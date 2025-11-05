piwik no script img

Debatte über AbschiebungenDie Realitätsverweigerer der Union

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Die Union will von Mahnungen ihres Außenministers zur Lage in Syrien nichts wissen. Diesen Fehler hat Deutschland schon einmal gemacht.

Blick aus der Luft auf die zerstörten Häuser von Damaskus
„Wir haben natürlich immer noch im Stadtbild dieses Problem“: Damaskus, Syriens Hauptstadt, am 19. Oktober 2025 Foto: Izz Aldien Alqasem/imago

O ffensichtlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Die CDU betreibt komplette Realitätsverweigerung. Kompetenz, Abwägung, Ortskenntnis gar spielen keine Rolle mehr. Das einzige, was zählt, ist populistischer Rassismus, der Abschiebungen als Allheilmittel für sämtliche Probleme der Republik anpreist. Ganz egal, ob sie nun real sind oder allenfalls gefühlt.

Anders ist das seit Tagen anhaltende öffentliche Abwatschen von Bundesaußenminister Johann Wadephul nicht mehr zu erklären. Der ist der bisher ranghöchste Christdemokrat, der ins Nachbürgerkriegs-Syrien gereist ist. Er hat sich vor Ort kundig gemacht und festgestellt: Wir haben ein Problem. Im Angesicht der Ruinen einer völlig zerstörten Vorstadt von Damaskus kam ihm die logische Erkenntnis, dass man dorthin vorerst keine Menschen abschieben sollte.

Doch in der Union will man davon nichts wissen. Bundeskanzler Friedrich Merz verkündete prompt, dass „selbstverständlich“ nach Syrien abgeschoben werden könne. Wadephul sagte daraufhin in der Fraktion, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Wohl in der Annahme, dass seine Frak­ti­ons­kol­le­g:in­nen sich vielleicht besser mit deutscher Geschichte als mit der Lage in Nahost auskennen. Aber die Folge war: Noch mehr Aufregung.

Denn von den versprochenen Abschiebungen will die Union, die sich ja schon im Wahlkampf den Xenophoben als Alternative zur Alternative für Deutschland angepriesen hat, auf gar keinen Fall abbringen lassen. Schon gar nicht durch ein ruiniertes Stadtbild in einem Vorort von Damaskus. Man darf mittlerweile davon ausgehen, dass weite Kreise der Union das nicht machen, um die AfD zu stoppen, sondern weil sie aus tiefstem Herzen rassistische Abschottung einer menschenzugewandten Problemlösung vorziehen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die Abschiebungen sind lange vorbereitet

Angelegt wurde die Möglichkeit zur massiven Abschiebung schon vor fast einem Jahrzehnt. Bis Anfang 2016 hatten fast alle aus Syrien Geflüchteten in Deutschland Asyl bekommen – und damit einen sicheren, dauerhaften Aufenthaltsstatus, der die Basis für gelungene Integration ist. Dann aber verabschiedete die damalige schwarz-rote Bundesregierung unter Angela Merkel das sogenannte Asylpaket II. Sy­re­r:in­nen bekamen fortan in der Regel kein Asyl mehr, sondern nur noch den sogenannten subsidiären Schutz. Auf gut Deutsch bedeutet dies: Sie dürfen bleiben, solange Krieg ist. Aber dann eben nicht mehr.

Mit anderen Worten: Das ist eine lange vorbereitete Integrationsverweigerung von oben. Sie lässt die Betroffenen in einem Schwebezustand, in jahrelanger Unsicherheit – die auf vielen Ebenen die Probleme, die Mi­gra­ti­ons­kri­ti­ke­r:in­nen heute aufstoßen, erst geschaffen hat, statt sie zu beseitigen.

Und es ist die Wiederholung einer fatalen Politik, die schon in den 1990er Jahren gegenüber den aus Bosnien Geflüchteten angewendet wurde. Den Rechtstitel des subsidiären Schutzes gab es damals zwar noch nicht, das Vorgehen aber war ähnlich. Bos­nie­r:in­nen erhielten eine Duldung. Die mehrfach verlängert wurde. Bis irgendein Entscheider in einer Ausländerbehörde entschied, dass es jetzt aber mal reicht.

Die Konsequenz: reihenweise Abschiebungen von ganzen oder auch nur halben Familien. Jugendliche, die allenfalls als Kleinkind in Bosnien gelebt hatten oder sogar in Deutschland geboren waren, die von der Polizei aus Schulen geholt und in Abschiebeflieger gesteckt wurden. All das lief fast immer nach Recht und Gesetz. Und war und bleibt dennoch absolut unmenschlich.

Alles muss raus, wenn nötig auch Wadephul

Denn Flüchtlinge sind Menschen. Sie bauen soziale Bindungen auf. Sie entwickeln ein Gefühl für ein Zuhause, auch wenn die Regierung das nicht vorsieht. Unionsfraktionschef Jens Spahn will Sy­re­r:in­nen gar zum Wiederaufbau in Syrien verdonnern, weil das angeblich patriotisch sei.

Deshalb werden Massenabschiebungen nach dem Modell Bosnien nun von Merz, Spahn, Dobrindt und Co. wortstark vorangetrieben. Alles muss raus, raus, raus. Und falls er dem weiter widersprechen sollte, dann eben selbst Außenminister Wadephul, der die Frechheit hat, seine Par­tei­kol­le­g:in­nen an die Realität, an das Machbare, vielleicht sogar an einen letzten Krümel christlichen Humanismus zu erinnern.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Abschiebung #Johann Wadephul #Friedrich Merz #Jens Spahn #Syrischer Bürgerkrieg #Syrien #Bosnien #Flucht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Johann Wadephul steht lässig in einem Flugzeug
Abschieben in ein zerstörtes Land Wadephul sorgt mit weiterer Syrien-Äußerung für Aufregung

Der Außenminister hat mit einer Äußerung in Syrien für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Nun legt er nach: mit einem Vergleich mit 1945.

Eine Straßenszene in Damaskus
Diskussion um Abschiebungen nach Syrien Merz will abschieben und einladen

Kanzler Merz hat sich für Abschiebungen nach Syrien ausgesprochen – und den syrischen Übergangspräsidenten eingeladen. Linke und Grüne sind entsetzt.

Von Frederik Eikmanns
Eine Menschengruppe stehen zwischen Ruinen
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
Kommentar von Frederik Eikmanns

Die Debatte um eine „Rückführung“ ist völlig irregeleitet. Es ist praktisch unmöglich, Hunderttausende Schutzzusagen noch einmal zu überprüfen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

6 Kommentare

 / 

  • Reiche fair besteuern und mit dem Geld unter anderem Flüchtende aufnehmen und auch hier lassen, solange sie wollen. Außerdem: Länderbegrenzungen abschaffen. Nach wie vor haben alle Menschen auf der Erde das Recht sich frei auf dem Planeten zu bewegen. Alles andere ist Unrecht.

  • SB

    Gelungener Kommentar, der aber leider die Ampel ausspart...



    Die haben ja auch alles mitgemacht, von EU-Außenlagern bis hin zu Abschiebungen nach Afghanistan - und die Ortskräfte in Pakistan hat die Ampel auch nur sehr zögerlich aufgenommen, bzw erst dann zum Thema erklärt, als absehbar war, dass die Ampel gescheitert ist...



    Insofern wie gesagt ein gelungener Kommentar, der aber - wohl aus Absicht - die Grünen von Kritik ausspart.



    Nun ja.

  •

    Ist ja klar, dass die FAZ jammert: "Johann Wadephul ist mit seiner Kommunikation entgleist. Die Worte des Außenministers machen für Kanzler Merz und die Union das Werben mit Erfolgen in der Migrationspolitik schwer."



    Aber was ist eigentlich das Problem mit der CDU? Sie wollten alles besser machen als die achso schlechte Ampel.



    Nur der zackige Fritze und seine Entourage können den Karren aus dem Dreck ziehen, hieß es.



    Und jetzt? Sie sacken die Lorbeeren der Ampelmaßnahmen ein und haben geringere Migrationszahlen.



    Jetzt könnte man ja eigentlich Mal daran arbeiten, die eigenen Versprechen zu beackern. Gäbe ja nach eigener Aussage ne Menge zu tun.



    Aber es scheint so zu sein, dass sie die (Re) Migrationsschlagzeilen dringender brauchen als die AfD. Sonst sieht es noch jeder: Der Blackrockkaiser ist ja nackich!

    Aber vielleicht war der Außenminister dem Blackrocker ja auch nur zu Diensten: So bleibt Migration in den Schlagzeilen und niemand kümmert sich um die wichtigen Dinge.

  • A

    Der wichtige Unterschied zwischen Herrn Wadephul und seinen Kritikern ist: Er war dort und hat sich die Lage vor Ort angeschaut, die anderen nicht.

  • K

    "Bis Anfang 2016 hatten fast alle aus Syrien Geflüchteten in Deutschland Asyl bekommen – und damit einen sicheren, dauerhaften Aufenthaltsstatus, der die Basis für gelungene Integration ist. Dann aber verabschiedete die damalige schwarz-rote Bundesregierung unter Angela Merkel das sogenannte Asylpaket II. Sy­re­r:in­nen bekamen fortan in der Regel kein Asyl mehr, sondern nur noch den sogenannten subsidiären Schutz. Auf gut Deutsch bedeutet dies: Sie dürfen bleiben, solange Krieg ist. Aber dann eben nicht mehr."

    Auch wenn ganz klassisch Asyl gewährt wird - wegen individueller Verfolgung durch staatliche Stellen -, kann dieses widerrufen werden, wenn die ursprünglichen Gründe (z.B.: das Assad-Regime ist nicht mehr) wegfallen. Das mag aufwendiger sein, weil es evtl. eine individuellere Prüfung erfordert als bei zuerkannter Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärem Schutz. Aber ist natürlich trotzdem möglich.



    Und ich halte es für etwas offensichtlich, Wadephuls offensichtlich emotional gerührtes Gestammel angesichts des sicherlich nicht zufällig besuchten, einzelnen Ortes jetzt plötzlich als Kronzeugen-Aussage für irgendwas ranziehen zu wollen.

    • N

      @Kawabunga:

      Durch Zufall wird tatsächlich der Außenminister nicht in Damaskus auftauchen. Aber was genau ist es, was da unterstellt werden soll?

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
3
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
4
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?
5
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
6
Bürgermeisterwahl in New York Der muslimische Kandidat