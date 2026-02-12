Landtagswahl in Baden-Württemberg: Das Rennen zwischen Schwarz und Grün
Welche Partei liegt vorne? Welcher Spitzenkandidat ist der beliebteste? Welche Koalitionen sind im neuen Landtag denkbar? Alle Grafiken zur Wahl.
Soviel ist sicher: Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 geht eine Ära zu Ende. Winfried Kretschmann, erster und bisher bundesweit einziger grüner Ministerpräsident, tritt nach 15 Jahren im Amt nicht mehr an. Um seine Nachfolge konkurrieren vor allem Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU).
Hier finden Sie alle Zahlen zur Wahl in Grafiken.
Die Prozente
Bei der letzten Wahl im Jahr 2021 wurden die Grünen erneut stärkste Partei. Sie regieren zusammen mit der CDU. Laut aktuellen Umfragen werden die Grünen diesmal aber klar verlieren. Demnach wird die CDU stärkste Kraft. Die AfD darf mit großen Gewinnen rechnen, der Linkspartei könnte der Einzug ins Parlament gelingen, die FDP muss um den Wiedereinzug zittern.
Der Verlauf der Umfragen
Im Laufe der Legislaturperiode konnte die CDU in Umfragen die Grünen von Platz 1 verdrängen. Zuletzt konnten die Grünen zwar wieder Punkte gut machen.
Die Sitze
Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung des künftigen Landtags aufgrund der jeweils neusten Umfrage. Auch die Gewinne oder Verluste werden angezeigt. Die Umsetzung für ältere Umfragen lässt sich per Klick abrufen.
Die möglichen Koalitionen
Bei diesem Koalitionsrechner lässt sich mit wenigen Klicks anzeigen, welche Parteienbündnisse eine Mehrheit im neuen Landtag hätten. Dabei wird klar, dass rein rechnerisch auch Koalitionen mit der AfD eine Mehrheit ergbene würden. Faktisch haben das aber alle anderen Parteien ausgeschlossen. Damit bleibt wahrscheinlich nur die Frage, welche der beiden aktuell regierenden Parteien CDU und Grüne am Ende vorne liegt und dann den Ministerpräsidenten stellen darff.
Die Beliebtheit der Kandidaten
Eine Direktwahl des Ministerpräsidenten durch die Wähler:innen ist nicht möglich. Daher ist die Frage danach hypothetisch. Sie zeigt aber, dass Cem Özdemir (Grüne) bei den Wähler:innen deutlich besser abschneidet als sein Konkurrent von der CDU. Das könnte sich auch noch das tatsächliche Wahlverhalten beeinflussen.
Der Wahl-O-Mat
Wer wissen will, wofür die Parteien in Baden-Württemberg inhaltlich stehen und welche den eigenen Präferenzen am nächsten kommt, kann wieder den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen.
Die Wählerwanderung
Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Wanderung der Wähler:innen zwischen den einzelnen Parteien abbilden.
Die Wahlkreise
Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Ergebnisse der Parteien in den Wahlkreisen zeigen. Zudem zeigt sie an, welche:r Bewerber:innen sich als Direktkandidat:in durchsetzen kann.
Die Hochburgen
Anhand der folgenden Grafik wird man nach dem Wahlsonntag sehen können, wo die einzelnen Parteien besonders gut, beziehungsweise besonders schlecht abgeschnitten haben.
Alle Grafiken werden bei neuen Umfragen vor der Wahl aktualisiert. Am Wahlabend werden sie den jeweiligen Stand der Prognosen und Hochrechnungen zeigen.
Gemeinsam für freie Presse
