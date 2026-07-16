Was für eine Geschichte hätte das sein können! Fast zu kitschig, um wahr zu sein. 60 Jahre nach dem Wembley-Finale. 60 Jahre nach diesem legendären Spiel, diesem legendären Tor. Nach 60 Jahren „of hurt“ stehen die Three Lions wieder im WM-Finale. Und ausgerechnet ein Deutscher führt sie dorthin: Thomas Tuchel. Für viele englische Fans wäre wohl nur ein Schotte als Nationaltrainer schlimmer gewesen. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Über allem schwebte zumindest vor dieser WM noch Gary Linekers berühmter Satz: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“

Und dann war da noch Pelé, der einst sagte: „Die Engländer haben den Fußball erfunden, aber sie haben vergessen, wie man gewinnt.“ Genau deshalb hätte es perfekt gepasst: Ausgerechnet ein Deutscher bringt den Engländern das Gewinnen bei. Führt sie zurück ins WM-Finale und tritt in die Fußstapfen des legendären Sir Alf Ramsey. Und lange sah es so aus. Genauer gesagt bis zur 85. Spielminute. Bis Enzo Fernández den Ball aus 20 Metern zum 1:1-Ausgleich in die Maschen hämmerte. Fünf Minuten später war es vorbei: Flanke Messi, Kopfball Lautaro Martínez – England raus. Oh dear.

Plötzlich war alles klar: Pelé hatte recht. Tuchel hat vergessen, wie man gewinnt. Lineker scherzte nach der Partie: „Ich frage mich, ob Thomas Tuchel ein deutscher Spion ist – ob wir von Deutschland unterwandert wurden.“ Tuchel hatte sich vercoacht. Nach dem 1:0-Führungstreffer stellte England das Fußballspielen ein, und Tuchel brachte drei Verteidiger. Die Mission: die knappe Führung über die Zeit retten. Das Ergebnis: England ist draußen. Und Tuchel? Vom gefeierten Hoffnungsträger wird er zum Sündenbock.

Eben noch schien er das Team ins Finale zu dirigieren, nach dem die englischen Fans sich seit Jahrzehnten sehnen. Minuten später sind alle Hoffnungen zerstört. Tuchel ist nicht mehr der Erlöser, sondern der Feigling der Nation. Es wird in den Medien sogar diskutiert, ob man ihn vor der Heim-EM 2028 entlassen sollte.

Was als kitschige Fußballgeschichte hätte enden können, wurde zum Horrordrama. Es sei denn, Tuchel bringt den Fußball bei der Heim-EM 2028 doch noch nach Hause. Aber mal ehrlich: Wer außer Tuchel glaubt da noch dran?