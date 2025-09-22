Tanit Koch beim NDR: Wird „Klar“ nun klarer?
Für die vom NDR geschasste Moderatorin Julia Ruhs übernimmt nun die frühere Bild-Chefredakteurin die Moderation. Ihr Vorteil: Mit schwierigen Formaten kennt sie sich aus.
N un also Tanit Koch. Die frühere Bild-Chefredakteurin wird das Moderatorinnenteam um Julia Ruhs beim Reportagemagazin „Klar“ ergänzen – für den NDR. Das ist mutig, Frau Koch! Das muss man erst mal bringen: sich auf ein hochumstrittenes Format einzulassen, bei dem man nach wie vor alles falsch machen kann.
Ruhs wurde nach wenigen „Klar“-Sendungen für jene Teile von der Moderation abgesetzt, für die der NDR verantwortlich zeichnet. Für die vom BR produzierten Sendungen bleibt Ruhs vor der Kamera. Vielen NDR-Redakteur:innen war das journalistische Handwerk der 31-Jährigen zu schlecht, manchen war sie auch zu rechts. Mit beidem haben die Kolleg:innen in Hamburg recht: Es gibt weitaus bessere Moderator:innen und Ruhs steht für eine sehr konservative, nach rechts abdriftende Haltung. Das sieht sie quasi selbst so, wenn sie in einem Interview mutmaßt, für den NDR zu rechts zu sein.
Aber genau für ihre Haltung ist Ruhs als „Klar“-Moderatorin eingekauft worden. Der Fehler ist also nicht erst mit ihren Moderationen passiert, sondern schon bei der Konzeption des Formats, inklusive Besetzung. Andererseits hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR), zu dem der NDR gehört, die Aufgabe, auch solche Haltungen abzubilden, Stichwort: Meinungspluralität. Nur so kann der ÖRR – jenseits von Wahlergebnissen – vermitteln, wie die Stimmung im Land ist und wer die Akteure sind, die welche Stimmung auch immer verbreiten.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Im Grunde ist das genau der selbstgewählte Auftrag des „Klar“-Formats: „Antworten auf die großen Streitfragen unserer Zeit“ zu geben. So steht es jedenfalls auf der ARD-Homepage. Zu großen Streitfragen unserer Zeit zählen nun mal der Umgang mit rechten Narrativen, Migration, Corona-Aufarbeitung, Bauernproteste. Zugegeben ein Balanceakt, ein Sender kann es nie allen recht machen.
Man darf gespannt sein, wie Tanit Koch das Ausbalancieren zwischen Befriedung der rechten Zuschauerblase und dem Ruhigstellen der NDR-Redaktion hinbekommt. Aber Koch hat einen großen Vorteil: Mit schwierigen Formaten kennt sie sich aus.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Zweistaatenlösung im Nahen Osten
Der Lackmus-Test
„Marsch für das Leben“
Abtreibungsgegner wittern Aufwind
Eveyln Palla wird die neue Bahn-Chefin
Sie hat gezeigt, dass sie es kann
Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby
Ein Affe wie wir
Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“
Gegen alles, was links ist
„Marsch für das Leben“ in Berlin
Der gegenseitige Wunsch nach Abtreibung