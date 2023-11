Kritik an Greta Thunberg : „Ab jetzt Israelhasserin“

Nach einem Auftritt bei einer Klimademo in Amsterdam: Fridays-Initiatorin Greta Thunberg wird vorgeworfen, sie habe sich antisemitisch geäußert.

BERLIN taz | Für niederländische Medien war es eine „historische“ Versammlung, noch nie hatten so viele Menschen in dem Land für das Klima demonstriert. Laut der Tageszeitung Volkskrant waren es „sicher 70.000 Menschen“, andere zählten gar 85.000, die am Sonntag in Amsterdam zusammengekommen waren. Für deutsche Medien ging es dagegen fast ausschließlich um den umstrittenen Auftritt von Fridays-for-Future-Ikone Greta Thunberg.

In den sozialen Medien sprachen einige vom „Ende der Ära Thunberg“. Im Raum steht der Vorwurf, die berühmte Aktivistin sei antisemitisch. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, bezeichnete Thunbergs Äußerungen als das „Ende von Greta Thunberg als Klimaaktivistin“. Sie sei „ab jetzt hauptberuflich Israelhasserin“, fügte er in seiner Kritik im Onlinedienst X, ehemals Twitter, hinzu. „2.000 Jahre europäischem Hass auf Juden wird ein neues Kapitel hinzugefügt.“

Dies bedeute auch das „Ende“ der von Thunberg begründeten globalen Klimaschutzbewegung Friday For Future (FFF) „als Label für Ökologie“, urteilte Beck, der einst grüner Bundestagsabgeordneter war.

Die israelische Botschaft in Berlin kommentierte auf X, es sei „traurig, wie Greta Thunberg mal wieder die Klima-Bühne für eigene Zwecke missbraucht“. Auf Englisch fügte die Botschaft den Aufruf „Keine Bühne für Antisemiten“ hinzu. Fridays for Future Deutschland äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

„Ich bin für eine Klimademonstration gekommen“

Die schwedische Klimaaktivistin hatte die Kundgebung in Amsterdam erneut genutzt, um für die Pa­läs­ti­nen­se­r:in­nen im Gaza-Konflikt Partei zu ergreifen. Mit einem schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals sagte sie, die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, „auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen“.

Dann wollte Thunberg das Mikrofon an eine Frau weitergeben, die ebenfalls ein Palästinensertuch trug und behauptete, Israel begehe „in meinem Land einen Völkermord“. Israel greife gezielt Krankenhäuser und Zivilisten an, sagte die Frau.

Das ging einigen TeilnehmerInnen der Aktion offenbar zu weit. Ein Mann in grüner Regenjacke sprang vor laufenden Kameras auf die Bühne und rief ins Mikrofon: „Ich bin für eine Klimademonstration hierhergekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören.“ Er wurde in einem Gerangel weggezerrt. Thunberg ging wieder ans Mikro und skandierte: „No climate justice on occupied land.“ – „Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land.“ Damit waren offenbar die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete gemeint.

Es war nicht das erste Mal, dass Thunberg für eine ähnliche Aktion kritisiert wurde. Im vergangenen Monat hatte sie sich bereits für die Palästinenser eingesetzt, aber die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1.200 Toten nicht gesondert erwähnt.

Die Chefin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, die ehemalige Grünen-Chefin Simone Peter, schrieb auf X: „Greta Thunberg hat eine globale Klimabewegung initiiert, die nicht mehr zu stoppen ist, denn die Klimakrise bedroht uns alle. Wie bitter, dass sie sich mit ihrer Israel-Haltung komplett diskreditiert.“