EU-Markt, 2025 verkaufte VW bisher 3,8 Prozent mehr Autos als im gleichen Zeitraum 2024. Auch BMW und Mercedes-Benz konnten mehr veräußern. Abwärts ging es für die Opel-Mutter Stellantis – und für den E-Auto-Bauer Tesla, der mutmaßlich unter dem schlechten Ruf seines Chefs Elon Musk leidet und 43,5 Prozent Absatzminus verbuchte.

In Deutschland wurden im Juli insgesamt zwar deutlich – 38,4 Prozent – mehr Elektroautos neuzugelassen als im Vorjahr. Aber: „Aktuell verfehlen wir das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030“, gibt Jonas Becker, Mobilitätsreferent der Klima-Allianz zu denken. Dieses Ziel hatte sich die Ampelkoalition 2021 gesteckt, um die Klimaziele im Verkehrssektor erreichen zu können. Für mehr Stromer auf den deutschen Straßen schlägt Becker vor:

• transparente Preise an Ladesäulen,

• politische Förderung für kleine, private E-Autos,

• einen sogenannten Bonus-Malus bei der Kfz-Neuzulassung, um E-Autos günstiger als Verbrenner zu machen,

• eine sozial gestaffelte Kaufprämie

• oder preiswertes Leasing für Menschen mit niedrigem Einkommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Autoindustrie #Verkehrswende #Elektromobilität #Klimawandel #Tesla
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mitarbeiter montiert einen Porsche Panamera im Werk Leipzig, der Porsche steht noch ohne Reifen, Türen und Fenster auf einer Hebebühne vor der ein ARbeiter steht

Wehklagen der deutschen Autoindustrie

Ein Geschäftsmodell läuft aus

Kommentar von Jonas Wahmkow
Hinter dem ständigen Gejammer der Autohersteller steckt Kalkül: Sie erhoffen sich weitere staatliche Subventionen und Druck auf die Gewerkschaften.
Ein weißes Auto auf einer befahrenen Straße

Selbstfahrende Fahrzeuge von Tesla

Ein Weg weg vom Privatauto

Kommentar von Svenja Bergt
In Texas fahren seit Sonntag Tesla-Robotaxis durch die Stadt. Auch hier könnte das für mehr Sicherheit sorgen – und Privatautos überflüssig machen.
Die Produktion von Sitzen für einen Tesla Model Y ist zum Tag der offenen Tür in einer Produktionshalle der Tesla Gigafactory zu sehen

Arbeitsbedingungen bei Tesla

„Es herrscht eine Kultur der Angst“

Tesla steht nicht nur durch die politischen Aktivitäten von Elon Musk in Verruf. Zwei Investigativreporter stießen durch ein Leak auf eine fragwürdige Konzernkultur.
Interview von Jonas Wahmkow

klimawandel

Das Stelzenhaus der Gewofag über dem Parkplatz am Dantebad, entstanden im Rahmen des kommunalen Programms "Wohnen für alle"

Besseres Bauen

Stockt auf, nehmt Holz, baut um!

Der Bau-Turbo der Bundesregierung ist weder sozial gerecht noch klimaschonend, sagen Verbände und Architekten. Wie dann günstigen Wohnraum schaffen?
Von Hanna Gersmann

27.8.2025

Ausgedöhrtes Feld

Haushaltsentwurf der Bundesregierung

Plünderung des Klimatopfs

Der Klimafonds soll die Energiewende finanzieren. Ein Regierungsentwurf sieht nun vor, daraus Zahlungen für verfehlte Klimaziele zu bezahlen.
Von Jonas Waack

27.8.2025

Ein Kohlekraftwerk mit zwei großen Kühltürmen steht in der Wüste

Neue Kohlekraftwerke in China

Macht es euch nicht zu einfach

Kommentar von Jonas Waack
Unsere Klimabilanz? Ja, aber China! Dieser rhetorische Move war schon immer zu einfach. So auch diesmal, bei den neusten Nachrichten in Sachen Umwelt.

26.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

2

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt