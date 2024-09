Merz wird Kanzlerkandidat der Union : Der Kandidat heißt Fritz

CDU und CSU ziehen mit offenbar Friedrich Merz als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf 2025. Merz und Söder geben Entscheidung um 12 Uhr bekannt.

Berlin taz/rtr/dpa | Friedrich Merz wird gemeinsamer Kanzlerkandidat von CDU und CSU für die Bundestagswahl 2025. Das melden übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen und Medien unter Berufung aus Parteikreise.

Offiziell wollen die Chefs der beiden Schwesterparteien, Friedrich Merz und Markus Söder, die Entscheidung am Dienstag um 12 Uhr bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Bayerischen Vertretung in Berlin bekannt geben. Die Bundestagswahl soll regulär am 28. September 2025 stattfinden.

Erst am Abend zuvor hatte Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen verkündet, dass er selbst nicht ins Rennen ziehen werde und stattdessen Merz unterstütze. Zuvor war monatelang spekuliert worden, welcher der drei Männer für die Union gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) antreten wird. Vor allem CSU-Chef Markus Söder hatte sich zuletzt wieder ins Gespräch gebracht. Das konkurrierende Schaulaufen der Spitzen von CDU und CSU ist als Machtspiel eine jahrzehntealte Tradition.

Zuletzt hatte es vor der Bundestagswahl 2021 es einen Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet um die K-Frage gegeben, den am Ende Laschet für sich entschieden hatte. Söder hatte Laschets Wahlkampf allerdings immer wieder mit öffentlichen Sticheleien belastet. Am Ende verlor die Union die Bundestagswahl.

Merz hatte am Sonntag eine baldige Lösung der K-Frage angekündigt. Auf die Frage, ob seine Entscheidung in diesem Zusammenhang gefallen sei, sagte er im ZDF: „Bald.“ Söder und er würden „einen Vorschlag machen, dann würden sich die Parteivorstände von CDU und CSU damit beschäftigen.

Scholz ist es recht

Bundeskanzler Scholz hatte sich zuvor schon auf eine Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Friedrich Merz eingestellt. „Ansonsten ist es so, dass ich ja schon seit langer Zeit gesagt habe, es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist“, sagt Scholz auf seiner Reise in Zentralasien.

Allerdings wird nun Scholz mit einer Attacke aus München konfrontiert. Denn für den dortigen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kommt auch Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidat seiner Partei „natürlich“ infrage – und damit als Alternative zu Scholz. „Wenn jemand wie Boris Pistorius ein solches Ansehen hat, muss die SPD auch darüber nachdenken, ob er die beste Wahl für die Kanzlerkandidatur ist oder ob man mit dem amtierenden Bundeskanzler ins Rennen geht“, sagte Reiter dem Tagesspiegel.