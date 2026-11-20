Wenn Sie jetzt mit den Augen rollen, weil es wieder einmal um „Grand Theft Auto VI“ („GTA VI“) geht, kann ich Sie verstehen. Es fühlt sich bisweilen wie beim WM-Finale an, wenn man sich nicht für Männerfußball interessiert und die Straßen leergefegt sind.

Unabhängig, ob es einem gefällt oder nicht, muss man anerkennen: Dieses Spiel ist ein Ausnahmeprodukt. Technisch ist es das Beeindruckendste, was das Medium bislang hervorgebracht hat. Es ist Popkultur, wird sogar im Deutschlandfunk und in der Tagesschau besprochen und bringt Millionen Menschen zusammen. Und trotzdem ist „GTA VI“ der Sargnagel für die Games-Blockbusterbranche.

Denn die steckt seit mehreren Jahren in einer teils selbstverschuldeten Krise. Seit Anfang der 2020er Jahre haben große Unternehmen wie Electronic Arts (EA) oder Microsoft Tausende Entwicklerinnen und Entwickler entlassen. Auch wegen Fehlkalkulationen und der Gier von Studiobossen.

Blockbuster-Games, auch AAA-Spiele genannt, sind sehr teuer in der Entwicklung und Vermarktung. Ein so großes und detailliertes Miami wie in „GTA VI“ können sich bei den heutigen Ansprüchen von Spielerinnen und Spielern selbst andere große Konzerne nicht mehr leisten. Über eine Milliarde US-Dollar und ganze 13 Jahre soll die Entwicklung des sechsten Teils verschlungen haben.

Ein Monolith in der brennenden Branche

Deshalb konzentrieren sich die Konzernchefs auf wenige, vermeintlich sichere Marken wie „Call of Duty“ oder „EA Sports FC“ (das frühere „Fifa“). Erfüllt ein Spiel die oft viel zu hohen finanziellen Erwartungen nicht, kommt es zu Massenentlassungen und Studioschließungen. Die AAA-Branche hat sich in eine kreative und finanzielle Sackgasse manövriert.

Und nun ragt „GTA VI“ wie der Monolith aus einer brennenden AAA-Branche hervor. Schon kurz nach Erscheinen sollen fast 25 Millionen Stück verkauft worden sein; allein mit den Vorbestellungen hat das Studio einen Großteil seiner Entwicklungskosten wieder eingespielt. Das ist aber die Ausnahme und liegt an der schieren Marktmacht der Reihe. Sie ist too big to fail.

In einer kaputten AAA-Branche ist der Erfolg von „GTA VI“ ein verheerendes Signal an die anderen Studiobosse. Zwar werden andere Studios höchstwahrscheinlich kein eigenes „GTA“ entwickeln, weil der technische und handwerkliche Vorsprung von Rockstar Games uneinholbar ist.

Doch wird es Konzernchefs in ihrer Gier bestärken, dem Erfolg nachzueifern und ihre verbliebenen wenigen Marken beziehungsweise die Spielerinnen und Spieler noch stärker auszupressen. Der langjährige Spieleentwickler Warren Spector schreibt dazu: „Ich hätte lieber Hunderte Spiele und Vollbeschäftigung als ein einziges Spiel, egal wie großartig es ist.“

Das ist kein Vorwurf an die Entwicklerinnen und Entwickler von Rockstar Games, die trotz teils schwieriger Arbeitsbedingungen und einem Umfeld der Gewerkschaftsfeindlichkeit ein herausragendes kulturelles Produkt geschaffen haben. Es ist Kritik an einem Markt, in dem Milliardenprojekte entstehen, während gleichzeitig Tausende Talente aus Profitgier entlassen werden. „GTA VI“ ist hoffentlich das Letzte seiner Art.