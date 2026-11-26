Hat die Politik versagt? Ist es die Wirtschaft? Erleben wir gerade ein Wiedererstarken des historischen Faschismus – oder ist die neue Faszination fürs Autoritäre nur ein temporäres Phänomen, das sich mit den richtigen Politikangeboten überwinden lässt? Über den anscheinend unaufhaltsamen Aufstieg der Rechten und wie man damit umgehen soll, wurden bereits viele Regalmeter Bücher publiziert, von A wie Autoritarismusstudie bis Z wie zuhören.

Der Verleger und Autor Klaus Bittermann, der seit Jahren von Berlin-Kreuzberg aus gegen Auswüchse des Zeitgeists wie Optimierungswahn, woke Überempfindsamkeit und postkolonial begründeten Antisemitismus zu Felde zieht, hat sich nun die AfD-Wählerschaft vorgenommen.

Der schmale Band „Sehnsucht nach dem Untergang“ lässt sich gut unter P wie Polemik oder, etwas gehobener, unter Philippika einsortieren. Lösungen, das schickt Bittermann seinem Text voraus, liefere er nicht, er wolle ein „Psychogramm des rechten Wählers“ zeichnen. Und das fällt naturgemäß katastrophal aus.

Das Buch Bittermann, Klaus: „Sehnsucht nach dem Untergang“, Edition Tiamat, Berlin 2026, 112 Seiten, 20 Euro

Ausgehend von Freud sieht Bittermann in der rechtsradikalen Ideologie ein geschlossenes Wahnsystem, ähnlich einer Religion. Diesem sei bald das halbe Wahlvolk verfallen, zumindest im Osten, und es versuche eifrig, die soziale Normalität in seine Richtung zu verschieben.

Realitätsverlust, Paranoia und Brutalität

Was das heißt? Realitätsverlust, Paranoia und Brutalität siegten über menschliche Solidarität und Rationalität, so Bittermann. Denn nichts anderes hätten Menschen im Sinn, die vom Wahn ergriffen die Rechten wählen. Darum hält er wenig vom „Schmusekurs“ bürgerlicher Medien, die sich selbst einen weniger kritischen, „konstruktiven“ Journalismus verordnen, um die Untergangslust der Rechtswähler nicht weiter zu füttern, oder die in vorauseilendem Gehorsam den AfD-Mann Siegmund aufs Cover heben.

Der von Per Leo 2017 zur Debatte gestellten Idee, „mit Rechten reden“ könne helfen, erteilt Bittermann eine klare Absage. Lieber hält er es mit dem Satiriker Wiglaf Droste, der schon 1993 fragte: „Alle Welt sucht das Gespräch mit Rechtsradikalen. Warum? Haben sie einem etwas zu sagen? Ist nicht hinlänglich bekannt, was sie denken, fordern und propagieren? Niemand wählt Nazis oder wird einer, weil er sich über dessen Ziele täuscht. Das Gegenteil ist der Fall: Nazis sind Nazis, weil sie welche sein wollen.“

Daher, so folgert Bittermann, gebe es auch nichts zu reden mit Leuten, die kein rationales Urteilsvermögen besitzen und offene Kommunikation bloß als Schwäche empfinden.

Demontage des demokratischen Gemeinwesens

Nun gibt es in der Analyse der politischen Lage auch Stimmen, die einwenden, nicht jeder, der die AfD wähle, sei rechtsextrem oder wolle die Verfassung abschaffen. Für die Einfühlung in die Emotionslage vermeintlich Frustrierter und Enttäuschter, besonders im Osten, wie sie etwa die Autorin Juli Zeh aufbringt, hat Bittermann null Verständnis: Gefühle rechtfertigten nicht die Demontage eines demokratischen Gemeinwesens. Ohnehin seien sie nur vorgeschoben.

Wohl eher hätten die Leute eine kleine Schwäche für „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“, ätzt Bittermann und verweist auf die Pogrome der Nullerjahre, welche die Deutschen mit feldzugartiger Genauigkeit betrieben hätten wie einen Volkssport. Diese Morde und Brandstiftungen sieht der Autor als „Gründungsverbrechen“ der AfD, und ihren Zulauf besonders in Ostdeutschland wertet er als ein Sich-Abkoppeln von der Wirklichkeit.

Beim Abwatschen der in ihren (von Westgeld!) teuer renovierten Innenstädten hockenden Jammerossis, die sich Geschichten von der bösen Treuhand, von Wessi-Übervorteilung und Ausländerflut erzählten, läuft Bittermann zur polemischen Hochform auf. Das Wahlrecht würde er den „schunkelnden Ostnostalgikern und Volksdeutschen“ am liebsten entziehen, wütet er. Und zieht immer wieder seinen Lieblingssoziologen Wolfgang Pohrt heran, der 1990 in einer Studie den frisch wiedervereinigten Deutschen eine „ungebrochene Neigung zur Selbstgleichschaltung“ attestierte.

Ratlosigkeit gegenüber Wählermotiven

So böse-unterhaltsam Bittermann auch schreibt, so ratlos ist auch er: Was treibt Menschen in Ost wie West (und analog auch in Großbritannien, Frankreich, Argentinien oder den USA) dazu, eine Partei zu wählen, die weder ein konsistentes Programm zu bieten hat noch fähiges Personal, sondern nur „Idiotie und Wahn“?

Resigniert stellt Bittermann fest: „Betrachtet man die an einen Herdentrieb erinnernde und offenbar unaufhaltsame Wählerwanderung zur AfD, muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Selbstdestruktion und die Sehnsucht nach dem Untergang kein Privileg der Unterschicht mehr sind, sondern auch die Mittelschicht und die Akademiker davon befallen sind.“

Man habe es mit Opportunisten aus allen Schichten zu tun, die unfähig zu eigenem Erfolg seien und sich allein an der Aussicht aufrichteten, „Rache zu nehmen für die als Schmach empfundene Tatsache, bei ihren Karriereversuchen z. B. als Handelsunternehmer in Raumbeduftungen gescheitert zu sein“ (eine Spitze gegen Ulrich Siegmund).

Leichtfertige Bereitschaft zur Selbstaufgabe

Nicht mal gefährlich seien diese Leute, stellt Bittermann mit einer gewissen Enttäuschung fest; das Format eines historischen faschistischen Mobs erreichten diese übelnehmenden „Couchkartoffeln“ nicht. Was ihn sorgt: die geradezu leichtfertige Bereitschaft zur Selbstaufgabe. Immerhin: Wer heute nicht mitmachen wolle, dem drohe seiner Einschätzung nach im Unterschied zur Nazidiktatur nicht mehr der Tod.

Was also bleibt, ist die reale Möglichkeit zu Widerspruch, Widerstand und Sabotage. Kein schlechtes Fazit für ein Buch, das eigentlich gar nicht konstruktiv sein will.