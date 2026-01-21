piwik no script img

Trump in DavosKeine echte Entwarnung

Leon Holly

Kommentar von

Leon Holly

Zwar nicht militärisch, aber irgendwie schon will Trump sich Grönland aneignen. Eine regelbasierte Weltordnung gilt nicht nur für ihn als überholt.

US-Präsident Donald Trump gestikuliert auf dem Flur nach seiner Rede während der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Überraschender als Trumps übliches Gefasel war eine Rede, die der kanadische Premierminister Mark Carney am Vortag in Davos hielt Foto: Sean Kilpatrick/the canadian press/ap

E ine kleine Erleichterung für Grönland und Europa hielt Donald Trump in Davos bereit. Der US-Präsident sagte, dass die USA keine Gewalt anwenden würden. Zwar bezog er sich in diesem Teil der Rede nicht explizit auf Grönland, doch er ließ zumindest durchscheinen, dass er sich die Insel in der Arktis nicht mit Waffengewalt aneignen würde. Obendrein liege eine starke Nato im Sicherheitsinteresse der USA.

Ein Grund zur Entspannung ist das jedoch keineswegs. So kann man Trump bekanntermaßen eh nicht beim Wort nehmen. Zudem bekräftigte der bully in chief im nächsten Atemzug seine imperialen Besitzansprüche. An die europäischen Partner gerichtet sagte er: „Ihr könnt Ja sagen, und wir werden dankbar sein. Oder ihr könnt Nein sagen, und wir werden es uns merken.“ So war auch keine Rede von einer Rücknahme der Strafzölle gegen europäische Staaten, die für sich schon eine Drohgebärde darstellen. Die Aggression gegen Grönland und Europa dauert fort.

Überraschender als Trumps übliches Gefasel war eine Rede, die der kanadische Premierminister Mark Carney am Vortag in Davos hielt. Darin streifte er mal eben die letzten Hüllen der sogenannten regelbasierten Weltordnung ab. Carney verglich die Bekenntnisse zu dieser Ordnung gar mit den hohlen kommunistischen Phrasen der spätsowjetischen Zeit. Die Starken hielten sich eh nie an die internationale Ordnung, wenn es ihnen nicht passte. Handelsregeln seien ungleich angewandt worden, und die Durchsetzung internationalen Rechts hinge von der Identität von Opfer und Täter ab.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Dieses Geständnis ausgerechnet von Carney ist bemerkenswert, ist er als früherer Zentralbankchef Kanadas und (!) Englands doch quasi die Inkarnation der globalen technokratischen Elite. Andererseits wusste diese Elite auch am besten, welches Spiel sie die ganze Zeit trieb. Carney legt dann mit einem Aufruf zur Selbstermächtigung nach. Seine Forderung nach einer stärkeren wirtschaftlichen und politischen Vernetzung mittelgroßer Staaten ist begrüßenswert.

In Trumps Welt

Gleichzeitig rühmt sich der Kanadier eines Handelsdeals mit China. Gegen eine Zusammenarbeit mit der asiatischen Supermacht ist an sich nichts einzuwenden – doch seien die europäischen „Mittelmächte“ davor gewarnt, sich in neue Abhängigkeiten zu begeben. Besonders mit China, das selbst imperiale Ambitionen hat.

In Teilen der Linken kommt gelegentlich eine heimliche Freude auf über die rhetorische Abkehr vom internationalen Recht. Aber wenn China Taiwan überfällt, und die Linke nur mit den Achseln zuckt, dann lebt auch sie mental in der Welt von Trump.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Leon Holly

Leon Holly
Jahrgang 1996, studierte Politik und Nordamerikastudien in Berlin und Paris. Von 2023 bis 2024 Volontär der taz Panter Stiftung. Schreibt über internationale Politik, Kultur, und was ihn sonst so interessiert.
Themen #Strafzölle #Grönland #Donald Trump #Weltwirtschaftsforum #Davos #USA unter Trump #US-Außenpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person mit Baseballcap wo „Make America Go Away“ draufsteht demonstriert in Kopenhagen
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren

Nach den Erpressungsversuchen von US-Präsident Trump für eine Annexion Grönlands muss Europa handeln. Welche Möglichkeiten hat die EU?

Von Eric Bonse und Jost Maurin
Antónia Costa und Ursula von der Leyen sitzen an einem Tisch.
Trump will Grönland Überfordert mit dem Zoll-Troll

Acht Länder will Trump mit Strafzöllen belegen, bis man ihm Grönland überlasse. Die Europäer begegnen seinen Forderungen mit gewohnter Ratlosigkeit.

Von Eric Bonse
Eine Gruppe von Menschen hält sich vor einem alleinstehenden Holzhaus auf, die meisten von ihnen schwenken eine Grönland-Fahne
Kritik an Trumps Grönland-Strafzöllen EU warnt vor transatlantischem Zollstreit

Mit einhelliger Ablehnung reagieren die betroffenen Länder auf Trumps neue Zölle. Brüssel beruft die Botschafter der EU-Staaten zu einer außerordentlichen Sitzung ein.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
2
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
3
Linke Vor- und Rückschau Verdammt lang her
4
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
5
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
6
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren