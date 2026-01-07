Ganz aufgebracht redet die Frau ohne Punkt und Komma: „Jetzt komm’ ich hier und gucke hier, denke hier, wat is’n hier, das Ausland muss uns jetzt füttern?“ In ihrer braunen Steppjacke steht sie im Zehlendorfer Bezirksamt, das seit Wochenbeginn als Anlaufpunkt für die Betroffenen des flächendeckenden Stromausfalls fungierte. Hinter ihr sind Hel­fe­r:in­nen der muslimischen Hilfsorganisation Humanity First in blauen Westen zu sehen, die hier täglich mehrere Mahlzeiten, Kaffee und belegte Brötchen angeboten haben.

Doch für die Frau ist das eine Provokation: „Wir sind jetzt hier wie die Flüchtlinge“, sagt sie, und trotzig: „Ich brauche keinen Keks.“ Immer schneller werdend kommt sie in ihrer Tirade auf „sieben Stromaggregate“ zu sprechen, die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) auf einer Pressekonferenz angekündigt habe, derweil seien „1.700“ in die Ukraine geliefert worden. „Wir schicken dit ins Ausland und unsere Leute frieren, also frieren für Selenskyj oder was? Ich platze gleich.“

Auf Tiktok geht das Video seit Tagen durch die Decke. Mehr als 20.000 Weiterleitungen und über 80.000 Likes für ein einziges Video der Szene sprechen dafür, dass es einen Nerv trifft – zumindest in einer rechten Bubble, die sich auf den Stromausfall in voller Angstlust gestürzt hat. Ein Angriff womöglich von radikalen Linken auf die kritische Infrastruktur ist für die Szene, die auf den politischen Umsturz, den „Tag X“ infolge einer Katastrophe lauert, wie ein Geschenk. Daran verhandelt werden gleich mehrere rechte Talking Points: die angebliche Ungleichbehandlung von Deutschen und Geflüchteten, gleichgültige „Alt-Parteien“ im Berliner Senat oder die Ukraineunterstützung auf Kosten des „deutschen Volkes“.

Erst mal im Algorithmus gefangen, spült die Videoplattform des chinesischen Unternehmens Bytedance Nut­ze­r:in­nen gleich Dutzende Videos in die Timeline, in denen die Lieferung von Notstromaggregaten für die Ukraine beklagt wird. Als Stichwortgeber der Rechten hält dafür – inzwischen wenig überraschend – die Berliner Zeitung her, die in einem Artikel am Sonntag den Zusammenhang zwischen Hilfsmaßnahmen für das kriegsversehrte Land und der Versorgung in Berlins Südwesten aufmachte.

Dass der Betreiber Stromnetz Berlin keinen Mangel an Stromerzeugern beklagte, sondern im Gegenteil darauf verwies, dass eine Reparatur der deutlich einfachere Weg als eine flächendeckende Versorgung mit Aggregaten ist, fällt in der Propaganda unter den Tisch.

Stichwortgeber „Berliner Zeitung“

Erzürnt machten viele Rechte auf Tiktok eine weitere angebliche Bevorteilung Nichtdeutscher aus. Als Franziska Giffey am Sonntag bekannt gab, dass Be­woh­ne­r:in­nen der Blackout-Bezirke zu vergünstigten Konditionen in Hotels übernachten können und es zugleich Meldungen über die Verlegung von Flüchtlingen aus einer vom Stromausfall betroffenen Gemeinschaftsunterkunft gab, war der nächste konstruierte Skandal perfekt: „Die wurden in Hotels geshuttelt, während alle anderen in dem Gebiet dort noch verweilen“, hieß es in einem von vielen Videos. Und die Berliner Zeitung als zentraler Stichwortgeber rechtsextremer Verschwörungen titelte: „SPD-Politiker erklärt, wieso Migranten Hotel zusteht, Rentnern nicht.“

Doch die Geschichte stimmte vorne und hinten nicht: Die 200 betroffenen Geflüchteten wurden in die Notunterkunft am Flughafen Tegel evakuiert. In der Berliner Zeitung fand sich im Empörungstext dazu kein Wort, stattdessen der allgemeine Verweis, dass in Berlin Flüchtlinge seit Jahren „für rund 60 Euro pro Person und Nacht in Hotels und Hostels untergebracht“ werden. Der Shitstorm war dennoch perfekt – und nur einen Tag später reagierte der Senat und kündigte an, Übernachtungskosten nachträglich zu erstatten. Gleich mehrere Videos stellten das als Erfolg ihrer Empörung und der erzielten hohen Reichweite dar.

Für das größere politische Framing sorgten vor allem das Springer-Medium Welt und Julian Reichelts rechtes Kampagnenportal Nius, das in Mitleidsgeschichten tagelang wehrlose betroffene Ren­te­r:in­nen vor die Kamera zerrte. Der Ex-Bild-Chef redete seinem Publikum ins Gewissen: „Es ist kein Stromausfall“, stattdessen handele es sich um einen „linksextremistischen Terroranschlag“ – auch wenn dies nicht bewiesen ist. Und trotzdem: Wenn die Vulkangruppe von rechts käme, so Reichelt, gäbe es „seit Jahren eine Jagd auf diese Gruppe mit allen Ressourcen des Rechtsstaates“.

Noch unverblümter äußerte sich der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Johannes Böhning, der selbst vom Blackout betroffen war. Ausbleibende Ermittlungserfolge seien entweder „Inkompetenz“ oder die Gruppe habe „Hilfe aus den entsprechenden Stellen innerhalb der Behörden“. Im selben Interview auf Welt TV sagte Böhning über Kai Wegner: „Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Regierende Bürgermeister, der angeblich regierende Bürgermeister, eine Pfeife ist, dann hat man ihn jetzt bekommen.“

Wegner als Zielscheibe

Für Dutzende rechtsextreme Streamer lieferte er die perfekte Vorlage, um über Wegner herzufallen, vor allem, weil er am ersten Tag des Stromausfalls nicht vor Ort war, womöglich weil er „Alkoholiker“ sei, wie nicht nur ein Tiktoker mutmaßte. Auch sein Besuch am Bett einer pflegebedürftigen Hochbetagten in der Notunterkunft im Bürgeramt brachte ihm kübelweise Spott ein. Tenor: Die da oben verachten uns.

Mit Wiederherstellung der Stromversorgung am Mittwoch ist die rechte Shitshow mitnichten vorbei. Der nächste Hottake ist gefunden: Es ist der am selben Tag bekannt gewordene Tod einer 83-Jährigen während des Blackouts. Bislang ist nicht bekannt, ob der Tod im Zusammenhang mit dem Stromausfall steht. Für die extremen Rechten dagegen ist es ein gefundenes Fressen: Jetzt haben die Linken und der volksverachtende Senat sogar eine Tote zu verantworten – oder sind es sogar zwei, wie die ersten Videos bereits behaupten?