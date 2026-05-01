live Nachrichten von Protesten am 1. Mai: Heraus zum fröhlichen Demonstrieren
Die Gewerkschaften auf den Barrikaden, die linke Szene auf dem Fahrrad oder im Block. Und Nazis wollen auch blockiert werden. Die taz ist live dabei.
Alle reden von Revolution, wir reden vom Wetter
09:30 Uhr, Deutschland: Auf die Menschen in Deutschland wartet heute ein Maifeiertag wie aus dem Bilderbuch. Vorausgesagt sind viele Sonnenstunden und frühlingshafte Temperaturen. Überall soll die Sonne scheinen bei demonstrativ angenehmen Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad. Also nichts wie raus zum Wannsee oder ins Freibad um nach einem erfrischenden Anschwimmen danach zur Demo zur gehen. (ga)
Tausende bei Frauen-Protest in Berlin
08.30 Uhr, Berlin: Mehre tausend Menschen haben an der traditionellen Frauen-Demonstration am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg teilgenommen. Nach Angaben der Polizei waren schätzungsweise 2.600 Menschen unterwegs. Ein ausführlicher Bericht folgt bald auf taz.de (dpa/ga)
Der Protesttag im Liveticker
08.00 Uhr, Berlin: Der 1. Mai ist der Tag der Demonstrationen schlechthin. Die taz ist heute wieder an vielen Stellen dabei und berichtet von Ort. Schnell hier im Liveticker, etwas ausgeruhter dann zu den Protesten in verschiedenen Städten. (ga)
Die demonstrative Vielfalt in Berlin
08.00 Uhr, Berlin: Unser Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr wieder auf den Protesten in Berlin. Dort beginnt um 11 Uhr die traditionelle Gewerkschaftskundgebung des DGB.
Danach wird es bunter: Ab 12 Uhr veranstaltet am Görlitzer Park in Kreuzberg das Kulturkollektiv „Rave Against The Zaun“ mit weiteren Gruppen eine Protestsause gegen den Zaun, der den Park neuerdings nachts abriegelt (außer am 1. Mai).
Das My-Gruni-Bündnis macht sich um 13 Uhr wieder auf in das Berliner Problemviertel Grunewald. Dieses Jahr unter dem Motto „Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft sozialen Sprengstoff“. Wie immer gibt es auch mehrere Fahrrad-Zubringer-Demos.
Der unangefochtene Star des Abends ist und bleibt aber die Revolutionäre 18-Uhr-Demonstration. Die größte linksradikale Demo der Republik wird auch in diesem Jahr wieder Zehntausende anziehen, die vom Oranienplatz zum Görli und dann über die Sonnenallee zum Südstern laufen werden. (ga)
Die Proteste in Hamburg
08.00 Uhr, Hamburg: Auch an der Elbe stehen die Gewerkschaftler:innen als erste auf. Der DGB demonstriert um 10 Uhr am Lohbrügger Markt, Bergedorf, und ab Harburger Rathaus, ab 10.30 Uhr an der S-Bahn Ottensen.
Danach wird es auch in Hamburg radikaler: „Wer hat der gibt“ 14.30 Uhr Jungfernstieg; „Revolutionäre 1. Mai“ 18 Uhr Bahnhof Altona; „Schwarz-roter 1. Mai“ 18 Uhr Arrivati Park. (ga)
Nazis in Essen und so
08.00 Uhr, Essen: Rechtsradikale wollen den 1. Mai ebenfalls für sich vereinnahmen. In Essen will der NPD-Nachfolger Die Heimat auflaufen. Auch Gegenproteste sind angekündigt.
Ein ähnliches Programm zeichnet sich in Braunschweig ab. (ga)
🐾 Worum es am 1. Mai geht, eine Debattensalve aus der taz
Worum geht es am 1. Mai? Ist das tatsächlich noch oder wieder Kampftag der Arbeiter:innen? Oder ist das längst Partytag verkommen? Darüber haben in den vergangenen Tagen taz-Redakteur:innen nachgedacht.
„Der Klassenkampf braucht Gegenwehr“, schreibt Timm Kühn in einem Essay. Denn die CDU attackiere alle Erfolge von 150 Jahren Arbeiter:innenbewegung. Seine einzige Hoffnung: die Linksradikalen.
„Alle Jahre wieder“, titelt Amira Klute ihren Text über den 1. Mai als Ritual für Ausdauernde. Und erklärt aber auch, warum es trotzdem wieder auf die Straße geht.
„Raver, vereinigt euch!“, schreiben Erik Peter und Lilly Schröder in ihrem Text über die Parallelwelten am 1. Mai in Berlin: Während die einen ein entpolitisiertes Straßenfest feiern, halten andere am Revolutionsanspruch fest. (ga)
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