piwik no script img

Grüne-Jugend-Chef vs. Markus SöderMit lieben Grüßen an den „H****sohn“

Der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga rappt auf Instagram, CSU-Chef Söder fühlt sich beleidigt. Springer und Union greifen die Affäre genüsslich auf.

Luis Bobga während einer Bundesdelegiertenkonferenz in der Messe Hannover
Die Grüne Jugend hat einen neuen Chef und alte Probleme: Luis Bobga sorgte mit einem Instagram-Post über CSU-Chef Söder für Kritik Foto: Revierfoto/imago
Anna Klöpper

Von

Anna Klöpper

Sein Ziel sei es, sagte der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga, da war die Sache bereits aus dem Ruder gelaufen, „junge Menschen zu erreichen und ihr Interesse an Politik wecken und stützen“. Was Bobga in jedem Fall erreicht hat: dass sich rechtskonservative Kom­men­ta­to­r:in­nen und Po­li­ti­ke­r:in­nen mal wieder für die Grüne Jugend interessieren. Und das heißt eigentlich nie etwas Gutes, wir erinnern uns an den Krawall um Bobgas Vorgängerin Jette Nietzard („All Cops are Bastards“-Pulli im Bundestag).

Aber von vorn: Luis Bobga, seit Oktober zusammen mit Henriette Held Bundessprecher der Grünen Jugend, hatte am Freitag auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er zu einem Song des Rappers Haftbefehl textet: „dass du ein h****sohn bist, hatten wir schon mal“. Eingeblendet wird dazu ein Bild von CSU-Chef Markus Söder, „mit lieben Grüßen nach Bayern“, schreibt Bobga unter den Beitrag. Der kurze Clip, so erschließt sich beim weiteren Zuhören, ist offenbar eine Kritik an Söders Vorstoß vergangene Woche, die Zahl der Bundesländer zu reduzieren.

Bobga, gebürtig in Münster, Studium der Migrationsgeschichte in Osnabrück, hat mal Kommunalpolitik gemacht, er saß im Stadtrat im westfälischen Emsdetten. Vielleicht hat ihn Söders Bundesländer-Nonsens irgendwie getriggert. Jedenfalls ließ der Shitstorm nicht lange auf sich warten, und die CSU-Spitze machte es denn auch nicht unter der obligatorischen Rücktrittsforderung: „Wer so etwas sagt, ist nicht länger tragbar“, sagte Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Bild am Sonntag.

Generalsekretär Martin Huber sekundierte, die Grünen-Parteispitze müsse sich entschuldigen und überhaupt – ab hier frei paraphrasiert – ihrem linksversifften Nachwuchs mal ein paar Manieren beibringen. Nietzard hatte Söder immerhin nur als „Hundesohn“ beschimpft.

Entschuldigung „gut und richtig“

Am Samstag hat Bobga sich in einer Erklärung entschuldigt, er bedaure im Übrigen, dass das Video offenbar von einer thematischen Beschäftigung mit dem Bundesländervorstoß abgelenkt habe. Grünen-Chef Felix Banaszak fand Bobgas Entschuldigung laut dpa „gut und richtig“.

Ob hypothetische Föderalismusreformen die „jungen Menschen“, die Bobga für die Grünen gewinnen will, nun so wahnsinnig elektrisieren, wurde bisher nicht klar. Das Video hatte am Sonntag rund 3.500 Likes.

Klar wurde, welchen Spin die Bild am Sonntag und die Union versuchten, der ganzen Affäre zu geben: „Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann können wir der AfD gleich die Schlüssel geben.“ Das sagte ausgerechnet Union-Fraktionschef Jens Spahn, der immerhin die Wahl einer Verfassungsrichterin spektakulär in den Sand setzte, weil er seine Leute nicht hinter der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf versammeln konnte. Die AfD lachte sich damals ins Fäustchen.

Die Union kann also in bewährt-bigotter Manier das demokratische Lager diskreditieren – und die Grüne Jugend liefert ihr dafür mal wieder eine Steilvorlage. Was bleibt da noch zu bemerken, wenn sich schon die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Föderalismus nicht lohnt?

Vielleicht, dass Hurensohn nicht zuletzt eine frauenfeindliche Beleidigung ist. Irgendwie hatte man gehofft, die Jugend – Bobga ist 23 Jahre alt, Themenschwerpunkte: Soziales und Antirassismus – sei weiter als ein sexistischer, alternder Offenbacher Rapper mit offensichtlichem Koksproblem.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Grüne Jugend #Haftbefehl #Markus Söder
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Polizisten mit Pfferspray und Schlagstock
Polizeieinsatz bei der Grünen Jugend Mit gezogenem Schlagstock

Im Februar stürmten vermummte Po­li­zis­t*in­nen eine Wahlparty der Grünen Jugend. Die fordert bis heute vergeblich die Löschung ihrer Daten.

Von Anselm Mathieu
Blasel, Held, Bobga und Nietzard in der ersten Reihe des Bundeskongress
Bundeskongress der Grünen Jugend Neue Vorsitzende, alte Forderungen

Auch die neue Spitze der Grünen Jugend schlägt gegenüber der Mutterpartei kritische Töne an. Sie fordert mehr linke Politik – kann aber auch höflich.

Von David Muschenich und Tobias Schulze
Jette Nietzard steht zwischen Mitgliedern der Grünen auf einem Parteitag und schaut skeptisch
Rückzug der Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard geht, doch die Probleme bleiben
Kommentar von Tobias Schulze

Ja, Jette Nietzard hat ihre Rolle bei den Grünen falsch eingeschätzt. Aber ihr Provokationskurs war auch das Produkt von Machtlosigkeit.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

11 Kommentare

 / 
  • S

    Als Grünen-Wähler ärgert mich diese wiederkehrende dümmliche Arroganz. Einerseits ist man so überheblich und reibt jedem Gendersternchen, Flugscham und Veganismus unter die Nase (durchaus inhaltlich ja zurecht) und schwadroniert von feministischer Außenpolitik - und dann begibt man sich auf so ein provokatives Kindergartenniveau, das die eigenen Werte und damit die Glaubwürdigkeit massiv untergräbt.

    Ich wünschte mir da oft mehr politischen Pragmatismus bei den Grünen. Weniger Frömmigkeit von anderen fordern - mehr die zentralen Ziele im Auge behalten: Demokratieerhalt und Klimawandel. Habeck war da soooo angenehm.

  • PS

    Warum hat er die Mutter vom Söder beleidigt?

  • S

    Hundesohn, H...nsohn, ACAB, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft ... die grünen Nachwuchspolitiker scheinen davon auszugehen, damit Erfolg haben zu können. Nun ja, der junge Mann hat nun die Aufmerksamkeit, die er sich vermutlich gewünscht hat. Vielleicht wurde ihm auch von einem PR-Berater empfohlen, mal ein paar Schlagzeilen zu generieren. Ob es seiner Partei Stimmen bringt, werden wir sehen. Dass er persönlich sein Leben lang damit assoziiert werden wird, sofern er einmal ein öffentliches Amt bekleiden sollte, hat er vorher hoffentlich bedacht.

    Mich hat die Aussage einer seiner Parteikolleginnen, "... eklige, weiße Mehrheitsgesellschaft ..." sehr gekränkt. Und das von einer Frau, die ja auch im Heimatland ihres Vaters leben könnte, in dem es fast keine weißen Menschen gibt. Andere haben diese Wahl nicht.

  •

    Es kommt eben doch nicht darauf an, was jemand sagt, sondern nur, wer es sagt. Andere bekamen für Harmloseres Untersuchungshaft und Hausdurchsuchungen zum Sonnenaufgang, aber die "Guten" auf der "richtigen Seite" natürlich nicht.

  • F

    Es gibt einfach No-Go Begriffe im zwischenmenschlichen Umgang und ganz besonders wenn man sich verschriftlicht (Posts, Kommentaren, Mails etc.). Wer das nicht versteht und dabei auch noch ein öffentliches Amt bekleidet, zeigt schlicht fehlende Qualifikation. Danke für die frühe Demaskierung.

  • GM

    Ehrlicherweise muss man zugeben, dass Beleidigungen nicht wirklich etwas zum politischen Diskurs beitragen. Und nur weil andere Politiker anderer Parteien gerne mal kräftig austeilen, muss man sich nicht auf deren Niveau begeben.

  • HK

    A) Hat "Hurensohn" in der Generation von Herrn Bobga eine andere Bedeutung als in der Generation von Herrn Söder...

    B) Hat sich Herr Bobga umgehend entschuldigt. Söder tut das nie. Merz erst im x-ten Anlauf und dann muss er es von einem Zettel ablesen.

    C) Wen wundert es, dass Springer das aufgreift? Als Jakob Blasel gewählt wurde, war er laut Bild-Titelseite ein "Haustierhasser". Die CSU legte auf ihrem offiziellen X-Account nach und behauptete die Grünen würden den Menschen die Haustiere wegnehmen wollen, inklusive Video von Generalsekretär Huber mit einem Hund. Der Tagesspiegel titelte "Die CSU lügt!"

    www.tagesspiegel.d...lugt-12577853.html

    D) Ist Söder halt auch dünnhäutiger als die Hülle der Würste, die er ständig frisst. Wer, wie er, ständig austeilt, dabei Fakten mindestens verdreht, ignoriert oder glatt lügt, sollte halt auch einstecken können. Aber da heult er und seine Adlaten halt immer gleich rum. Ist halt m.E. ein Trump für Arme...

    • D

      @Holger Kaempf:

      Hat Söder eigentlich schon geklagt? Oder ist er gelassener als seine grünen Kollegen?

  • N

    beleidigungen sind natürlich nicht zielführend, aber die grünen zeigen nach der absolut notwendigen kritik nietzards einmal mehr dass sie von halbwegs revolutionär zu anbiedernd übergegangen sind, die spd machts vor. so wird die deutsche gesellschaft auch weiterhin eine angsterfüllte, langweilige, fleißige arbeiterschaft bleiben, die denkt, sie hätte lebensglück durch dicke autos und einfamilienhäuser.

  • D

    Die Hoffnung, dass mit dem Weggang der Vorgängerin bei der grünen Jugend wieder alles besser wird, ist schnell verpufft. Das Szenario aus Provokation und lauwarmer Entschuldigung ist weiterhin da.

    Merkwürdig auch das Verhalten der taz. Ein Schähgedicht in Sachen Erdogan geht in Ordnung, eine Schwächung im Außenministerium wird kritisiert und kaum geht es um Herrn Söder steht man wieder auf der Seite des Schmähenden.

    • D

      @DiMa:

      Für die Linken ist Söder dasselbe wie einst die Franzosen für die Deutschen des Kaiserreichs (umgekehrt auch), der Erzfeind.

meistkommentiert

1
Pro-Palästina-Demo in Connewitz Aufgeheizte Stimmung, keine Festnahmen
2
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
3
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
Tödlicher Brandanschlag in Lübeck Mord verjährt nicht
6
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat