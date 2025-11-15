piwik no script img

Neue Jobs für Ex-MinisterInnenDanke, Christian Lindner!

Kommentar von

Gunnar Hinck

Anne Spiegel bekommt einen Versorgungsposten in Hannover, aber bei Christian Lindner ist die Häme groß. Dabei sollte sein neuer Job Vorbild sein.

Ein Mann lächelt in die Kamera
Hat Lust auf Auto: Christian Lindner (FDP) geht als Vizechef zum Kfz-Händler „Autoland“ Foto: Christoph Hardt/imago

D iese Woche haben zwei ehemalige Ampel-MinisterInnen ihre Nachfolgejobs geklärt: Anne Spiegel von den Grünen und Christian Lindner von der FDP. Die ehemalige Bundesfamilienministerin, die wegen ihrer früheren Rolle als Landesministerin bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz zurücktreten musste, wird Sozialdezernentin der Region Hannover mit über einer Million Einwohnern. Christian Lindner geht als Vizechef zum Kfz-Händler „Autoland“, eine Firma, die wohl alle, die nicht zufällig gerade auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind, erst mal googeln mussten.

Bei Anne Spiegel, die keinerlei Erfahrung mit Hannover hat, handelt es sich um einen typischen Fall von Versorgungsposten: Wenn man scheitert, ist das politische Netzwerk behilflich, in ihrem Fall der Noch-Regionspräsident Steffen Krach, der im nächsten Jahr bei den Stadtwahlen ausgerechnet die Berliner SPD retten soll, bislang aber eher als Strippenzieher aufgefallen ist und mit der Personalie wohl die rot-grüne Achse stabilisieren will.

Wenn bei einer Führungsperson in ihrem Verantwortungsbereich ein Unglück mit vielen Toten passiert, diese sich aber entscheidet, in Urlaub zu fahren, dürfte sie danach erst mal kleinere Brötchen backen, Stichwort Demut. Nicht so bei Anne Spiegel.

Ein Fall von Versorgung ist auch Ex-Bauministerin Klara Geywitz: Nachdem sie über mehrere Monate ohne Aufgabe war, hatte ihr SPD-Netzwerk wohl Erbarmen mit ihr; jetzt soll sie Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes werden.

Bei Anne Spiegel geht es um einen typischen Fall von Versorgungsposten

Erstaunlich ist die Häme, die nun ausgerechnet Lindner trifft, dabei ist sein Jobwechsel erfrischend klar: Er macht jetzt das, worauf er immer Lust hatte – Auto. Sympathisch ist, dass ihm als ehemaligem Bundesfinanzminister und Parteichef Statusverlust – oh Gott, Gebrauchtwagen! – offenbar egal ist. Davon könnten sich SPD und Grüne eine Scheibe abschneiden, denn gerade unter Linken sollte Status nie Selbstzweck sein.

Hinter der Häme mit der unvermeidlichen Spitze „Gebrauchtwagenhändler“ verbirgt sich ein ärgerlicher Dünkel von akademischen Linken, die auf dieses seltsame Ding namens Privatwirtschaft wie ein seltenes Zootier blicken. Dabei sind die allermeisten Menschen in ebenjener Privatwirtschaft beschäftigt und nicht in NGOs, Fraktionen oder Stiftungen. Gebrauchtwagenhändler machen übrigens etwas sehr Vernünftiges, eigentlich Sozialdemokratisches: Sie ermöglichen angesichts immer teurerer Neuwagen Gering- und MittelverdienerInnen Mobilität abseits von urbanen U-Bahn-Netzen (ja, es gibt inzwischen auch elektrische Gebrauchte).

Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet linken Ex-MinisterInnen mit viel angespartem Geld im Rücken die Fantasie fehlt, dass nun der Moment wäre, etwas völlig anderes jenseits der Droge Macht zu machen: zum Beispiel ein Praktikum in einer Seehundstation absolvieren, prekär Beschäftigten beim Organizing helfen oder meinetwegen mit dem Motorrad die Welt erkunden. Das ist in der Tat eine deprimierende Erkenntnis.

Gunnar Hinck
ist Redakteur im taz-Ressort Meinung.
5 Kommentare

 / 
  • GG

    Freu mich schon drauf wenn sich Lindner und Schuhmachers Ralle für Gebrauchtwagenwerbung zusammentun, wär sicher ein tolles Duo..

  •

    Sach mal so: 👀 auf in jeglichem Verkehr



    & für die Schleimspur beim nächsten Gebrauchten kaufen - 5% schlauchen! 🫣



    Na Mahlzeit



    &



    “…oder meinetwegen mit dem Motorrad die Welt erkunden.…“

    Nunja Motorrad 🏍️ - 🏎️Tricky-Christy



    bereits empfohlen - gab‘s schon mal.

    Post Elektroschock => Klapse 🙀



    “Zen & die Kunst ein Motorad zu warten“



    de.wikipedia.org/w...Motorrad_zu_warten



    Hipp vs Square - feines Teil •



    &



    Nicht von ungefähr, landete Robert M. Pirsig - wie geistig zeitgleich uns Afficinado PU - wieder in Silicon Valley 🙀🥳



    “…Die Verbindung zweier ikonografischer Themen im Titel, das Versprechen einer Lösung der amerikanischen Krise, der pädagogische Ansatz einer exemplarischen Analyse und das Thema der Spaltung und Veränderung der Persönlichkeit hatten eine enorme Resonanz.



    Es war „eines der erfolgreichsten Bücher der Nachkriegszeit, die Bibel einer ganzen Generation.“



    Es war „das meistverkaufte Philosophiebuch aller Zeiten“, „ein Weltbestseller, und alle Leute kauften diesen dicken Roman, weil sie sich von dem Titel angezogen fühlten,



    doch wenn man danach fragte, hatten es die wenigsten gelesen.“



    &



    🍑💨? sicher nicht - hätte aber ebenso sicher nichts gebracht •

    Wie auch!

  • N

    Super Kommentar!

    •

      @nutzer:

      Volle Zustimmung.

      Wobei noch zu fragen ist, wie das bei Frau Spiegel gelaufen ist. Gab es da eine Rundmail in den politischen Netzen "suche Stelle, wer hat gerade (zufällig) einen gut dotierten Posten frei, helfe mit politischen Kontakten"? Oder musste eine schon vorgesehene Konkurrentin weggemobbt werden, ala UN Versammlungsleitung? Muss man als Dezernentin bestimmte Voraussetzungen (höhere Verwaltungslaufbahn?) haben?

      •

        @fly:

        Na logo.



        Seilschaften oder Netzwerke -



        Das ist hier die Frage?!🙀🤣🥳🫣



        &



        Mit Ol Conny “Beziehungen schaden nur dem der keine hat!“



        “Man kennt sich - man hilft sich!“



        de.wikipedia.org/wiki/Anne_Spiegel

        kurz - an jeder Strippe gezogen derer sie habhaft werden konnte 😅



        Warum mir dabei unser aller



        Trallafitti🐭 Annalena einfällt - koa



        Ahnung nich!



        (Btw hörste ja entre nous immer wieder mal - in echt - ne Geschlechtsumwandlung - wär was?

