Kiezkantinen in Berlin Her mit dem veganem Essen

E rnährung ist politisch: Sie betrifft Gesundheit, Klimaschutz und diverse Gerechtigkeitsfragen vom Umgang mit Tieren bis zur steigenden Ernährungsarmut. Doch viele Po­li­ti­ke­r:in­nen meiden das Thema. Das ist auch ein Erfolg der Rechten, die daraus einen Kulturkampf machen: Wenn Weidel schreit, sie lasse sich ihr Schnitzel nicht wegnehmen oder Söder gegen ein Fleischverbot kämpft, das niemand fordert, soll Essen als Ausdruck individueller Freiheit erscheinen.

Aber das ist ein Mythos. Was wir essen, bestimmen nicht allein persönliche Vorlieben. Zugang, Angebot, Preise prägen unsere Entscheidungen – die Forschung spricht von „Ernährungsumgebungen“. Politik gestaltet sie längst – und könnte sie so umgestalten, dass gutes Essen für alle leichter wird.

Bild: Hendrik Hassel Friederike Schmitz ist Fachreferentin bei der Organisation Faba Konzepte, die sich für ein pflanzenbasiertes Ernährungssystem einsetzt. Ihr Buch „Anders satt: Wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt“ erschien 2022 im Ventil Verlag.

Ein besonders spannender Vorschlag kommt von der Berliner Linkspartei im aktuellen Wahlkampf: Sie wollen 20 Kiezkantinen aufbauen, die staatlich geförderte Mahlzeiten servieren. Das würde Ernährung teilweise entprivatisieren und als öffentliche Daseinsvorsorge behandeln. Kiezkantinen könnten Ernährungsarmut und Einsamkeit bekämpfen sowie Gesundheit, Klimaschutz und Gerechtigkeit stärken.

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Entscheidend ist allerdings ihre Ausgestaltung. Bei einem Pressetermin im Februar servierte die Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp Kohlrouladen. Doch Fleisch zusätzlich zu subventionieren, ist kontraproduktiv. Im aktuellen Konzept steht als Ziel nun „pflanzenbasiert“, es ist von einer Mindestquote pflanzlicher Lebensmittel die Rede. Bei einer Pilot-Kiezkantine im August in Kreuzberg kam das vegetarisch-vegane Angebot gut an.

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Noch besser wäre ein komplett pflanzliches Angebot. Angesichts der tierproduktlastigen Durchschnittsernährung braucht es den Ausgleich mit gesundem Gemüse und Hülsenfrüchten. Ob und wie die Kiezkantinen Realität werden, zeigt sich erst nach der Wahl am 20. September. Gelingt das Projekt, könnte es über Berlin hinaus strahlen: Die Probleme, auf die es antwortet, gibt es überall.