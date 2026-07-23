Nach der Debatte um Jens Spahn Legalize Leihmutterschaft!

J ens Spahn ist als Unionsfraktionschef weg, aber die Debatte über Leihmutterschaft kocht weiter. Erstaunlich, wie einig sich viele über das hierzulande geltende Verbot sind: Von Rechtsextremen über Konservative bis hin zu Teilen der Linken wird das Austragen von Kindern für andere geframt als „Ausbeutung“ des weiblichen Körpers, vor der Frauen geschützt werden müssten.

Doch das Verbot schützt Frauen nicht vor ökonomischen Zwängen, es nimmt ihnen lediglich die Freiheit zu entscheiden, auf welche Weise sie sich im Kapitalismus ausbeuten lassen. Wenn eine Frau lieber ein Kind austragen möchte, als Klos zu putzen, wieso sollte sie das nicht dürfen? Weil ein Kind zu gebären etwas anderes ist, argumentieren Paternalisten.

Stimmt. Vielen Frauen wäre es zu krass, ein Kind auszutragen und direkt nach der Entbindung abzugeben. Wer das nicht will, muss es nicht tun. Genauso wie bei Sexarbeit und Abtreibung sollte das jede Frau selbst entscheiden können. Frauen sind mündige Wesen, sie wissen selbst, was gut für sie ist und was nicht. Und es gibt Leihmütter, die gerne schwanger sind und diese Tätigkeit mögen.

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Würde es der Regierung tatsächlich um den Schutz von Frauen vor Ausbeutung gehen, müsste sie Lohnabhängige und den Sozialstaat stärken, etwa ein Grundeinkommen einführen oder wenigstens ein ordentliches Bürgergeld. Dann müsste keine Frau ihren Körper für Geld zu einem „Brutkasten“ machen, wie Geg­ne­r:in­nen gern formulieren. Eine Wortwahl, die Leihmütter zu Tieren herabwürdigt.

Wie viele Verbote unterbindet auch dieses nicht das Phänomen, sondern verlagert es – in Länder, in den Leihmutterschaft erlaubt ist, oder in die Illegalität. Das ist das eigentlich Gefährliche, denn Auf­trag­ge­be­r:in­nen sind in der Tat oft reicher und mächtiger. Gerade deshalb braucht es klare Regeln, transparente Verträge und soziale Absicherung. Legalize Leihmutterschaft!