6.38 Uhr: Polizei drängt Regenbogen-Finger zurück

Bei Gottstedt versuchen Ak­ti­vis­t:in­nen des Regenbogen-Fingers laut Perspektive Online über das Feld an der Polizei vorbeizukommen, aber ein großer Teil wird zurückgeschlagen. (lol)

6.33 Uhr: Drei Blockaden auf der A71

Auf der Autobahn A71 befinden sich inzwischen drei Aktionsgruppen. „Damit sind die nördlichen und südlichen Hauptzufahrtswege dicht!“, teilt Widersetzen mit. (lol)

6.29 Uhr: AfDler angekommen

Sebastian Mack und andere AfDler sind dank eines Polizeikonvois angekommen, wie er in einem Video auf Twitter sagt, in dem er vor der Messehalle steht. „Uns hält niemand auf.“ (lol)

6.26 Uhr: Gottstedter Straße, Bischleben

Etwa 300 Leute sitzen auf der Straße, die Richtung Erfurt führt. Mehrere Au­to­fah­re­r:in­nen reden auf die Ak­ti­vis­t:in­nen ein, sie wollen vorbei. „So viel Scheiße auf einem Haufen“, schimpft ein Mann in kurzer Hose. Polizei ist keine zu sehen. Die Ak­ti­vis­t:in­nen singen: „Wehrt euch, leister Widerstand, gegen den Faschismus hier im Land.“ Dann lassen sie eine Pflegerin, einen LKW und einen leeren Bus durch. (dmn)

Der orange Finger hat sich niedergelassen Foto: Timm Lüddemann

6.13 Uhr: Gerangel mit der Polizei

Der grüne Finger versucht an der Polizei vorbeizukommen. Es gibt Gerangel. (lol)

6.00 Uhr: Erfurt Hauptbahnhof

Die Demo beginnt. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, euch alle hier zu sehen“, eröffnet die erste Rednerin von der Gewerkschaftsjugend die Zubringerdemo am Hauptbahnhof. Seit November, als die Parteitagspläne der AfD in Erfurt bekannt wurden, bereite man sich vor. Thüringen sei das Bundesland, in dem 1930 die erste Regierungskoalition mit der NSDAP gebildet wurde, Thüringen sei das Land vom KZ Buchenwald. „Wir stellen uns deshalb der Verantwortung, dem Faschismus entgegenzusetzen“, ruft die Rednerin unter großen Applaus. Der Platz ist rappelvoll, etwa 1.000 Menschen sind hier. „Auch die CDU“, sagt sie Rednerin, sei zum Mitmachen aufgerufen – eine sichtbare Präsenz bilden die Konservativen auf der Kundgebung nicht. Hier wird noch auf den Lautsprecherwagen gewartet – dann soll es losgehen. (tk)

5.51 Uhr: A71

Der pinke Finger nimmt auf der A71 Platz. „Wir bleib'n jetzt hier, macht's euch bequem“, ruft jemand durchs Megaphon. Schätzungsweise 700 Aktivistin setzen sich. Die Polizei rückt umgehend mit einem Dutzend Einsatzwagen an, ein paar Beamte steigen aus, postieren sich vor und hinter den sitzenden Aktivisti. Die Autobahn ist in beiden Fahrtrichtungen blockiert.

Zuvor: Sonnenaufgang und Sprechchöre: „Auf geht's, ab geht's widersetzen!“, es werden rosa Pyros entzündet. (dol)

5.21 Uhr: nahe Ermstedt

Die Busse aus dem Norden sind an ihrem Ziel angekommen. Der „bunte Finger“ formiert sich. (jw)

5.00 Uhr: Gothaer Straße

Rund 1000 Antifas aus dem goldenen Finger haben eine der Zufahrtsstraßen blockiert. Die Polizei scheint überrascht und muss sich erst koordinieren. Erfolglos haben einige versucht, die Al­ti­vis­t:in­nen davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen. Die Ak­ti­vis­t:in­nen skandieren „siamo tutti antifascista“. Durch ein Megafon ruft ein Aktivist: „Die AfD hat unseren Widerstand verdient“. (nk)

230 Busse aus ganz Deutschland

Insgesamt 230 Busse aus dem gesamten Bundesgebiet sind laut dem Bündnis Widersetzen über Nacht nach Erfurt gefahren, um den Parteitag der AfD zu blockieren (dol/lol).

Schwerer Schlag für Polizei

Es ist ein schwerer Schlag für die Polizei: Die Allgemeinverfügung gelten nicht mehr. Am Freitagabend hat das Verwaltungsgericht Weimar die für das Wochenende erlassenen Versammlungsverbot auf bestimmten Anreisewegen zur Messe Erfurt gekippt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landesverwaltungsamts wurde auf Antrag eines namentlich ungenannten Kommunalpolitikers kassiert, wie das Verwaltungsgericht Weimar am Abend mitteilte.

Der bunte Finger formiert sich

Rechtsanwalt Nils Spörkel sagt dazu: „Es freut mich sehr, dass das Verwaltungsgericht deutlich gemacht hat, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auch in Erfurt und auch in einer Großlage Gültigkeit hat.“ (tk/lol)

Polizeikolonnen und Massenströme

Schon am Freitag war die Polizei bereits sehr präsent in Erfurt. Endlose Polizeikolonnen ziehen fast schon im Minutentakt durch die Altstadt, durch die am Freitagabend auch Massen strömen, um Roland Kaiser live am Dom zu hören. Der Bereich der Messe, wo die AfD ab 8 Uhr ihren Parteitag abhalten will, gleicht einer Sperrzone.

Selbst Jour­na­lis­t:in­nen lässt die Polizei hier nur widerwillig durch: Einige Be­am­t:in­nen bestehen auf Akkreditierungen für den Parteitag, die für die Berichterstattung über die Proteste aber gar nicht nötig sind. Seit Freitag sind alle entscheidenden Zufahrtsstraßen gesperrt, auf insgesamt 48 Straßenkilometern wurde eine Demoverbotszone erlassen. Mehrere Tausend Po­li­zis­t:in­nen sind im Einsatz – mit Pferden, Wasserwerfern und Räumpanzern.

„Siamo tutti antifascisti“: Blockade an der Gothaer Straße

Viele rechnen damit, dass die AfD-Delegierten über die Autobahn und die Eisenacher Straße bei Schmirna anreisen werden. Hier wartet auch die Polizei, die alles weiträumig abgegittert hat. Mögliche Anreiserouten der AfDler führen auch durch die Erfurter Innenstadt. (tk)

100 Jahre nach der NSDAP

100 Jahre nach der NSDAP hält die AfD dieses Wochenende einen Parteitag in Thüringen ab. Die taz berichtet ab Samstag früh um 6 Uhr hier im Liveticker aus der Messehalle in Erfurt, ebenso wie von den antifaschistischen Protesten in der gesamten Stadt.

Das Bündnis Widersetzen will die „faschistische Zusammenrottung mit Björn Höcke an der Spitze“ verhindern. Denn: „Wer heute keinen Widerstand leistet, erwacht morgen in einer Diktatur“, heißt es auf der Seite des Bündnisses. Es besteht aus mehr als 80 Ortsgruppen, Nachbar*innen, Gewerkschafter*innen, Eltern, Schü­le­r*in­nen und Ladenbesitzer*innen.

Sich der AfD widersetzen: Graffiti in den Weinbergen bei Bingen Foto: Jochen Tack/imago

Sie wollen die AfD-Delegierten physisch blockieren, damit diese den Parteitag in der Messehalle gar nicht erst erreichen. Dafür wollen die Ak­ti­vis­t*in­nen sich in sogenannten Aktionsfingern zu Hunderten bis Tausenden aus verschiedenen Richtungen dem Messegelände nähern – und den Zugang versperren. „Unser Ziel sind alle Zufahrtsstraßen zur Messe. Wir kommen von allen Seiten“, kündigte das Bündnis an.

Um Menschen gegen die AfD zu mobilisieren, hatten Aktivisti schon vorher an Tausende Haustüren in der Stadt geklingelt. Mahnwachen und Infopunkte hat das Bündnis schon in Vororten angemeldet, zum Beispiel in Bindersleben, Frienstedt oder Schmira (siehe Karte).

Die Blockaden sind umstritten: Viele halten sie zur Verteidigung der Demokratie für geboten, so etwa Ralf Michaels, Rechtsprofessor. Andere sind dagegen, etwa weil sie fürchten, so könne die AfD sich noch besser als Opfer darstellen. Hier gibt's ein weiteres pro/contra.

Bunte Aktionen gegen rechts – vom Kaffeetrinken bis zu Stadtführungen – veranstaltet das Bündnis Zusammenstehen. Teil dessen sind etwa die DGB-Gewerkschaften und die Omas gegen Rechts.

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In der Stadt angemeldet wurden mehr als 30 Versammlungen. Insgesamt werden 30.000 bis 50.000 An­ti­fa­schis­t*in­nen erwartet. Die Polizei hat bereits am Freitag mit groß angelegten Sperren begonnen. (lol)