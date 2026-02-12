Soviel ist sicher: Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 geht eine Ära zu Ende. Winfried Kretschmann, erster und bisher bundesweit einziger grüner Ministerpräsident, tritt nach 15 Jahren im Amt nicht mehr an. Um seine Nachfolge konkurrieren vor allem Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU).

Hier finden Sie alle Zahlen zur Wahl in Grafiken.

Die Prozente

Bei der letzten Wahl im Jahr 2021 wurden die Grünen erneut stärkste Partei. Sie regieren zusammen mit der CDU. Laut aktuellen Umfragen werden die Grünen diesmal aber klar verlieren. Demnach wird die CDU stärkste Kraft. Die AfD darf mit großen Gewinnen rechnen, der Linkspartei könnte der Einzug ins Parlament gelingen, die FDP muss um den Wiedereinzug zittern.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Verlauf der Umfragen

Im Laufe der Legislaturperiode konnte die CDU in Umfragen die Grünen von Platz 1 verdrängen. Zuletzt konnten die Grünen zwar wieder Punkte gut machen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Sitze

Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung des künftigen Landtags aufgrund der jeweils neusten Umfrage. Auch die Gewinne oder Verluste werden angezeigt. Die Umsetzung für ältere Umfragen lässt sich per Klick abrufen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die möglichen Koalitionen

Bei diesem Koalitionsrechner lässt sich mit wenigen Klicks anzeigen, welche Parteienbündnisse eine Mehrheit im neuen Landtag hätten. Dabei wird klar, dass rein rechnerisch auch Koalitionen mit der AfD eine Mehrheit ergbene würden. Faktisch haben das aber alle anderen Parteien ausgeschlossen. Damit bleibt wahrscheinlich nur die Frage, welche der beiden aktuell regierenden Parteien CDU und Grüne am Ende vorne liegt und dann den Ministerpräsidenten stellen darff.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Direktwahl des Ministerpräsidenten durch die Wäh­le­r:in­nen ist nicht möglich. Daher ist die Frage danach hypothetisch. Sie zeigt aber, dass Cem Özdemir (Grüne) bei den Wäh­le­r:in­nen deutlich besser abschneidet als sein Konkurrent von der CDU. Das könnte sich auch noch das tatsächliche Wahlverhalten beeinflussen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Wahl-O-Mat

Wer wissen will, wofür die Parteien in Baden-Württemberg inhaltlich stehen und welche den eigenen Präferenzen am nächsten kommt, kann wieder den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung <a href="https://taz.de/Projekt/wahl-o-mat/wahlomat-baWue-26/ ">Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg </a>

Die Wählerwanderung

Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Wanderung der Wäh­le­r:in­nen zwischen den einzelnen Parteien abbilden.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Wahlkreise

Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Ergebnisse der Parteien in den Wahlkreisen zeigen. Zudem zeigt sie an, wel­che:r Be­wer­be­r:in­nen sich als Di­rekt­kan­di­da­t:in durchsetzen kann.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Hochburgen

Anhand der folgenden Grafik wird man nach dem Wahlsonntag sehen können, wo die einzelnen Parteien besonders gut, beziehungsweise besonders schlecht abgeschnitten haben.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alle Grafiken werden bei neuen Umfragen vor der Wahl aktualisiert. Am Wahlabend werden sie den jeweiligen Stand der Prognosen und Hochrechnungen zeigen.