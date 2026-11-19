E s ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ein Internetmeme hat sein Ablaufdatum erreicht: den 19. November 2026. Am Donnerstag, dem Erscheinungstag von „Grand Theft Auto VI“, begann eine neue Zeitrechnung. Nun gibt es die Zeit vor GTA VI und die Zeit nach GTA VI.

„… vor GTA 6“ gehörte in den vergangenen Jahren zum Inventar der Kommentarspalten sozialer Medien. Wann immer etwas Unvorhergesehenes, Kurioses oder Absurdes geschah, dauerte es nicht lange, bis jemand darauf hinwies, dass auch das noch vor GTA VI passiert sei. Der US-amerikanische Spieleentwickler Rockstar Games hatte 2013 den fünften Teil der Videospielreihe veröffentlicht. Auf den sechsten mussten die Fans 13 Jahre warten. Zuvor wurde der Erscheinungstermin mehrfach verschoben. Aus der gemeinsamen Ungeduld entstand ein Running Gag.

Zu einem Abschied gehört der Rückblick. Doch statt zu fragen, was alles vor GTA VI passiert ist, wäre es interessanter zu fragen, was nicht passiert ist.

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Man hätte beispielsweise dafür sorgen können, dass sich Menschen mit durchschnittlichem Einkommen eine Wohnung leisten können. Die von der Ampelregierung versprochenen 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr hätten zumindest einmal Realität werden können. Stattdessen wurden bis 2025 nur gut halb so viele fertiggestellt.

Von Alben und Büchern

Selbst Stuttgart 21 hätte vor GTA VI fertig werden können. Der neue Hauptbahnhof sollte ursprünglich schon 2019 eröffnet werden, mittlerweile ist von 2031 die Rede. Während Rockstar Games in der Zwischenzeit eine ganze Großstadt erschaffen hat, arbeitet die Deutsche Bahn noch an einem Bahnhof.

Und dann wären da noch George R. R. Martin und Rihanna. Die einen warten seit 2011 auf den sechsten Band von „Das Lied von Eis und Feuer“, die anderen seit 2016 auf ein neues Album. Aber offenbar können nicht alle Fangemeinden gleichzeitig glücklich sein.

Auch für die Abschaffung des Patriarchats wären 13 Jahre doch eigentlich genug Zeit gewesen. Oder, um die Erwartungen etwas herunterzuschrauben, zumindest um den Gender Pay Gap zu schließen. Frauen verdienten 2025 in Deutschland durchschnittlich immer noch 16 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Und auch der Paragraf 218 zum Schwangerschaftsabbruch hätte es in 13 Jahren aus dem Strafgesetzbuch schaffen können.

Was die Politik seit Jahren nicht hinbekommt, versprechen sich manche Frauen nun von einem Videospiel: eine unbeschwerte Nacht. Auf Tiktok etwa freuen sich einige Frauen darauf, am Donnerstag feiern zu gehen. Es seien ja schließlich weniger Männer unterwegs. Endlich ungestört tanzen. Und wenn es keine Partynacht sein soll, dann eben eine Joggingrunde nach Einbruch der Dunkelheit.

Dass sich Frauen von der Veröffentlichung eines Videospiels über organisierte Kriminalität mehr Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum versprechen, ist natürlich erst mal ein Witz. Dass die Vorstellung einer Nacht mit weniger Männern auf der Straße für manche Frauen so reizvoll ist, hingegen weniger.

Erstmals eine weibliche Hauptfigur

Mehr Freiheiten bekommen Frauen mit GTA VI auch in der virtuellen Welt. Mit Lucia Caminos bekommt die Reihe erstmals seit Langem eine spielbare weibliche Hauptfigur. Gemeinsam mit ihrem Partner Jason zieht sie durch die kriminelle Unterwelt des fiktiven US-Bundesstaats Leonida.

Dass jetzt auch eine Frau die Freiheiten genießen darf, die männliche GTA-Protagonisten seit Jahrzehnten für sich beanspruchen, sorgte schon vor GTA VI für Diskussionen. Manche Männer konnten sich offenbar nicht vorstellen, in die Rolle einer Frau zu schlüpfen. Manche Frauen wiederum diskutierten in den sozialen Medien darüber, ob es bereits als Fremdgehen gelte, wenn ihr Partner im Spiel eine Beziehung mit einer anderen Frau führe. In einem Videospiel, in dem man Autos klauen, Banken ausrauben und Menschen erschießen kann, wird ausgerechnet die Beziehung zum moralischen Streitfall.

In den sozialen Medien kursieren derweil Verträge, die das Zusammenleben mit der Freundin nach Erscheinen von GTA VI regeln sollen. Küsse, Umarmungen und Bitten um Hilfe müssen demnach bis zum Ende einer Mission warten. Wer vor dem Bildschirm herumläuft, muss mit Konsequenzen rechnen. Welche das sind, bleibt offen.

 Mit Trauergästen wie der CDU fällt die Beerdigung des Memes gleich ein bisschen leichter

Hat die Freundin mindestens 40 Euro zum Kauf des Spiels beigesteuert, darf sie eine Regel streichen. Manche Verträge sehen immerhin eine Entschädigung in Form eines gemeinsamen Abendessens vor. Um die Zukunft der GTA-bezogenen Internetabsurditäten muss einem also nicht bange sein.

Bis zu GTA 7

Wem der Abschied vom Meme dennoch schwerfällt, dem sei ein Blick auf den Instagram-Account der CDU empfohlen. Unterm Motto „Erfolge vor GTA VI“ inszeniert die Partei Bundeskanzler Friedrich Merz mithilfe von KI im Stil des Videospiels. Gefeiert wird unter anderem das Ende des Verbrennerverbots.

Mit solchen Trauergästen fällt die Beerdigung des Memes doch gleich ein bisschen leichter. Und wenn die CDU schon in GTA-Zeitrechnung denkt, hätte man da noch einen Vorschlag für die nächste Wartezeit: Laut Frauenhauskoordinierung fehlten im Juli bundesweit knapp 12.000 Frauenhausplätze. Wie schön wäre es, irgendwann in den Kommentarspalten lesen zu können: „Genug Frauenhausplätze vor GTA 7“.