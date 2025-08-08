piwik no script img

taz zahl ich

Chefarzt klagt gegen Klinik in LippstadtJoachim Volz will sich Abbrüche nicht verbieten lassen

Seit einer Fusion mit dem katholischen Klinikum darf Chefarzt Joachim Volz nicht mehr wie bisher Abbrüche durchführen. Am Freitag verhandelt das Arbeitsgericht.

Ein Mann steht vor dem Klinikum Lippstadt
Seit 13 Jahren arbeitet der Gynäkloge Joachim Volz am Klinikum Lippstadt Foto: Bernd Thissen/dpa
Dinah Riese
Von Dinah Riese

Berlin taz | „Die Patientinnen wegschicken, statt ihnen zu helfen, das kann ich nicht und das mache ich nicht“, sagt Joachim Volz. Doch genau das, so beschreibt es der Chefarzt des Klinikums Lippstadt, verlange sein Arbeitgeber von ihm.

Und deswegen treffen sich Volz und das Klinikum am Freitag vor dem Arbeitsgericht Hamm. Denn seit einer Fusion mit dem katholischen Krankenhaus darf Volz an dem bis dahin evangelischen Klinikum keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen. Auch in seiner privaten Praxis will das Klinikum ihm per Dienstanweisung Abbrüche untersagen.

Seit 13 Jahren arbeitet Volz am Klinikum Lippstadt. Er hat dort die Frauenklinik und das Perinatalzen­trum mit aufgebaut. Dort hat er auch medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Solche also, die „aus ärztlicher Sicht angezeigt“ sind, „um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden“.

Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eine Straftat, die nur unter bestimmten Bedingungen straffrei bleibt. Auf Abbrüche mit medizinischer Indikation trifft dies aber explizit nicht zu. Es gehe in diesen Fällen teils um schwerste Fehlbildungen des Fötus, berichtet Volz.

Wer ist ans kirchliche Selbstverständnis gebunden?

Oftmals sei das Kind nicht lebensfähig und die Belastung für die Patientinnen, die sich eigentlich ein Kind wünschten, sehr groß. „Denen kann ich doch nicht erst die Dia­gnose mitteilen und ihnen erklären, was das für das Kind und auch für sie bedeuten könnte – und dann ­sagen: Wenn ihr euch jetzt aber für einen Abbruch entscheidet, dann geht bitte woanders hin, denn das finden wir unmoralisch“, sagt Volz.

Aus Sicht von Volz’ Anwalt Till Müller-Heidelberg sind beide Dienstanweisungen rechtswidrig. Am Inhalt des Arbeitsvertrages habe sich durch die Fusion nichts geändert. Ohnehin sei ein Chefarzt nicht, wie von der Gegenseite argumentiert, an das kirchliche Selbstverständnis gebunden, habe er doch keinen Verkündigungsauftrag und repräsentiere auch keine kirchliche Organisation nach außen.

Die Klinik hingegen verweist auf die Sonderrechte der Kirchen im Arbeitsrecht und die im neuen Gesellschaftsvertrag vereinbarten ethischen Kriterien. Auch das unionsgeführte Gesundheitsministerium in NRW betont das „grundgesetzlich geschützte kirchliche Selbstbestimmungsrecht“, durch welches kirchliche Krankenhausträger Schwangerschaftsabbrüche „jedenfalls für bestimmte Indikationen“ untersagen könnten.

Zu weiteren Fragen will die Klinik sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Eins aber will sie doch klarstellen: Dass Volz nun keine Abbrüche mehr durchführen dürfe, sei „so nicht korrekt“: Auch nach der Fusion könnten im Klinikum Lippstadt „weiterhin medizinisch-indizierte Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, wenn 'Leib und Leben der Schwangeren in Gefahr sind“.

„Keine katholische Entscheidung“

Eine Aussage, die Volz empört. Ähnlich hatte der Anwalt der Gegenseite schon in einer ersten Güteverhandlung argumentiert. „Wann ein Abbruch medizinisch geboten ist, das ist doch keine juristische Entscheidung, und auch keine katholische oder päpstliche“, hatte er dazu der taz gesagt. „Da entscheiden allein das ärztliche Urteil und der Wille der Frau.“ Tatsächlich stelle er inzwischen die Indikation, schicke die Patientinnen dann zu einem ambulanten Kollegen, der den Abbruch einleite – um die Frauen dann mit der begonnenen Fehlgeburt stationär aufnehmen zu können. Ein Work-Around.

Organisierte Ab­trei­bungs­geg­ne­r*in­nen versuchen derweil, Stimmung gegen den Arzt zu machen. 20.400 Menschen haben eine Petition von CitizenGo unterzeichnet, die auf die Sonderrechte der Kirchen beharrt. Die Kampagnenorganisation zählt zum Spektrum christlicher Fun­da­men­ta­lis­t*in­nen – und war auch maßgeblicher Akteur in der Kampagne, um die Wahl der Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht zu verhindern. „Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft sind kein Ort für Tötung, sondern für Leben“, heißt es in der aktuellen Petition.

Man kann doch ein potenzielles Leben nicht über ein existentes Leben stellen

Joachim Volz

„Es gibt in der Medizin keinen Berufszweig, der sich mehr um Lebensschutz bemüht, als uns Geburtsmediziner“, erwidert Volz darauf. „Aber dazu gehört doch auch das Leben der Mutter. Man kann doch ein potenzielles Leben nicht über ein existentes Leben stellen.“ Genau das aber tue die katholische Kirche, wenn sie Abbrüche grundsätzlich ablehne.

Die Unterstützung für den Arzt ist derweil ungleich größer als der Gegenwind. Eine solidarische Petition auf der Plattform innn.it hat inzwischen mehr als 230.000 Unterschriften gesammelt. Vor dem Prozess wird eine Demonstration an der Klinik vorbei zum Amtsgericht Lippstadt ziehen, in dessen Räumen die Verhandlung stattfindet.

„Es geht auch um Paragraf 218“

Dabei sein wird auch Yazgülü Zeybek, Landesvorsitzende der Grünen in NRW. „Krankenhäuser sind Teil der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Ich erwarte, dass sie diesen Auftrag auch erfüllen“, sagt Zeybek. Es könne nicht sein, dass Kliniken darüber entschieden, was mit dem Körper einer Schwangeren passiere – und dass Betroffene im Zweifel lange Fahrten auf sich nehmen müssten, um einen Abbruch zu bekommen.

„Hier geht es konkret um die herzlose Entscheidung des Klinikums Lippstadt. Aber natürlich sprechen wir hier auch ganz grundsätzlich darüber, wie der Strafrechtsparagraf 218 das Selbstbestimmungsrecht von Schwangeren einschränkt“, sagt Zeybek. „Wir wissen, dass eine große Mehrheit in der Bevölkerung möchte, dass Abbrüche rechtmäßig werden, quer durch die Milieus und Parteipräferenzen.“ Auch Volz selbst fordert in seiner Petition ein Ende der „Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen“.

Julia Schymik von Verdi kritisiert ganz grundsätzlich die Sonderrechte der Kirchen im Arbeitsrecht. „Kein anderer Betrieb kann solche Maßstäbe an seine Mitarbeitenden ansetzen wie die Kirche, mit weitreichenden Auswirkungen auf das Privatleben der Menschen“, sagt sie. Bei medizinischen Behandlungen sei das umso schwerwiegender: „In der Medizin darf es doch nicht um Glaubensfragen gehen, sondern darum, was notwendig ist“, sagt Schymik.

Auch wenn es in Lippstadt ums Arbeitsrecht gehe, könne man den Fall nicht loslösen von der Debatte um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. „Paragraf 218 schränkt dieses Recht ohnehin ein – und die katholische Kirche geht noch einen Schritt weiter, wenn sie Frauen sogar jene Abbrüche verwehrt, die von diesem Verbot ausgenommen sind.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Abtreibung #Schwangerschaft #Katholische Kirche #Arbeitsrecht #Gesundheit #Selbstbestimmung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Aufkleber fordert die Abschaffung von §218 und die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs

Petition für Schwangerschaftsabbrüche

Christdemokrat appelliert an CDU

Gynäkologe Joachim Volz fordert eine sachliche Debatte über Schwangerschaftsabbrüche. Er ist geschockt über die Hetzkampagne gegen Brosius-Gersdorf.
Von Marc Tawadrous
Demo für sexuelle Selbstbestimmung und Legalisierung, hier in Berlin

Klinik verweigert Abtreibungen

Taxigeld statt Schwangerschaftsabbruch

Katholiken wollen, dass es in Flensburgs neuem Klinikum keine Schwangerschaftsabbrüche geben soll. Frauen sollen Fahrtkostenhilfe bekommen.
Von Esther Geißlinger
Porträt von Joachim Volz, mit leichtem Bart, dicker runder Brille und leicht verzweifeltem Blick

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Kann denn Hilfe Sünde sein?

Joachim Volz führte als Chefarzt jahrelang Schwangerschafts­abbrüche durch. Nun pfuscht ihm der neue katholische Träger des Klinikums in seine Arbeit.
Von Dinah Riese

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

13 Kommentare

 / 
  • P

    Schön wäre es, die Kirche kümmerte sich um die Kinder die in Armut leben, die missbraucht wurden/werden - auch von bestens protektionierten Mitbrüdern dieses Vereins. Schlimmere Heuchelei (ausgerechnet einer Kirche) ist wohl kaum denkbar. Doch es geht hier um Macht, nicht um das körperliche oder geistige Wohlergehen irgendwelcher Frauen....

  • AR

    "Beeinträchtigung des ... seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden"

    Die Kirchen sind bekannt für ihre Seelsorge. Oder meint er, typisch Mann, die größte Bedrohung des Seelenfriedens einer Frau ist, nicht ihren Willen durchsetzen zu können?

  •

    Und in unserem ach so säkularen Staat schreibt die Kirche ja uneingeschränkt die Gesetze. Also ist es spannend, wie das ausgehen wird. Ich verrrate nicht, auf was ich tippe.



    Es wird allerhöchste Zeit, dass diese verfassungswidrige Organisation verboten wird, das "Kirchenrecht" nach über 100 Jahren endlich abgeschafft wird, und das selbstverständlich die immense staatliche finanzielle Unterstützung aufhört. Vom politischen Einfluss der katholischen Kirche ganz zu schweigen.

    Aber nein, wir stellen auf Staatskosten noch LehrerInnen für katholische Religion ein, die diese Märchenlehre an die Kinder verbreitet. Religionsunterricht sollte Kindern beibringen, was Religion ist, am besten auch mit geschichtlichem Bezug. Sie sollte sie nicht in eine Religion hineinmanipulieren.

    Von den ungeahndeten Kindesmissbrauchsverbrechen will ich gar nicht reden.

  •

    Schwarz-schwarze Schickane. Ganz einfach.



    Dabei könnte man das über die Verträge mit den GKV unterbinden.

    Aber das will man nicht. Also nicht "man" sondern Schwatt-Schwatt natürlichlich.



    Aber die haben WIR ja gewählt ...also!

    Ich erinne dabei auxch an das unsägliche Transplantationsgesetz in seiner alten Fassung, dass uns tausende von Toten beschwert hatte.

  • K

    Ich bin Ihnen, Herr Volz, sehr dankbar, dass Sie kämpfen.



    Fast jedes Mal, wenn ich einen Artikel lese, in dem es um die katholische Kirche geht, bin ich froh, zu Beginn meines Berufslebens aus diesem Verein ausgetreten zu sein.



    Ich bin unfassbar wütend, weil diese Institution in Deutschland noch viel zu viel Macht besitzt, trotzdem noch von mir finanziert wird und sich über Regeln, die für alle anderen gelten, hinwegsetzen darf.

    • A
      @KeineHeldin:

      Eigenartig, dass Kirchenasyl als Mittel akzeptiert wird von Menschen, die bei anderen Themen die Kirche "verfluchen"

    •
      @KeineHeldin:

      Größter Immobilienbeseitzer in der Republik.



      Zusammengerafft aus zusammengelogenen und erfolterten Nachlässen und Spenden

  • FL

    Vielleicht sollte ja grundsätzlich diskutiert werden ob Kliniken mit Sonderrechten der Kirchen weiterhin mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten können. Hier scheint es ja klare Zielkonflikte zu geben. Und was hat eine ideoligische Front von Papst und Bischof in mit öffentlichen Geldern finanzierten Krankenhäusern zu suchen?

    • AR
      @Fritz Lang:

      Sie möchten gesetzlich Krankenversicherten die freie Arztwahl verwehren? Viel Erfolg!

  • W

    Diese Privilegien der Kirchen mit denen sie sich stets über andere erheben und ihnen ihre Weltanschauung aufzuzwingen versuchen ist einfach grässlich. Ich schwanke zwischen stinkwütend und demotiviert bei solchen Nachrichten - da es immernoch eine große Anzahl an Wählern und Abgeordneten gibt, die solch eine Politik und Gesetzgebung fordern und unterstützen.

    Ich finde es verlogen die Trennung von Staat und Kirche ins Grundgesetz zu schreiben, nur um dann Kreuze in staatlichen Einrichtungen aufzuhängen, Kirchen und kirchlichen Arbeitgebern weitreichende Sonderrechte einzuräumen (warum eigentlich, auch kirchliche Krankenhäuser bekommen Geld von der Krankenversicherung) nur damit dann viele dieser Menschen über Moslems und "den" Islam hetzen...

    Mein Traum ist eine klare Trennung von Staat und Kirche, keine Sonderrechte bei irgend etwas, kein Religionsunterricht, keine kreuze in öffentlichen Einrichtungen, konsequenterweise auch kein Kirchenasyl, so falsch Abschiebungen sind. Der Zweck heiligt auch hier nicht die Mittel.

    Dazu die staatliche Grundversorgung wieder in staatliche Hand: Gesundheitsversorgung, Wasser, Energie, Mobilität... es könnte so schön sein.

  • GK

    Es ist mir rechtsgestalterisch unverständlich, warum die konservativen Auffassungen nicht ausschließlich im eigenen Zirkus, also im Kreis der Religionsgemeinschaft, ausgelebt werden.

  • SJ

    Wo findet man eigentlich Studien oder Statistiken darüber, wie viele Frauen eine Abtreibung im Nachhinein für die richtige Entscheidung halten oder bereuen? Oder in Fällen, bei denen eine Abtreibung gewünscht, aber nicht möglich/erlaubt war, drunter leiden, Mutter geworden zu sein oder im Nachhinein doch froh sind, ihr Kind behalten zu haben?

    • M
      @Stefan Jäsche:

      Wenn überhaupt Studien erstellt wurden, kommt's erst mal drauf an, wer hat die in Auftrag gegeben, wem nutzen sie und wie hoch ist die Anzahl der befragten Frauen. Und natürlich, welche Fragen wurden gestellt. Ich bin jetzt Anfang 60 und habe problemlos vor ca. 35 Jahren zwei Abbrüche vornehmen lassen. Schlicht und ergreifend, weil ich nie Kinder wollte und nach wie vor ein wunderbares Leben führe - als langjährige, überzeugte, Atheistin.

meistkommentiert

1

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

2

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

5

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

6

Chefarzt klagt gegen Klinik in Lippstadt

Joachim Volz will sich Abbrüche nicht verbieten lassen