Bei der obligatorischen Jubelszene im Landtag von Stuttgart stand AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier ohne die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla vor der Kamera, verfolgte die ersten ZDF-Zahlen auf seinem Handy und jubelte trotzdem – obwohl das Ergebnis mit 18 Prozent deutlich hinter den Erwartungen lag. Das ist zwar ein Rekordergebnis für Baden-Württemberg, liegt aber hinter den eigenen hochgesteckten Erwartungen zurück. Die AfD lag in den Umfragen lange über 20 Prozent, strebte gar 25 + X an und wollte zweitstärkste Kraft werden.

Dennoch legt die extrem rechte Partei damit um rund 8 Prozentpunkte zu und wird damit wohl die stärkste Oppositionspartei im Stuttgarter Landtag. Bei der letzten Landtagswahl 2021 hatte die AfD noch bei 9,7 Prozent gelegen. 2016 war sie bereits als stärkste Oppositionspartei in den Landtag eingezogen mit damals 15,1 Prozent. Parteichef Tino Chrupalla sprach am Sonntag in einer ersten Reaktion im ZDF dennoch ob des Zuwachses von einem „großen Erfolg“, alles andere wolle man „intern“ auswerten.

Da gibt es tatsächlich so einiges zu tun. Die Partei hatte sich im Superwahljahr Rückenwind durch den Bundestrend versprochen, kämpft aber seit Wochen mit einem Skandal um Vetternwirtschaft, die man zuvor stets immer bei den verhassten Altparteien geißelte.

Für die Rechtsextremen ist das ein deutlicher Dämpfer zur Unzeit – so wollte man doch auf einer Erfolgswelle in das Jahr mit fünf Landtagswahlen starten und strebt im September sogar absolute Mehrheiten in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an.

Spitzenkandidat in Verwandtenaffäre verwickelt

In der Verwandtenaffäre war auch der Spitzenkandidat Markus Frohnmeier einer der Protagonisten. Beim offiziellen Wahlkampfabschluss hatte Spitzenkandidat Frohnmaier, der selbst nicht für den Landtag antrat, gefehlt. Er war kurzfristig in die USA gereist und wollte dort nach eigenen Angaben für Baden-Württemberg wichtige Wirtschaftskontakte knüpfen. Nun: Sein Terminkalender soll nicht allzu voll gewesen sein, wie zu hören war.

Zudem konnte er so unangenehmen Fragen ausweichen – etwa der, warum nicht nur seine Frau bei einer Parteifreundin im Bundestag beschäftigt ist, sondern auch noch sein Vater für eine andere AfD-Bundestagsabgeordnete tätig sei und seine Schwester bei einer Landtagsabgeordneten gearbeitet hatte. Frohnmaier bestätigte das, beharrte aber darauf, dass es sich um legale Beschäftigungsverhältnisse handele.

Frohnmaier fehlte im Wahlkampfendspurt

Dass Frohnmaier dann auch noch zum Wahlkampfendspurt fehlte, ärgerte auch die Parteispitze zusätzlich: Weder Alice Weidel noch Tino Chrupalla erwähnten Frohnmaier in ihren Reden beim Wahlkampfabschluss in Rottweil. Die Stimmung war sogar so frostig, dass die obligatorische Pressekonferenz zur Wahlnachlese schon am letzten Freitag abgesagt wurde. Hinter den Kulissen wurde Frohnmaier offen für seine USA-Reise kritisiert, er habe den Wahlkampf auf den letzten Metern vergeigt.

Trotz allem ist das Ergebnis für die AfD ein Rekordergebnis. Die extrem rechte Partei ist seit Gründung überdurchschnittlich stark im Südwesten, weil sie hier vor allem in ländlich geprägten christlich-konservativen Regionen an politische Mentalitäten gut anknüpfen können, wie Rechtsextremismus-Experte Rolf Frankenberger in der taz erklärt hatte.

Wahlumfragen von Infratest Dimap ergaben, dass 60 Prozent der Meinung sind, dass die AfD Demokratie und Rechtsstaat gefährdet. 72 Prozent wollen die AfD nicht in einer Regierung sehen. 25 Prozent sind wiederum für eine Regierungsbeteiligung der AfD. Die Rechtsextremen bleiben damit die unbeliebteste Partei und politisch isoliert, auch wenn es rechnerisch für eine schwarz-braune Mehrheit reichen würde. Allerdings schreitet auch die Normalisierung voran.

Knappe Hälfte der AfD-Wähler „überzeugt“

Ein Novum wiederum ist, dass 47 Prozent der AfD-Wähler*innen angaben, die extrem Rechten aus Überzeugung zu wählen, ein Zuwachs um 11 Prozentpunkte. Der Wert liegt damit erstmals über dem der 42 Prozent Wähler*innen, die angeben aus Enttäuschung über andere Parteien AfD zu wählen. Der Direktkandidat Markus Frohnmaier wurde nur von 18 Prozent der AfD-Wähler als wichtig für die Wahlentscheidung genannt. 65 Prozent gaben das Programm (mit seinem neoliberal-rassistischen Markenkern) an, 9 Prozent langfristige Parteibindung.

Die Altersverteilung zeigt ein umgedrehtes „U“: Unterdurchschnittlich schnitt die AfD an den Rändern ab – bei den über 70-Jährigen (9 Prozent) und den 16- bis 24-Jährigen (15 Prozent). Die besten Ergebnisse erzielte sie bei den 35- bis 44-Jährigen (23 Prozent), sowie in den Altersgruppen von 25 bis 34 Jahren und 45 bis 59 Jahren mit je 21 Prozent. Im Schnitt liegen die 60- bis 69-Jährigen mit 18 Prozent. Hinzugewonnen hat die AfD in allen Altersgruppen – bei den jüngsten um 9 Prozentpunkte, etwas mehr bei den übrigen Altersgruppen unterhalb von 60 Jahren. Am meisten Zuwachs gab es bei den 35-44-Jährigen mit 12 Prozentpunkten.

Schwach bei Frauen und Rent­ne­r*in­nen

Nach Berufsgruppen wählen überdurchschnittlich häufig Ar­bei­te­r*in­nen die Partei (34 Prozent), Angestellte und Selbstständige liegen mit 18 Prozent im Schnitt und Rentner sind unterdurchschnittlich mit 13 Prozent vertreten. Am stärksten hinzugewonnen hat die AfD bei Angestellten, wo sie 10 Prozentpunkte gewann – bei den Ar­bei­te­r*in­nen wiederum acht.

Eine Konstante ist auch der geschlechtsspezifische Trend, dass die AfD häufiger von Männern gewählt wird (21 Prozent) und weniger von Frauen (14 Prozent). Ebenso ist nicht neu, dass die AfD in kleineren Gemeinden unter 100.000 stärker abschnitt (18 bis 19 Prozent) und in Großstädten mit 100.000 Einwohnern schlechter (12 Prozent).

Zahlen des ZDF zu Wechselwählern bestätigen einmal mehr die Arithmetik des Rechtsrucks: Wenn Konservative AfD-Positionen kopieren, profitiert das Original. Von der CDU hat die AfD 11 Prozent Wähler gewonnen, von der zuletzt häufiger mit Kettensägen-Rhetorik auftretenden FDP 9 Prozent. Darüber hinaus profitierte die AfD zu 26 Prozent von Nichtwählern. 39 Prozent der AfD-Wähler gaben an, bereits bei der letzten Landtagswahl die Rechtsextremen gewählt zu haben.

Die Wahl zeigt wiederum einmal, dass Rechtsextremismus kein Ost-Problem ist. Trotz dieses Rekordergebnisses in Baden-Württemberg ist es nur das bislang zweitbeste in einem westlichen Flächenland: In Hessen war die AfD 2023 mit 18,4 Prozent als zweitstärkste Kraft hinter der CDU in den Landtag eingezogen. Ihr höchstes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielte die AfD in Thüringen 2024 mit 32,8 Prozent, wo sie zum ersten und bisher einzigen Mal eine Landtagswahl gewonnen hat.