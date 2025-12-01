Ostermontag abschaffen?Ohne wirklichen Nutzen

piwik no script img

Simon Poelchau

Kommentar von

Simon Poelchau

Eine bekannte Unternehmerin will den Ostermontag abschaffen – eine alte Forderung. Doch Feiertage sind nicht das Problem, sondern mangelnde Innovation.

Christliche Souvenirs
Die Trumpf-Chefin will an Ostern ran Foto: Hassan Ammar/ap

D ie Ma­na­ge­r*in­nen und Lob­by­is­t*in­nen des Landes sind echt nicht kreativ. Geht es um Lösungsvorschläge für die Wirtschaftskrise, kommt von ihnen immer die alte Leier: Neben niedrigeren Steuern, Bürokratie- und Energiekosten wünschen sie sich vor allem eines – ihre Beschäftigten sollen mehr arbeiten. So verwundet es nicht, dass wieder einmal die Forderung nach der Abschaffung eines Feiertages die Runde macht.

Geht es nach Nicola Leibinger-Kammüller, dann soll mit dem Ostermontag ausgerechnet einer der höchsten christlichen Feiertage im Namen der deutschen Industrie dran glauben. Das forderte die Chefin des Maschinenbauers Trumpf in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten, in dem sie auch den umstrittenen Verband die Familienunternehmer wegen dessen Flirt mit der AfD in Schutz nahm. Dafür bekam der Lobbyverband viel Gegenwind auch aus der Wirtschaft.

Nichtsdestotrotz ist Leibinger-Kammüllers Forderung nach Abschaffung eines Feiertages durchaus eine ernstzunehmende Drohung für die Beschäftigten des Landes. So sprechen sich auch die DIHK oder die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer dafür aus.

Doch wäre deren Effekt aufs Wirtschaftswachstum maximal überschaubar. Selbst nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bringt ein zusätzlicher Werktag lediglich 0,2 Prozent mehr Wirtschaftswachstum. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hingegen sieht in einer Studie überhaupt gar keine Belege, dass weniger Feiertage die Wirtschaft stärken.

Schließlich gibt es gerade in einem Technologieland wie Deutschland weitaus wichtigere Faktoren fürs Wirtschaftswachstum als die reine Arbeitszeit. Weniger Feiertage können sogar die Produktivität senken, weil die Beschäftigten weniger Zeit zur Erholung haben. Vor allem aber bedarf es für ein nachhaltiges Wachstum technischer Innovationen. Doch da müssen die Kon­zern­len­ke­r*in­nen erst mal selbst liefern. Die Wirtschaft ist ja auch in der Krise, weil sie die Transformation verschlafen haben. Ihre Beschäftigten sollten sie Ostermontag also lieber mal ausschlafen lassen.

Simon Poelchau

Simon Poelchau

 Redakteur
ist für Ökonomie im taz-Ressort Wirtschaft und Umwelt zuständig.
3 Kommentare

 / 
  • A

    Jaja, schon schwer zu ertragen, wenn man seinen Shareholdern - und sich selbst - mal keine Millionenboni zahlen kann, da muss dann halt der nächste Feiertag dran glauben. Oder wir machen jetzt doch endlich mal ernst mit Digitalisierung, Modernisierung und Neuaufstellung im Weltmarkt. Denn sonst wird es frühestens in drei Jahren besser, vorausgesetzt, die USA hat bis dahin noch freie Wahlen.

  • SS

    Und immer wieder die alte Laier vom Wirtschaftswachstum.



    Es ist nicht mehr zu ertragen.



    Weiter wie bisher, koste es, was es wolle.



    Und wenn nicht so, dann ebnet man schon mal den Weg für die "Alternative", wie 1933 mit den Nazis.

  • N

    nicht nur mangelnde Innovation, auch mangelnde Kaufkraft. Denn wenn in Gänze die Kuafkraft gering ist, istr auch der Absatz innovativer Produkte gering, es kann lediglich zu Verschiebungen von Konsumausgaben führen, aber nicht zu Wachstum.



    Ohne steigende oder wenigstens gleichbleibende Kaufkraft kann auch keine Wirtschaftsbelebung erfolgen.



    Dass der Export schwächelt und auch nicht wieder ansteigen wird, kommt noch dazu...

