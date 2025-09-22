piwik no script img

Tanit Koch beim NDRWird „Klar“ nun klarer?

Simone Schmollack
Kommentar von Simone Schmollack

Für die vom NDR geschasste Moderatorin Julia Ruhs übernimmt nun die frühere Bild-Chefredakteurin die Moderation. Ihr Vorteil: Mit schwierigen Formaten kennt sie sich aus.

Tanit Koch mit kurzen Haaren, Hemd und die Arme verschränkt
Wird neue Klar-Moderatorin für den NDR: Tanit Koch Foto: Michael Kappeler/dpa

N un also Tanit Koch. Die frühere Bild-Chefredakteurin wird das Moderatorinnenteam um Julia Ruhs beim Reportagemagazin „Klar“ ergänzen – für den NDR. Das ist mutig, Frau Koch! Das muss man erst mal bringen: sich auf ein hochumstrittenes Format einzulassen, bei dem man nach wie vor alles falsch machen kann.

Ruhs wurde nach wenigen „Klar“-Sendungen für jene Teile von der Moderation abgesetzt, für die der NDR verantwortlich zeichnet. Für die vom BR produzierten Sendungen bleibt Ruhs vor der Kamera. Vielen NDR-Redakteur:innen war das journalistische Handwerk der 31-Jährigen zu schlecht, manchen war sie auch zu rechts. Mit beidem haben die Kol­le­g:in­nen in Hamburg recht: Es gibt weitaus bessere Mo­de­ra­to­r:in­nen und Ruhs steht für eine sehr konservative, nach rechts abdriftende Haltung. Das sieht sie quasi selbst so, wenn sie in einem Interview mutmaßt, für den NDR zu rechts zu sein.

Aber genau für ihre Haltung ist Ruhs als „Klar“-Moderatorin eingekauft worden. Der Fehler ist also nicht erst mit ihren Moderationen passiert, sondern schon bei der Konzeption des Formats, inklusive Besetzung. Andererseits hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR), zu dem der NDR gehört, die Aufgabe, auch solche Haltungen abzubilden, Stichwort: Meinungspluralität. Nur so kann der ÖRR – jenseits von Wahlergebnissen – vermitteln, wie die Stimmung im Land ist und wer die Akteure sind, die welche Stimmung auch immer verbreiten.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Im Grunde ist das genau der selbstgewählte Auftrag des „Klar“-Formats: „Antworten auf die großen Streitfragen unserer Zeit“ zu geben. So steht es jedenfalls auf der ARD-Homepage. Zu großen Streitfragen unserer Zeit zählen nun mal der Umgang mit rechten Narrativen, Migration, Corona-Aufarbeitung, Bauernproteste. Zugegeben ein Balanceakt, ein Sender kann es nie allen recht machen.

Man darf gespannt sein, wie Tanit Koch das Ausbalancieren zwischen Befriedung der rechten Zuschauerblase und dem Ruhigstellen der NDR-Redaktion hinbekommt. Aber Koch hat einen großen Vorteil: Mit schwierigen Formaten kennt sie sich aus.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Julia Ruhs #Tanit Koch #NDR #Bayerischer Rundfunk #Rechts #Kritik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Julia Ruhs, sie hat halblange blondgelockte Haare und trägt T-Shirt und Jacket

NDR-Entscheidung zu „Klar“

Von wegen „Cancel-Culture“

Kommentar von Wlada Froschgeiser und Jonas Kähler
Der NDR trennt sich von der umstrittenen Moderatorin Julia Ruhs. Das ist keine linke Agenda, wie Rechte fabulieren. Das ist Qualitätssicherung.
Julia Ruhs auf dem Keyvisual für Klar

Konflikt um NDR-Format „Klar“

Julia Ruhs als Moderatorin abgesetzt

Nach Kritik am Reportageformat „Klar“ muss Moderatorin Julia Ruhs gehen. Rechte wittern eine Kampagne des angeblich links-grünen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Von Jonas Kähler und Wlada Froschgeiser
Eine bayrische Landschaft mit Kühen auf der Weide und Blick auf die Berge - dunkle Wolken ziehen auf

Wie der NDR über Bauern berichtet

Ach, du heile Ackerwelt

Der NDR berichtet neuerdings oft einseitig positiv über Landwirtschaft. Manche führen diesen Trend auf den Druck durch die Bauernproteste zurück.
Von Jost Maurin
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

1 Kommentar

 / 
  • F

    Wenn ich mir den Auftritt von Jens Spahn bei Caren Miosga gestern so anschaue, kann mensch nun wirklich nicht behaupten, konservative, besser extrem rechte Stimmen bekämen im ÖRR kein Gehör.



    Problematisch ist eher die defensive Haltung des NDR, der dem ständigen Gezeter von rechts durch die Schaffung einer dediziert rechtslastigen Sendung nachgegeben hat und sich jetzt irgendwie rauswinden möchte, statt klar und deutlich zu artikulieren, dass die journalistische Qualität der von Ruhs moderierten Sendungen schlicht miserabel war und die Dame deswegen beim NDR nicht weitermachen darf. Ob die Qualität durch eine ex-Bildmitarbeiterin steigen wird, sei einmal dahingestellt.

meistkommentiert

1

Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Der Lackmus-Test

2

„Marsch für das Leben“

Ab­trei­bungs­geg­ne­r wittern Aufwind

3

Eveyln Palla wird die neue Bahn-Chefin

Sie hat gezeigt, dass sie es kann

4

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

5

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

6

„Marsch für das Leben“ in Berlin

Der gegenseitige Wunsch nach Abtreibung