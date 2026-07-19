Der Trostpreis dieser WM geht an: England! Und was für ein kleines Finale war das bitte? Von einem „spektakulären“, „atemberaubenden“ und „verrückten“ Spiel ist in der englischen und französischen Presse am Tag darauf zu lesen. Von einem „Zehn-Tore-Spektakel“ und einem „erbitterten Kampf“. Zuerst die 4:0-Führung zur Pause für England, dann das kurze Comeback Frankreichs und schließlich der 6:4 Endstand für die Three Lions.

Das ist das beste Abschneiden in einer Weltmeisterschaft für England seit 60 Jahren. Wieder einmal wurden alle möglichen Rekorde gebrochen, ein weiteres Stadion gefüllt und noch mehr Umsatz gemacht, damit die Zuschauer endlich mal so richtig viele Tore von ihren Stars sehen dürfen. Gut, Kane blieb auf der Bank, vermutlich weil er keine Lust auf mögliche, unnötige Verletzungen hatte. Bellingham wurde immerhin zum Ende noch eingewechselt.

Und diese herzliche Umarmung zwischen den Trainern Tuchel und Deschamps nach Abpfiff. War das nicht schön? Ist das nicht der Fußball, den sich jeder wünscht? Dass endlich mal befreit und ohne Druck aufs Tor geschossen wird? Ja, fast schon frei von jeglicher gegnerischen Verteidigung?

Die taz bei der Fußball-WM Der Ball ist rund und die taz ist ihm dicht auf den Fersen. Unsere Reporterin Alina Schwermer ist auf einem Roadtrip (meist) per Bus und berichtet in Reportagen und in ihrem Blog – manchmal auch aus den Stadien, aber noch viel öfter über alles drumherum. Alle Spiele werden von ausgeschlafenen tazler:innen für Sie hier in „Alle Spiele“ kurz zusammengefasst. Dann gibt es das ganz geheime Tagebuch von Fifa-Dingsbums Gianni Infantino. Und alles andere rund um die WM finden Sie hier.

Seien wir ehrlich: nein. Das Loser-Spiel um Platz 3 gehört endlich abgeschafft. So halbherzig wie die Engländer, die Bronze-Medaille um den Hals, ihren „Sieg“ gefeiert haben, wäre es wirklich besser gewesen, wenn sie zusammen mit den Franzosen direkt nach dem Ausscheiden im Halbfinale nach Hause geflogen wären.

Spiel für Enttäuschte und schlechte Verlierer

Das Spiel um Platz 3 ist ein WM-Spiel, das doch eigentlich niemand spielen will. Ein Spiel der Enttäuschten. Oder noch schlimmer: ein Spiel für schlechte Verlierer, wie 2006, als Deutschland zum peinlichen „Weltmeister der Herzen“ wurde.

Diesmal glich es eher einer Runde Freundschaftsspiel, zu der man gezwungen ist, bevor man endlich wieder zurückfliegen darf. Das französische Spiel in der ersten Halbzeit spiegelte genau das wider. In der zweiten Hälfte haben sie sich vermutlich nur noch zusammengerissen, um ihrem Trainer Didier Deschamps zuliebe die totale Blamage zu verhindern. Schließlich war es das letzte Spiel seiner Karriere.

Ah ja, und damit Mbappé vielleicht doch wenigstens den Goldenen Schuh bei dieser WM gewinnt. Schließlich konnte er dank des Spiels um Bronze noch zwei Tore mehr zu seiner Statistik hinzufügen. Wettbewerbsverzerrend ist dieses komische Spiel um Nichts also auch noch.

Wenn es diesmal überhaupt einen Gewinner bei diesem Duell der Verlierer gibt, dann ist das Thomas Tuchel. Er hat es geschafft, die Gemüter der Engländer etwas zu beruhigen. Vielleicht darf er ja doch noch bis zur EM im eigenen Land Trainer bleiben. Und da gibt’s ja dann zum Glück kein Spiel um Platz 3.